Vừa từ nhiệm, cựu Chủ tịch CKG đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu

Ông Trần Thọ Thắng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (mã CKG-HOSE).

Cụ thể: ông Trần Thọ Thắng - Thành viên HĐQT CKG đăng ký bán 2,3 triệu cổ phiếu CKG vì nhu cầu tài chính cá nhân, từ ngày 31/12 đến ngày 29/01/2026.

Nếu bán thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại CKG từ gần 12,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,531% xuống còn gần 9,9 triệu cổ phiếu, chiếm 6,109%.

Được biết, việc ông Thắng muốn bán lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ cũng diễn ra không lâu sau khi ông này xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật CKG vào ngày 10/12. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Xuân Dũng - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ trên.

Theo thông báo từ CKG, sau hơn 30 năm lãnh đạo, ông Thắng bày tỏ nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch theo kế hoạch chuyển giao đã được chuẩn bị từ trước nhằm tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo kế thừa tiếp tục phát huy thành quả và định hướng chiến lược.

Trước đó, ông Thắng đăng ký bán 30 triệu cổ phiếu CKG từ ngày 26/9 đến ngày 24/10/2025. Tuy nhiên, kết thúc thời gian này ông Thắng mới bán được 510.500 cổ phiếu và giảm số lượng nắm giữ còn hơn 12,18 triệu cổ phiếu, chiếm 7,531% vốn điều lệ và số lượng của người có liên quan là 14,482 triệu cổ phiếu, chiếm 8,95%. Nguyên nhân không bán là do nhu cầu tài chính cá nhân thay đổi.

Vừa qua, ngày 25/12 CKG cho biết nhận được bản án có hiệu lực số 90/2025/DS-ST ngày 06/11/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 2 tỉnh An Giang về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với một cá nhân là bà Nguyễn Ngọc Tiền, mà công ty là bên yêu cầu khởi kiện.

Theo đó, yêu cầu của CKG được chấp nhận một phần, đồng thời tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán nhà với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Bản án cũng buộc bà Tiền có nghĩa vụ hoàn trả cho CKG số tiền 28 tỷ đồng và chịu án phí 136,3 triệu đồng, trong khi đó, CKG có nghĩa vụ trả lại 2 căn biệt thự cho bà Tiền và chịu án phí 104,3 triệu đồng.

Theo Ban lãnh đạo CKG, bản án giúp công ty thu hồi được khoản tiền mặt để bổ sung vốn lưu động và xử lý dứt điểm khoản đầu tư đang treo trên sổ sách kế toán nhiều năm.

Đồng thời, ban lãnh đạo công ty cũng đã có đơn gửi Cơ quan thi hành án sớm xử lý các thủ tục theo quy định pháp luật.

Chốt phiên ngày 26/12, giá cổ phiếu CKG giảm thêm 1,90% xuống còn 10.300 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu này đã giảm 41% so với đầu năm.