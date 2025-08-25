Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ An sinh

Huế hoàn thành kế hoạch xóa 1.170 căn nhà tạm, nhà dột nát

Thiên Anh

25/08/2025, 19:48

Chiều 25/8, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Tham dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 40 xã, phường.

UBND thành phố Huế đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”.
Trong giai đoạn 2021 – 2024, thành phố Huế đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6.778 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Thành quả đó trở thành nền tảng để bước vào năm 2025, UBND thành phố phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 1.170 căn nhà, gồm 503 căn cho người có công, 325 căn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 342 căn cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn khác. Đến ngày 12/8, toàn bộ số căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho người dân.

Cụ thể, nhóm người có công được hỗ trợ 503 căn, trong đó 210 căn xây mới, 293 căn sửa chữa với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng; tại huyện A Lưới, 325 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số được bàn giao đủ; nhóm hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn khác có 358 căn, gồm 77 xây mới, 281 sửa chữa, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Thành phố áp dụng mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa; riêng hộ nghèo, cận nghèo được Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ thêm 20 triệu đồng xây mới, 10 triệu đồng sửa chữa. Ngoài nguồn ngân sách, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đồng hành, thậm chí trực tiếp tham gia ngày công lao động, cung cấp vật liệu xây dựng. Sở Xây dựng cũng ban hành ba mẫu nhà điển hình kèm bản vẽ, dự toán để các địa phương áp dụng, bảo đảm tiết kiệm, thống nhất và phù hợp điều kiện từng vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu khẳng định thành công của chương trình không chỉ nằm ở những con số cụ thể, mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương với tinh thần, quyết tâm cao, phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm” đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị

Ông  Lê Trường Lưu đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vươn lên của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã tích cực hưởng ứng chương trình.

Điều đặc biệt, nhiều đơn vị không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn trực tiếp góp sức xây dựng. “Đó là những nghĩa cử nhân văn, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chương trình trước kế hoạch, kịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước,” Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, gắn với truyền thống đoàn kết, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc và nét đẹp văn hóa Huế; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà ở, nhất là đất đai, quy hoạch; nghiên cứu, bổ sung chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tiếp cận y tế, giáo dục. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần khơi dậy ý chí tự lực, hướng dẫn người dân gìn giữ ngôi nhà bền đẹp, quản lý và quyết toán nguồn vốn minh bạch.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục được phát huy để vận động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hướng tới ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, thoát nghèo bền vững.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Huế sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,” ông khẳng định.

Dịp này, UBND thành phố Huế đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”.

Chiều 25/8, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Tham dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 40 xã, phường.

