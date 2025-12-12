Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

Điệp Vũ

12/12/2025, 15:48

Giá vàng đang tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ với mức tăng hơn 60%, trong đó có hơn 50 lần thiết lập kỷ lục. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu kim loại quý này có thể duy trì đà tăng giá trong năm 2026?...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Năm 2025, giá vàng đã dẫn đầu các loại tài sản chính về tốc độ tăng, và đang trên đà ghi dấu năm tăng trưởng mạnh kể từ năm 1979. Dù vàng đã có hai năm tăng mạnh liên tiếp, với tổng mức tăng đạt gần 100%, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng có khả năng cao tiếp tục tăng trong năm tới. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng đưa ra một số cảnh báo rủi ro điều chỉnh đối với giá vàng.

CÁC KỊCH BẢN GIÁ VÀNG 2026

Khác với những năm trước, khi một sự kiện đơn lẻ có thể chi phối giá vàng, năm nay, có nhiều yếu tố cùng tác động, từ rủi ro địa chính trị, môi trường lãi suất giảm, cho tới nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), căng thẳng địa chính trị đã đóng góp khoảng 12 điểm phần trăm vào mức tăng của giá vàng tính từ đầu năm, trong khi sự suy yếu của đồng USD và lãi suất thấp giảm đóng góp thêm 10 điểm phần trăm.

Sự tăng theo đà và trạng thái của nhà đầu tư chiếm 9 điểm phần trăm, và tăng trưởng kinh tế đóng góp thêm 10 điểm phần trăm. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục mua ròng mạnh, giữ nhu cầu vàng từ khu vực nhà nước ở mức cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

WGC dự báo nhiều yếu tố đã thúc đẩy đợt tăng giá phi thường của vàng trong năm 2025 sẽ vẫn duy trì trong năm 2026. Tuy nhiên, điểm khởi đầu của giá vàng khi bước sang năm 2026 sẽ có sự khác biệt cơ bản so với thời điểm bắt đầu năm nay. Theo WGC, không giống như đầu năm 2025, giá vàng hiện tại đã phản ánh những gì WGC mô tả là "đồng thuận vĩ mô", bao gồm kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định, Mỹ không còn giảm lãi suất nhiều, và tỷ giá đồng USD ổn định.

Các chuyên gia của WGC lưu ý rằng vàng dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại. Lãi suất thực không còn giảm đáng kể, chi phí cơ hội đang ở mức trung lập, và đà tăng mạnh ở thời điểm đầu năm 2025 đã bắt đầu suy yếu. Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn cân bằng, thay vì nghiêng hẳn về phía thận trọng hay hưng phấn.

Do đó, trong kịch bản chính, WGC dự báo vàng sẽ giao dịch trong một phạm vi hẹp trong năm 2026, với hiệu suất có khả năng bị giới hạn trong khoảng từ -5% đến +5%. Tuy nhiên, triển vọng này không hoàn toàn chắc chắn, vì WGC còn có ba kịch bản phụ về đường đi của giá vàng năm tới.

Trong kịch bản có sự suy giảm tăng trưởng kinh tế nhẹ ở Mỹ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giảm lãi suất thêm, giá vàng có thể tăng từ 5-15% khi các nhà đầu tư chuyển sang mua nhiều hơn các tài sản an toàn như vàng.

Trong trường hợp có một cuộc suy thoái kinh tế sâu hơn, hoặc "vòng xoáy suy thoái", vàng có thể tăng từ 15-30%, nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và dòng vốn chảy mạnh vào tài sản an toàn.

Ngược lại, nếu các chính sách của chính quyền Trump thành công trong việc khơi dậy tăng trưởng, một sự trở lại của lạm phát có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD lên cao hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong kịch bản tiêu cực này, vàng có thể giảm từ 5- 20%, đặc biệt nếu vị thế vàng của nhà đầu tư đảo ngược và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương suy yếu.

CÁC NGÂN HÀNG LẠC QUAN

Trong khi triển vọng từ WGC có phần thận trọng hơn, các ngân hàng đầu tư lớn vẫn có quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng trong năm 2026.

