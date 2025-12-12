MCH sẽ lên sàn HOSE vào ngày 25/12 tới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Hà Anh
12/12/2025, 15:51
Cổ phiếu MCH sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM ngày 17/12 và chuyển sang sàn HOSE ngày 25/12/2025.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã MCH) thông báo Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM đối với cổ phiếu của MCH
Theo đó, cổ phiếu MCH sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM ngày 17/12 và chuyển sang sàn HOSE ngày 25/12/2025.
Sau khi được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Masan Consumer cũng thông báo cổ phiếu sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE ngày 25/12/2025. Trong đó, giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên sẽ là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi huỷ giao dịch trên UPCoM.
Ngoài ra, cổ phiếu Masan Consumer cũng sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM ngày 17/12/2025 để thực hiện chuyển sàn sang HOSE.
Bên cạnh kế hoạch chuyển sàn, Masan Consumer cũng vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong đó, MCH sẽ phát hành thêm hơn 10,88 triệu cổ phiếu để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10.000:103, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 103 cổ phiếu mới; và phát hành thêm hơn 226,87 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10.000:2.147 cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới. Hai phương án này dự kiến thực hiện trong năm 2026.
Theo báo cáo lần đầu về MCH của VCSC, Masan Consumer sản xuất gia vị (50% thị phần), thực phẩm tiện lợi (20%), đồ uống không cồn (3%), cà phê (14%) và chăm sóc gia đình & cá nhân (4%).
MCH là một tài sản kết hợp tăng trưởng và quy mô đặc biệt trong ngành FMCG Châu Á. Xét về tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu giai đoạn 2017-24, công ty đạt 11% (12% ở mảng gia vị so với 5% của Châu Á TBD và 14% ở mảng thực phẩm tiện lợi so với 7% của Châu Á Thái Bình Dương).
VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-2026 sẽ giảm 18% sau đó phục hồi 20% so với cùng kỳ năm trước do tái cấu trúc hệ thống phân phối và CAGR lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-28 đạt 16%, với biên lợi nhuận ròng tăng từ 22,4% lên 24,0%. VCSC cũng kỳ vọng MCH sẽ duy trì ROE ở mức 45% mặc dù vị thế tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu trên 30%.
Trong khi đó, trong giai đoạn 2020-24, mức trung vị của nhóm các công ty cùng ngành Châu Á ghi nhận CAGR lợi nhuận sau thuế là 4%, biên lợi nhuận ròng trung bình là 13%, ROE là 21% và tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 1%. Với vị thế vượt trội của MCH và sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2026, VCSC định giá MCH ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 31 lần so với mức trung vị P/E trượt 12 tháng trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành là 36 lần.
Cũng theo VCSC, yếu tố hỗ trợ đối với MCH là việc chuyển sang sàn HOSE (tháng 12/2025) và được đưa vào rổ VN30 cũng như các rổ chỉ số khác (tháng 6-9/2026) có thể thu hút nguồn vốn đáng kể; chiến dịch số hóa phân phối 4P giúp biên lợi nhuận tăng tốt. Tuy nhiên, rủi ro đầu tư đối với MCH là cạnh tranh cao hơn dự kiến, gián đoạn kéo dài do cắt giảm đại lý bán buôn.
13:37, 16/07/2025
Kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%.
Phiên đấu giá ngày 11/12 do HOSE tổ chức đã thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.
Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.
Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS (mã VPX) đã chính thức đưa gần 1,9 tỷ cổ phiếu cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%...
