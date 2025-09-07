Chủ Nhật, 07/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HOSE lưu ý về khả năng cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết bắt buộc

Hoài An

07/09/2025, 10:07

Bên kiểm toán cho rằng, khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVE trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo lưu ý Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, HOSE đã lưu ý về khả năng cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ.

Trước đó, ngày 04/04, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu VNE từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và 2024. Đến 29/08, báo cáo tài chính bán niên 2025 của VNE tiếp tục bị soát xét với kết luận ngoại trừ.

Đến ngày 05/09, HOSE cũng công bố quyết định xử lý vi phạm ở diện kiểm soát đối với cổ phiếu này. Ngoài ra, VNE đồng thời bị theo dõi ở diện cảnh báo và kiểm soát do loạt vi phạm như chậm công bố thông tin, lợi nhuận chưa phân phối âm, ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên quá thời hạn 6 tháng…

Được biết, bên kiểm toán đưa ra ý kiến cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ: Cụ thể: tại thời điểm 30/6/2025, số dư công nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận là 149,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 159,9 tỷ đồng); số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận là 350,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 336,4 tỷ đồng).

Bên kiểm toán cho biết đã tiến hành thực hiện các thủ tục để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục mà bên kiểm toán thực hiện chưa giúp bên kiểm toán có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết đối với tính hiện hữu đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả này, theo đó bên kiểm toán không xác định được các khoản dự phòng cần trích lập theo các quy định về lập và trình bày Báo cáo tái chính tổng hợp giữa niên độ đối với các khoan phải thu quá hạn thanh toán. 

Đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty chưa cung cấp được Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồi Xuân VNECO để đánh giá khoản đầu tư vào công ty này với số tiền 30,82 tỷ đồng. Với những tài liệu được cung cấp, bên kiểm toán cũng không thể xác định được số dự phòng cần phải trích lập theo quy định. 

Trong kỳ, Tổng Công ty đã thực hiện rà soát, quyết toán các chi phí dở dang của công trình xây lắp. Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2025 còn một số công trình Tổng Công ty chưa thực hiện quyết toán với số tiền là 38,73 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 38,73 tỷ đồng). Với các tài liệu được cung cấp, bên kiểm toán cho biết cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định tính hợp lý và khả năng thu hồi của khoản chi phí này. 

Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các chỉ tiêu này hay không, cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 (công ty con của Tổng Công ty) có tổng tài sản tại ngày 30/6/2025 là 57,7 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2025 là 92,85 tỷ đồng), các khoản nợ ngắn hạn là 112,6 tỷ đồng vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 58,6 tỷ đồng, số dư nợ gốc và lãi vay quá hạn chưa thanh toán lần lượt là 60,4 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng. Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty âm 36 tỷ đồng; đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2025 là âm 73,85 tỷ đồng.

Những điều kiện này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8. Bên kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 được lập với giả định công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không và ảnh hưởng của nó đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, VNE ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh từ hơn 311 tỷ đồng, xuống còn 142 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 100 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ âm hơn 70 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm gần 105 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 71 tỷ đồng). Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty âm hơn 88 tỷ đồng; đồng thời tại ngày 30/6/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế âm 217,3 tỷ đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Chốt phiên ngày 5/9, giá cổ phiếu VNE tăng 0,49% lên 6.120 đồng/cổ phiếu và tăng 43% trong vòng 1 năm.

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

14:14, 18/08/2025

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu KPF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

07:30, 16/06/2025

Cổ phiếu KPF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu LEC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

07:34, 18/04/2025

Lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu LEC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Từ khóa:

báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ Hose hủy niêm yết bắt buộc lợi nhuận chưa phân phối âm ở diện kiểm soát VNE

Đọc thêm

Cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

Cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ TDH đạt hơn 18,9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

6 tháng đầu năm, F88 báo lãi tăng 2,8 lần so với cùng kỳ đạt hơn 252 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, F88 báo lãi tăng 2,8 lần so với cùng kỳ đạt hơn 252 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 đạt gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ (1.519,6 tỷ đồng) - trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 153,5 tỷ đồng).

HUT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đầu tư 958 tỷ đồng vào Tasco Auto

HUT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đầu tư 958 tỷ đồng vào Tasco Auto

Không rót 500 tỷ đồng vào CTCP VETC như kế hoạch ban đầu mà HUT quyết định chuyển toàn bộ phần vốn này sang Tasco Auto, tăng mức đầu tư lên gần 958 tỷ đồng.

Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Tổng giám đốc VDS đăng ký bán 940.000 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VDS đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, từ ngày 08/09-06/10/2025 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý Công ty Cổ phần Searefico (mã SRF) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phó Thống đốc: Mặt bằng lãi suất đang ở mức hợp lý

Tài chính

2

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Kinh tế số

3

Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Thị trường

4

Chi thường xuyên gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển trong 8 tháng

Tài chính

5

Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2025: Phục hồi tích cực nhưng còn nhiều thách thức

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: