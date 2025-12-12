Tháng 11/2025: Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp sụt hơn 70%

Theo VBMA, trong tháng 11/2025, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp chỉ đạt 19.608 tỷ đồng, giảm 70,69% so với tháng trước. Diễn biến này trái ngược với sự gia tăng của hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp…

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy kênh Trái phiếu Chính phủ trong tháng 11/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, chỉ đạt 23.490 tỷ đồng. Con số này thấp hơn 15,32% so với tháng 10.

Cùng thời điểm, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 16 phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ cho 5 kỳ hạn với tổng giá trị gọi thầu đạt 54.000 tỷ đồng và tỷ lệ trúng thầu đạt 43,5%.

Theo đó, kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm ưu thế khi lên tới 81.4% giá trị trúng thầu, đạt 19.110 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm có giá trị trúng thầu là 4.380 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu so với giá trị gọi thầu là 36,5%. Trong khi đó, kỳ hạn 15 năm và kì hạn 30 năm không thầu.

Như vậy, kỳ hạn phát hành bình quân tháng 11 là 9,07 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình tăng so với tháng trước, cụ thể đạt 3,72%/năm.

Tính chung trong 11 tháng năm 2025, tổng giá trị Trái phiếu Chính phủ phát hành thông qua hình thức đấu thầu gần 306.919 tỷ đồng, tương đương 61,4% kế hoạch cả năm. Tính riêng tháng 10 và tháng 11, giá trị phát hành đạt 35,3% kế hoạch quý IV.

Cũng trên thị trường sơ cấp, trong tháng 11, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức 7 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh với tổng giá trị gọi thầu đạt 8.500 tỷ đồng tại 3 kỳ hạn là 5 năm (tương đương 1,000 tỷ đồng), 10 năm (tương đương 6.000 tỷ đồng) và 15 năm (tương đương 1.500 tỷ đồng).

Xét về tỉ lệ trúng thầu, tỷ lệ trúng thầu của kỳ hạn 10 là 100% và 15 năm là 3.3%. Ngược lại, kỳ hạn 5 năm không trúng thầu.

Trong tháng 11/2025, thị trường ghi nhận 24 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 19.608 tỷ đồng. Như vậy, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 11/2025 sụt 70,69% so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế 11 tháng, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp là 460.679 tỷ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 50.583 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu do VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng đạt 110.470 tỷ đồng với bình quân mỗi phiên đạt 5.524 tỷ đồng, tăng 25% so với bình quân tháng 10.

Trong đó, 68% giá trị trái phiếu phát thuộc về nhóm ngân hàng thương mại, còn các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ 23% giá trị trái phiếu phát hành.

Ngoài ra, trong tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại 11.144 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến trong tháng cuối cùng của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 28.082 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn và giá trị đáo hạn ước đạt 210,919 tỷ đồng trong năm 2026.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, báo cáo của VBMA ghi nhận 3 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 287 tỷ đồng trong tháng 11.

Trên thị trường thứ cấp, tính thanh khoản trên thị trường này cũng ghi nhận dấu hiệu sụt giảm. Theo đó, tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) trong tháng 11 đạt 203.055 tỷ đồng, giảm 27,6% so với tháng trước và giá trị giao dịch mua bán lại (Repo) đạt 49.517 tỷ đồng, giảm 53,9% so với tháng trước.

Mức thanh khoản trung bình mỗi ngày đối với giao dịch Outright là 10.153 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó giao dịch Repo có thanh khoản trung bình là 2.476 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Trái với thị trường sơ cấp, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường này đạt 110.470 tỷ đồng, tăng 8,56% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2025, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 1.219.519 tỷ đồng, tăng 28,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường thứ cấp, lần lượt là 36,5% và 30,2% trên tổng giá trị giao dịch.

Theo báo cáo từ VBMA, khối ngoại tiếp tục quay lại thị trường khi mua ròng 298 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ trong tháng 11, nâng tổng giá trị mua ròng luỹ kế từ đầu năm lên 3.037 tỷ đồng.

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ ghi nhận tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với cuối tháng 10. Theo đó, lợi suất kỳ hạn 5 năm và 7 năm chỉ tăng từ 1,3 – 2,2 đcb, lợi suất các kỳ hạn dưới 5 năm tăng từ 4,2 – 6,8 đcb, trong khi lợi suất các kỳ hạn còn lại tăng từ 7,2 – 8,8 đcb so với cuối tháng trước.

Về diễn biến quốc tế, chỉ số DXY dù không biến động nhiều trong tháng 11 nhưng kết tháng giảm so với cuối tháng trước, đạt 99.48 điểm.

Trước tình hình trên, trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạm dừng phát hành tín phiếu và duy trì mua giấy tờ có giá ở hầu hết các kỳ hạn thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với tổng giá trị gần 365.303 tỷ đồng. Chính sách điều hành này nhằm mục tiêu nới lỏng chính sách tiền tệ, tăng cung ứng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.