Ngân hàng J.P. Morgan Private Bank dự báo giá có thể đạt từ 5.200 đến 5.300 USD mỗi ounce, với nhu cầu mạnh mẽ và bền vững là động lực chính. Goldman Sachs dự báo vàng đạt mức khoảng 4.900 USD mỗi ounce trong năm tới, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Deutsche Bank đưa ra một phạm vi rộng cho giá vàng năm tới, từ 3.950 - 4.950 USD/oz, với kịch bản chính là giá vàng đạt gần 4.450 USD. Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đạt gần 4.500 USD, mặc dù cảnh báo về sự biến động ngắn hạn.

Phía sau sự lạc quan này là hoạt động tích lũy vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, cũng như quan điểm rằng nhiều nhà đầu tư tổ chức vẫn chưa phân bổ đủ vốn vào vàng.

Khả năng lợi suất thực của trái phiếu giảm xuống mức thấp hơn, cùng với rủi ro vĩ mô toàn cầu, tiếp tục làm cho vàng trở nên hấp dẫn như một biện pháp bảo vệ danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, cũng có những yếu tố có thể hạn chế dư địa tăng của giá vàng. Chẳng hạn, một tốc độ tăng trưởng mạnh hơn dự báo của kinh tế Mỹ hoặc lạm phát tăng tốc ở nước này có thể buộc Fed phải trì hoãn hoặc đảo ngược việc cắt giảm lãi suất, dẫn tới tăng lợi suất thực và tỷ giá USD - hai trở ngại kinh điển đối với giá vàng.

Việc các quỹ ETF vàng mua ròng chậm lại hoặc các ngân hàng trung ương mua ròng vàng ít đi cũng có thể làm giảm nhu cầu vàng. Việc tái chế vàng tăng lên, đặc biệt là ở Ấn Độ nơi vàng được sử dụng làm tài sản thế chấp, có thể làm tăng nguồn cung và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Việc lặp lại mức tăng hơn 60% của giá vàng trong năm 2025 dường như không khả thi, nhưng vàng bước vào năm 2026 với một nền tảng vững chắc. Các động lực cơ bản cho sự tăng giá của vàng như sự bấp bênh về kinh tế vĩ mô, nhu cầu đa dạng hóa tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, và vai trò của vàng như một biện pháp bảo vệ danh mục đầu tư trước sự biến động vẫn còn nguyên vẹn.

Giá vàng nhảy lên đỉnh gần 2 tháng, giá bạc lập kỷ lục mới

08:09, 12/12/2025

Giá vàng nhảy lên đỉnh gần 2 tháng, giá bạc lập kỷ lục mới

Tranh cãi về quyền sở hữu kho vàng dự trữ gần 2.500 tấn của Italy

09:33, 01/12/2025

Tranh cãi về quyền sở hữu kho vàng dự trữ gần 2.500 tấn của Italy

Giá bạc còn dư địa tăng sau khi đạt kỷ lục?

00:36, 02/12/2025

Giá bạc còn dư địa tăng sau khi đạt kỷ lục?

Từ khóa:

dự báo giá vàng giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Tỉnh đông dân nhất Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi GDP

Tỉnh đông dân nhất Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi GDP

Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất và là nền kinh tế địa phương lớn nhất của Trung Quốc, đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP vào năm 2035 so với mức năm 2022...

Trung Quốc lo ngại đầu tư giảm

Trung Quốc lo ngại đầu tư giảm

Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một thách thức lớn khi đầu tư - một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế nước này - giảm sút nhanh...

Xuất khẩu vàng tăng, thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất 5 năm

Xuất khẩu vàng tăng, thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất 5 năm

Trong tháng 9, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, xuống mức thấp nhất trong kể từ năm 2020...

Cổ phiếu Oracle lao dốc, tài sản của Larry Ellison “bốc hơi” 25 tỷ USD trong một ngày

Cổ phiếu Oracle lao dốc, tài sản của Larry Ellison “bốc hơi” 25 tỷ USD trong một ngày

Tài sản của tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập và là Chủ tịch của Oracle Corp., sụt mạnh khi cổ phiếu của công ty phần mềm này giảm 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12)...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ động thái giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lào công bố dịch bại liệt, WHO cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam là rất cao và hiện hữu

Dân sinh

2

Trung Quốc lo ngại đầu tư giảm

Thế giới

3

Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và vàng thế giới giảm hơn 61%

Tài chính

4

Năm 2026: Du khách “xê dịch” để khẳng định bản thân

Du lịch

5

Đẩy mạnh y tế số để hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy