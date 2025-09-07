HOSE lưu ý về khả năng cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết bắt buộc

Bên kiểm toán cho rằng, khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo lưu ý Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, HOSE đã lưu ý về khả năng cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ.

Trước đó, ngày 04/04, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu VNE từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và 2024. Đến 29/08, báo cáo tài chính bán niên 2025 của VNE tiếp tục bị soát xét với kết luận ngoại trừ.

Đến ngày 05/09, HOSE cũng công bố quyết định xử lý vi phạm ở diện kiểm soát đối với cổ phiếu này. Ngoài ra, VNE đồng thời bị theo dõi ở diện cảnh báo và kiểm soát do loạt vi phạm như chậm công bố thông tin, lợi nhuận chưa phân phối âm, ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên quá thời hạn 6 tháng…

Được biết, bên kiểm toán đưa ra ý kiến cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ: Cụ thể: tại thời điểm 30/6/2025, số dư công nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận là 149,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 159,9 tỷ đồng); số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận là 350,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 336,4 tỷ đồng).

Bên kiểm toán cho biết đã tiến hành thực hiện các thủ tục để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục mà bên kiểm toán thực hiện chưa giúp bên kiểm toán có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết đối với tính hiện hữu đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả này, theo đó bên kiểm toán không xác định được các khoản dự phòng cần trích lập theo các quy định về lập và trình bày Báo cáo tái chính tổng hợp giữa niên độ đối với các khoan phải thu quá hạn thanh toán.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty chưa cung cấp được Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồi Xuân VNECO để đánh giá khoản đầu tư vào công ty này với số tiền 30,82 tỷ đồng. Với những tài liệu được cung cấp, bên kiểm toán cũng không thể xác định được số dự phòng cần phải trích lập theo quy định.

Trong kỳ, Tổng Công ty đã thực hiện rà soát, quyết toán các chi phí dở dang của công trình xây lắp. Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2025 còn một số công trình Tổng Công ty chưa thực hiện quyết toán với số tiền là 38,73 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 38,73 tỷ đồng). Với các tài liệu được cung cấp, bên kiểm toán cho biết cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định tính hợp lý và khả năng thu hồi của khoản chi phí này.

Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các chỉ tiêu này hay không, cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 (công ty con của Tổng Công ty) có tổng tài sản tại ngày 30/6/2025 là 57,7 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2025 là 92,85 tỷ đồng), các khoản nợ ngắn hạn là 112,6 tỷ đồng vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 58,6 tỷ đồng, số dư nợ gốc và lãi vay quá hạn chưa thanh toán lần lượt là 60,4 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng. Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty âm 36 tỷ đồng; đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2025 là âm 73,85 tỷ đồng.

Những điều kiện này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8. Bên kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 được lập với giả định công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không và ảnh hưởng của nó đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, VNE ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh từ hơn 311 tỷ đồng, xuống còn 142 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 100 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ âm hơn 70 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm gần 105 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 71 tỷ đồng). Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty âm hơn 88 tỷ đồng; đồng thời tại ngày 30/6/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế âm 217,3 tỷ đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Chốt phiên ngày 5/9, giá cổ phiếu VNE tăng 0,49% lên 6.120 đồng/cổ phiếu và tăng 43% trong vòng 1 năm.