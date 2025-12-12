Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

Giá vàng đang tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ với mức tăng hơn 60%, trong đó có hơn 50 lần thiết lập kỷ lục. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu kim loại quý này có thể duy trì đà tăng giá trong năm 2026?...

Năm 2025, giá vàng đã dẫn đầu các loại tài sản chính về tốc độ tăng, và đang trên đà ghi dấu năm tăng trưởng mạnh kể từ năm 1979. Dù vàng đã có hai năm tăng mạnh liên tiếp, với tổng mức tăng đạt gần 100%, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng có khả năng cao tiếp tục tăng trong năm tới. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng đưa ra một số cảnh báo rủi ro điều chỉnh đối với giá vàng.

CÁC KỊCH BẢN GIÁ VÀNG 2026

Khác với những năm trước, khi một sự kiện đơn lẻ có thể chi phối giá vàng, năm nay, có nhiều yếu tố cùng tác động, từ rủi ro địa chính trị, môi trường lãi suất giảm, cho tới nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), căng thẳng địa chính trị đã đóng góp khoảng 12 điểm phần trăm vào mức tăng của giá vàng tính từ đầu năm, trong khi sự suy yếu của đồng USD và lãi suất thấp giảm đóng góp thêm 10 điểm phần trăm.

Sự tăng theo đà và trạng thái của nhà đầu tư chiếm 9 điểm phần trăm, và tăng trưởng kinh tế đóng góp thêm 10 điểm phần trăm. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục mua ròng mạnh, giữ nhu cầu vàng từ khu vực nhà nước ở mức cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

WGC dự báo nhiều yếu tố đã thúc đẩy đợt tăng giá phi thường của vàng trong năm 2025 sẽ vẫn duy trì trong năm 2026. Tuy nhiên, điểm khởi đầu của giá vàng khi bước sang năm 2026 sẽ có sự khác biệt cơ bản so với thời điểm bắt đầu năm nay. Theo WGC, không giống như đầu năm 2025, giá vàng hiện tại đã phản ánh những gì WGC mô tả là "đồng thuận vĩ mô", bao gồm kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định, Mỹ không còn giảm lãi suất nhiều, và tỷ giá đồng USD ổn định.

Các chuyên gia của WGC lưu ý rằng vàng dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại. Lãi suất thực không còn giảm đáng kể, chi phí cơ hội đang ở mức trung lập, và đà tăng mạnh ở thời điểm đầu năm 2025 đã bắt đầu suy yếu. Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn cân bằng, thay vì nghiêng hẳn về phía thận trọng hay hưng phấn.

Do đó, trong kịch bản chính, WGC dự báo vàng sẽ giao dịch trong một phạm vi hẹp trong năm 2026, với hiệu suất có khả năng bị giới hạn trong khoảng từ -5% đến +5%. Tuy nhiên, triển vọng này không hoàn toàn chắc chắn, vì WGC còn có ba kịch bản phụ về đường đi của giá vàng năm tới.

Trong kịch bản có sự suy giảm tăng trưởng kinh tế nhẹ ở Mỹ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giảm lãi suất thêm, giá vàng có thể tăng từ 5-15% khi các nhà đầu tư chuyển sang mua nhiều hơn các tài sản an toàn như vàng.

Trong trường hợp có một cuộc suy thoái kinh tế sâu hơn, hoặc "vòng xoáy suy thoái", vàng có thể tăng từ 15-30%, nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và dòng vốn chảy mạnh vào tài sản an toàn.

Ngược lại, nếu các chính sách của chính quyền Trump thành công trong việc khơi dậy tăng trưởng, một sự trở lại của lạm phát có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD lên cao hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong kịch bản tiêu cực này, vàng có thể giảm từ 5- 20%, đặc biệt nếu vị thế vàng của nhà đầu tư đảo ngược và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương suy yếu.

CÁC NGÂN HÀNG LẠC QUAN

Trong khi triển vọng từ WGC có phần thận trọng hơn, các ngân hàng đầu tư lớn vẫn có quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng trong năm 2026.

Ngân hàng J.P. Morgan Private Bank dự báo giá có thể đạt từ 5.200 đến 5.300 USD mỗi ounce, với nhu cầu mạnh mẽ và bền vững là động lực chính. Goldman Sachs dự báo vàng đạt mức khoảng 4.900 USD mỗi ounce trong năm tới, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Deutsche Bank đưa ra một phạm vi rộng cho giá vàng năm tới, từ 3.950 - 4.950 USD/oz, với kịch bản chính là giá vàng đạt gần 4.450 USD. Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đạt gần 4.500 USD, mặc dù cảnh báo về sự biến động ngắn hạn.

Phía sau sự lạc quan này là hoạt động tích lũy vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, cũng như quan điểm rằng nhiều nhà đầu tư tổ chức vẫn chưa phân bổ đủ vốn vào vàng.

Khả năng lợi suất thực của trái phiếu giảm xuống mức thấp hơn, cùng với rủi ro vĩ mô toàn cầu, tiếp tục làm cho vàng trở nên hấp dẫn như một biện pháp bảo vệ danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, cũng có những yếu tố có thể hạn chế dư địa tăng của giá vàng. Chẳng hạn, một tốc độ tăng trưởng mạnh hơn dự báo của kinh tế Mỹ hoặc lạm phát tăng tốc ở nước này có thể buộc Fed phải trì hoãn hoặc đảo ngược việc cắt giảm lãi suất, dẫn tới tăng lợi suất thực và tỷ giá USD - hai trở ngại kinh điển đối với giá vàng.

Việc các quỹ ETF vàng mua ròng chậm lại hoặc các ngân hàng trung ương mua ròng vàng ít đi cũng có thể làm giảm nhu cầu vàng. Việc tái chế vàng tăng lên, đặc biệt là ở Ấn Độ nơi vàng được sử dụng làm tài sản thế chấp, có thể làm tăng nguồn cung và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Việc lặp lại mức tăng hơn 60% của giá vàng trong năm 2025 dường như không khả thi, nhưng vàng bước vào năm 2026 với một nền tảng vững chắc. Các động lực cơ bản cho sự tăng giá của vàng như sự bấp bênh về kinh tế vĩ mô, nhu cầu đa dạng hóa tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, và vai trò của vàng như một biện pháp bảo vệ danh mục đầu tư trước sự biến động vẫn còn nguyên vẹn.