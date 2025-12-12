Hải Phòng thu ngân sách vượt dự toán hơn 27,4%

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Nam Khánh
12/12/2025, 14:43
Năm 2025, Hải Phòng ước thu ngân sách đạt hơn 187.766 tỷ đồng, vượt 27,4% dự toán Trung ương giao (147.435 tỷ đồng)…
Ngày 10/12/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết tổng thu ngân sách năm 2205 của thành phố ước đạt hơn 187.766 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa ước đạt 100.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 83.250 tỷ đồng, thu khác 3.496 tỷ đồng). Số thu ngân sách năm 2025 của Hải Phòng vượt 27,4% dự toán trung ương giao với 16 khoản thu vượt dự toán được giao.
Theo báo cáo từ UBND TP. Hải Phòng, năm 2025, Hải Phòng được Trung ương giao tổng dự toán thu ngân sách hơn 147.435 tỷ đồng (thu nội địa 74.680 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 66.600 tỷ đồng, các khoản thu khác hơn 6.155 tỷ đồng). Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2025 thu ngân sách đạt 148.499 tỷ đồng, trong đó, số thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu không thay đổi, chỉ có khoản thu khác được tăng từ 6.155 tỷ đồng lên thành hơn 7.219 tỷ đồng.
Ước tính đến hết năm 2025, Hải Phòng thu ngân sách đạt 187.766,6 tỷ đồng, bằng 127,4% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa (bao gồm cả khoản thu khác) ước đạt 100.000 tỷ đồng (bằng 133,9% dự toán giao), tăng hơn 19.165 tỷ đồng so với dự toán giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.250 tỷ đồng (bằng 125% dự toán giao), tăng 16.650 tỷ đồng so với dự toán giao.
Đối với các khoản thu nội địa, Hải Phòng có 3 khoản thu không đạt kế hoạch, 1 khoản thu đạt kế hoạch và 15 khoản thu, sắc thu tăng so với kế hoạch được giao. Các khoản thu không đạt kế hoạch gồm thu thuế bảo vệ môi trường 2.450 tỷ đồng (bằng 46,5% dự toán), thu tiền cho thuê đất 1 lần 1.700 tỷ đồng (bằng 61.5% dự toán), thu tiền bán nhà được 13,5 tỷ đồng (bằng 27% dự toán). Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là khoản thu đạt 100% kế hoạch tuy nhiên giá trị chỉ có 100 triệu đồng.
Trong 15 khoản thu, sắc thu nội địa vượt dự toán, có 9 khoản thu có số thu hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất đứng đầu với 41.000 tỷ đồng (bằng 115,6 % dự toán). Đứng sau là số thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 18.710 tỷ đồng (bằng 155,9% dự toán). Tiếp đó là thu từ doanh nghiệp FDI đạt 15.450 tỷ đồng (bằng 115,3% dự toán).
Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 7.500 tỷ đồng (bằng 139,1% dự toán). Thu lệ phí trước bạ đạt đạt 2.400 tỷ đồng (bằng 155,8% dự toán). Thu phí, lệ phí đạt 2.750 tỷ đồng (bằng 109,8% dự toán). Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.930 tỷ đồng (bằng 101% dự toán). Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 1.260 tỷ đồng (bằng 115,6% dự toán). Thu ngân sách khác đạt 3.496 tỷ đồng (bằng 206,7% dự toán).
Ngoài ra, còn 6 khoản thu vượt kế hoạch nhưng số thu nhỏ từ vài tỷ tới vài trăm tỷ đồng. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia sau thuế đứng đầu với giá trị 675 tỷ đồng (bằng 450% dự toán). Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 226 tỷ đồng (đạt 114,7% dự toán). Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 140 tỷ đồng (đạt 112% dự toán). Thu tiền sử dụng quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác đạt 130 tỷ đồng (đạt 119,3% dự toán). Thu từ hoạt động xổ số đạt 120 tỷ đồng (đạt 123,7% dự toán). Thu tiền sử dụng khu vực biển được 8,5 tỷ đồng (bằng 141,7% dự toán giao).
Theo đánh giá tử UBND TP. Hải Phòng, khoản thu thuế bảo vệ môi trường chưa đạt kế hoạch do các nguyên nhân chính như năm 2025 thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm hàng xăng, dầu, mỡ.
Bên cạnh đó, những năm trước, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn như Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam, Công ty cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh nợ thuế, Hải Phòng thực hiện truy thu. Năm nay, các doanh nghiệp này không còn nợ thuế nên khoản thu này bị giảm so với năm trước.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Anh Phát Petro không còn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng, số thu từ doanh nghiệp này cũng không phát sinh trên địa bàn đã khiến khoản thu thuế môi trường năm 2025 không đạt kế hoạch, giảm 412 tỷ đồng so với năm trước.
Khoản thu tiền thuê đất trả tiền một lần không đạt kế hoạch là do năm 2025, Hải Phòng không phát sinh các dự án sử dụng đất lớn, thực hiện nộp tiền thuê đất một lần như những năm trước. Năm 2025 cũng ghi nhận việc giảm khoản thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do vướng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công nên Hải Phòng không phát sinh nguồn thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Mặc dù số thu của một số khoản thu chưa đạt nhưng tổng thu ngân sách của Hải Phòng vẫn vượt dự toán giao được giao là nhờ có những khoản thu có số thu lớn, mức tăng thu cao như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 16.650 tỷ đồng (vượt 25 % so với dự toán giao thu ngân sách).
Tiền sử dụng đất là khoản vượt thu lớn nhất, dự toán giao 23.353 tỷ đồng nhưng Hải Phòng thực hiện thu 41.000 tỷ đồng, tăng 17.647 tỷ đồng so với kế hoạch (vượt 55,6% dự toán trung ương giao). Đóng góp lớn vào khoản thu này là khoản thu tiền sử dụng đất tại loạt dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, khu đô thị mới quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ (trước đây), khu dân cư Thuỷ Nguyên, khu nhà ở tại phường Vĩnh Niệm, dự án 226 Lê Lai, dự án Vụng xéc và dự án của Công ty cổ phần địa ốc Phương Đông. Các dự án này có số thu tiền sử dụng đất tới 16.657 tỷ đồng.
Tại khu vực phía Tây Hải Phòng, các dự án phát triển bất động sản cũng đã nộp tổng cộng hơn 10.934 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án nộp tiền sử dụng trong 2 năm 2024 – 2025 như dự án khu đô thị Nhà máy sứ Hải Dương, khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương, khu dân cư của Công ty TNHH Hoàng Thành, khu dân cư mới thôn Phú, xã Thái Học (huyện Bình Giang trước đây), khu dân cư của Công ty Newland, khu dân cư mới xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện trước đây), khu dân cư của Công ty cổ phần xây dựng bất động sản Hoàng Kim…
