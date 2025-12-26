Thanh Hóa: Thưởng Tết mức cao nhất hơn 500 triệu đồng/người

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các khối doanh nghiệp trên địa bàn có sự phân hóa rõ, chênh lệch khá cao. Doanh nghiệp dân doanh và FDI ghi nhận có mức thưởng cao nhất...

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, năm 2025 có 4.023 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình với hơn 312.000 lao động được khảo sát về tình hình tiền lương thực trả và kế hoạch thưởng Tết năm 2026. Kết quả cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, đa số doanh nghiệp vẫn xây dựng phương án thưởng nhằm động viên người lao động dịp cuối năm.

Đối với khối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến bình quân đạt 800.000 đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận là 2 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất khoảng 200.000 đồng/người.

Ở dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khối doanh nghiệp này dự kiến thưởng bình quân 3 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất lên tới 35 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất khoảng 600.000 đồng/người.

Tại các Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 dự kiến bình quân 2,4 triệu đồng/người. Mức cao nhất là 58,3 triệu đồng/người, thấp nhất khoảng 300.000 đồng/người.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mức thưởng bình quân của nhóm doanh nghiệp này đạt 10,6 triệu đồng/người. Khoảng chênh lệch tiếp tục thể hiện rõ khi mức cao nhất cũng đạt 58,3 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ khoảng 250.000 đồng/người.

Đối với khu vực doanh nghiệp dân doanh, số lượng đơn vị và lao động tham gia báo cáo chiếm tỷ lệ lớn. Có 3.694 doanh nghiệp với 98.620 lao động dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026, mức bình quân khoảng 500.000 đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng cao nhất lên tới 100 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 50.000 đồng/người.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có 3.716 doanh nghiệp dân doanh với hơn 100.000 lao động báo cáo kế hoạch thưởng. Mức thưởng bình quân dự kiến đạt 3,5 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất tại khối này lên tới 503,1 triệu đồng/người, phản ánh sự khác biệt lớn về hiệu quả sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp; mức thấp nhất khoảng 200.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 92 đơn vị với 185.823 lao động báo cáo dự kiến thưởng Tết. Trong dịp Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân khoảng 300.000 đồng/người; cao nhất 9,6 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mức thưởng bình quân tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 169 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất khoảng 100.000 đồng/người.

Cùng với kế hoạch thưởng Tết, báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cũng phản ánh khá rõ bức tranh tiền lương thực trả trong năm 2025 tại các loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể, tại 8 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 4.577 lao động, mức lương thực trả bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng. Mức cao nhất lên tới 46,9 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất khoảng 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Tại 9 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 4.844 lao động, mức lương bình quân thực trả đạt 10,1 triệu đồng/người/tháng. Mức cao nhất ghi nhận 68,2 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với khu vực doanh nghiệp dân doanh, năm 2025 có 3.904 doanh nghiệp với 103.748 lao động báo cáo tiền lương. Mức lương bình quân thực trả đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, mức cao nhất lên tới 503 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức thấp nhất khoảng 3,45 triệu đồng/người/tháng.

Tại 102 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 198.988 lao động, mức lương bình quân thực trả năm 2025 đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng. Mức cao nhất ghi nhận hơn 356 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.