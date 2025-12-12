Tạo không gian trải nghiệm thuế an toàn đối với hộ kinh doanh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Mai Nhi
12/12/2025, 16:49
Ngành Thuế ra mắt Cổng trải nghiệm, cho phép người nộp thuế thử toàn bộ quy trình đăng ký, kê khai, nộp và sử dụng hóa đơn điện tử mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính hay nguy cơ bị xử phạt. Đây là bước đệm giúp hộ kinh doanh giảm lo lắng và tự tin hơn khi chuyển đổi sang phương thức kê khai…
Ngày 12/12, tại trụ sở Cục Thuế, ngành Thuế tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 cục thuế địa phương và khoảng 350 đơn vị cơ sở để tập huấn và giới thiệu “Cổng trải nghiệm” dành riêng cho hộ và cá nhân kinh doanh, đồng thời rà soát tiến độ chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai từ năm 2026.
Tại hội nghị, Cục Thuế chính thức ra mắt Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh. Đây là nền tảng được thiết kế như “mô hình thực hành” đầy đủ cho người nộp thuế làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại. Từ đăng ký thuế, kê khai, nộp và hoàn thuế cho đến đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử, tất cả đều được mô phỏng trực quan và dễ thao tác.
Điểm nổi bật nhất của Cổng trải nghiệm là tạo ra một “ vùng an toàn" để người nộp thuế có thể thao tác thử, làm sai rồi sửa lại tùy ý mà không phải lo phát sinh nghĩa vụ tài chính hay gặp rủi ro pháp lý. Mục tiêu là khi bước vào kỳ kê khai thật sự, người nộp thuế đã nắm quy trình, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện
Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nền tảng này không chỉ hỗ trợ các hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, phố hay cửa hàng mà còn dành cho những người kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số, cho thuê bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Mỗi nhóm đều có thể thực hành theo đúng đặc thù hoạt động của mình.
“Buổi tập huấn đưa Cổng trải nghiệm vào sử dụng là một phần quan trọng trong triển khai Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế khi bỏ thuế khoán. Đây cũng là hoạt động then chốt trong kế hoạch “60 ngày cao điểm” chuyển từ khoán sang kê khai do vẫn còn nhiều hộ kinh doanh sợ kê khai sai, sợ hiểu luật chưa kỹ, sợ nộp thiếu hoặc sợ bị xử phạt”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, quan điểm của cơ quan thuế là đồng hành – hỗ trợ – hướng dẫn tận nơi cho các hộ kinh doanh theo tinh thần “cầm tay chỉ việc” nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm và thuận lợi khi chuyển sang kê khai.
Để việc triển khai trên toàn quốc đạt hiệu quả, Phó Cục trưởng Mai Sơn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và cục thuế địa phương tập trung vào bốn nhiệm vụ chính.
Thứ nhất, phổ biến đầy đủ chức năng của Cổng trải nghiệm cho đội ngũ quản lý, hỗ trợ hộ kinh doanh; đồng thời công khai các đường dây nóng, email và đầu mối hỗ trợ.
Thứ hai, tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp, từ các điểm hỗ trợ cố định đến các tổ lưu động tại chợ, tuyến phố kinh doanh,... giúp hộ kinh doanh tiếp cận và làm quen với Cổng trước khi áp dụng kê khai chính thức vào năm 2026.
Thứ ba, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để tổ chức các buổi hướng dẫn, lớp tập huấn tại chỗ, với nội dung phù hợp từng nhóm ngành, từng độ tuổi và mức độ thành thạo công nghệ.
Thứ tư, thường xuyên ghi nhận vướng mắc và ý kiến của người nộp thuế trong quá trình trải nghiệm. Sau đó, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Cục Thuế theo đúng đầu mối để điều chỉnh và hoàn thiện Cổng cũng như bộ tài liệu hướng dẫn khi chuyển sang phương thức kê khai
