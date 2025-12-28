Lợi nhuận năm 2025: Cán đích thành công, nhóm Năng lượng "vô địch" tăng trưởng

Quý 4/2025 kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, ước tính tăng 24% so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% so với cùng kỳ trong cả năm 2025.

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự phóng kết quả kinh doanh trong quý 4 năm 2025 trong đó kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, ước tính tăng 24% so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% so với cùng kỳ trong cả năm 2025.

Đà tăng trưởng lợi nhuận có xu hướng lan tỏa mạnh về cuối năm, với các động lực chính đến từ nội lực của thị trường trong nước, môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh.

Trong quý 4 năm 2025, một số nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật, bao gồm ngành Năng lượng, tăng 119% so với cùng kỳ; ngành Bất động sản dân cư, tăng 109% so với cùng kỳ; và ngành Vật liệu cơ bản, tăng 54% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái và quý trước đó.

Cụ thể, với nhóm năng lượng hàng loạt doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng cao như PC1 tăng 852%; HDG tăng 447%; NT2 tăng 205%; GEG tăng 148%; PƠ tăng 142%, REE tăng 6%.

Với nhóm dầu khí, trong quý 4 năm 2025, các cải cách quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí đã tạo ra môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Nghị quyết số 66.6/2025/Nghị quyết Chính phủ, ban hành vào tháng 10 năm 2025, đã tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến phân quyền phê duyệt dự án, giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực thi một số chức năng trước đây thuộc Bộ Công Thương, qua đó giảm thiểu tình trạng thủ tục chồng chéo và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

Ở thượng nguồn, lợi nhuận của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giảm do cơ cấu doanh thu nghiêng về các dự án tổng thầu thiết kế – mua sắm – xây dựng và tổng thầu thiết kế – mua sắm – xây dựng – lắp đặt có quy mô lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, do tính cạnh tranh cao, giá hợp đồng thường được chốt sớm và dư địa điều chỉnh hạn chế.

Ngược lại, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ đóng góp của giàn khoan mới PVD VIII.

Ở trung nguồn, công suất lọc dầu duy trì ở mức cao cùng với việc nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng Nhơn Trạch 3 đi vào vận hành đã thúc đẩy nhu cầu vận tải dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng, qua đó giúp Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Tại hạ nguồn, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là điểm sáng khi lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ mức nền thấp của cùng kỳ năm trước, trong khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện, bất chấp áp lực đến từ xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh.

Đối với ngành vật liệu cơ bản, MBS dự báo trong mùa cao điểm xây dựng của quý 4, sản lượng tiêu thụ nội địa tiếp tục là điểm sáng, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nội địa được dự kiến tăng 17% so với cùng kỳ, đạt khoảng 6,7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép xây dựng đạt khoảng 3,2 triệu tấn, tương ứng mức tăng 9% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu thuận lợi từ sự cải thiện nguồn cung bất động sản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tích cực. Bên cạnh đó, nhờ đóng góp từ phân kỳ hai của nhà máy Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát và việc gia tăng thị phần từ thép Trung Quốc, sản lượng thép cuộn cán nóng tiêu thụ trong nước có thể tăng 90% so với cùng kỳ, đạt khoảng 2,2 triệu tấn.

Dù nhu cầu tiêu thụ ở mức khả quan, điều này vẫn chưa tác động rõ rệt đến giá thép xây dựng và thép cuộn cán nóng trong quý 4 năm 2025, do giá thép Trung Quốc tiếp tục xu hướng suy giảm. Theo đó, giá thép xây dựng duy trì đi ngang so với cùng kỳ ở mức khoảng 13,6 triệu đồng mỗi tấn, trong khi giá thép cuộn cán nóng duy trì quanh mức 525 đô la Mỹ mỗi tấn.

Về chi phí sản xuất, giá than và quặng sắt dù tăng lần lượt 4% và 3% so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với mức nền cao của năm 2024, tương ứng giảm 4% và 2% so với cùng kỳ. Nhờ giá bán ổn định và chi phí nguyên vật liệu giảm, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp được dự báo tiếp tục phục hồi so với cùng kỳ.

Tổng hợp các yếu tố trên, MBS đánh giá kết quả kinh doanh trong quý 4 của các doanh nghiệp ngành thép sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhờ thị trường tiêu thụ nội địa tăng trưởng tích cực và biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện, qua đó giúp kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nhìn chung duy trì xu hướng tăng trưởng tốt.