Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Hoài An

18/08/2025, 14:14

HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Sơ đồ giá cổ phiếu VAF trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VAF trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo lưu ý Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển về khả năng hủy niêm yết (mã VAF-HOSE).

Cụ thể: ngày 13/3/2025, HOSE đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu VAF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 20/3/2025 với nguyên nhân là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành Viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tiếp đến ngày 11/8/2025, HOSE thông báo nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Công ty. Theo đó, báo cáo tài chính có kết luận soát xét là kết luận ngoại trừ.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: "i. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ”;

HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Trước đó, HOSE đã có thông báo nhắc nhở chậm giải trình kết luận soát xét đối với Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, bên kiểm toán cho biết cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ là công ty đang thực hiện các thủ tục khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 4 theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 nhằm yêu cầu bồi thường chi phí đầu tư mà công ty đã triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa với giá trị chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 01/01/2024 và ngày 31/12/2024 lần lượt là 24,51 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Bên kiểm toán cũng cho biết các hồ sơ, tài liệu đã thu thập chưa cung cấp cho bên kiểm toán đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá được khả năng thu hồi, khả năng tiếp tục triển khai dự án và các lợi ích (nếu có) và các khoản tổn thất cần ghi nhận liên quan đến Khoản mục Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang đang trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 công ty vừa công bố, VAF ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.028,6 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 810 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ gần 31 tỷ lên hơn 93 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ 31,6 tỷ lên hơn 93 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng từ 25 tỷ lên hơn 74 tỷ đồng. EPS đạt 1.976 đồng/cổ phiếu và trên báo cáo này bên kiểm toán vẫn đưa ra kết luận ngoại trừ như trên.

hủy niêm yết bắt buộc VAF ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu VAF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Cổ phiếu ngân hàng đang gắng sức neo giữ VN-Index trong phiên sáng đầu tuần khi sắc đỏ bao trùm nhóm blue-chips. Chỉ số đã mất gần hết mức tăng do ảnh hưởng của sự phân hóa này nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn “giữ nhiệt” tốt.

Chỉ số một đằng, danh mục một nẻo: Nhà đầu tư hạn chế mua mới?

Chỉ số một đằng, danh mục một nẻo: Nhà đầu tư hạn chế mua mới?

Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số VN-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần này.

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Phố Wall đang dự đoán gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần này - tại Jackson Hole - sẽ là cơ hội để ông hé lộ về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này trong thời gian tới...

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Từ ngày 16/7- 14/8/2025, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu KDH theo phương thức khớp lệnh trên tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

