Thứ Năm, 25/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội tăng cường số hóa, quản chặt chuỗi cung ứng thực phẩm

Bảo Châu

25/12/2025, 16:49

Trong 5 năm qua, Hà Nội phát triển được 1.388 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 76% so với giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, 100% chuỗi cung cấp của các tỉnh, Thành phố đều đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội thăm gian hàng bên lề Hội nghị
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội thăm gian hàng bên lề Hội nghị

Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, quy mô sản xuất nông nghiệp của Hà Nội hiện đứng tốp đầu của cả nước. Thành phố có khoảng hơn 80.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Với dân số trên 10 triệu người, Hà Nội có tiềm năng lợi thế về tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản rất lớn. Những năm qua, các doanh nghiệp chế biến của Hà Nội đang mua số lượng lớn nông sản của nhiều tỉnh, Thành phố trên cả nước để chế biến, tiêu thụ tại thị trường Thủ đô và xuất khẩu.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất tại Hà Nội hiện mới chỉ đủ cung ứng các mặt hàng như thịt lợn, gà, trứng và cá nước ngọt...

Đối với những thực phẩm thiết yếu khác như thịt bò, gạo, rau củ và trái cây, thành phố vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương lân cận cũng như nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết “Chương trình phối hợp về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Trong 5 năm thực hiện, Hà Nội đã ký kết với 26 tỉnh, Thành phố trong cả nước (43 tỉnh, Thành phố trước sáp nhập) phát triển được 1.388 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 76% so với giai đoạn 2015-2020 (vượt mục tiêu chương trình). Đặc biệt, 100% chuỗi cung cấp của các tỉnh, Thành phố đều đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm.

Để đưa nông sản đến gần hơn với thị trường, Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và hội chợ đặc sản, kết hợp với các kênh phân phối. Nhờ đó, các mặt hàng OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền không chỉ được quảng bá rộng rãi mà còn thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ, siêu thị và hệ thống thương mại điện tử, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn và đa dạng cho thị trường Thủ đô.

Bên cạnh những thành tựu, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, rào cản hiện hữu. Đáng chú ý là tình trạng quy mô chuỗi cung ứng còn nhỏ lẻ, chưa có sự đồng bộ giữa các địa phương.

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn gặp khó khăn do vẫn tồn tại sản phẩm đưa về Hà Nội dưới dạng rời, không bao gói rõ ràng. Các hoạt động tuyên truyền, chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ còn chưa thật sự mạnh mẽ.

Nhằm hạn chế những bất  trong cung ứng, đảm bảo an toàn thực phẩm, trong giai đoạn mới, Hà Nội xác định sẽ lấy công nghệ số làm nền tảng quản lý chuỗi cung ứng và mở rộng các chuỗi giá trị.

Hà Nội sẽ tập trung phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, đồng thời chuẩn hóa vùng sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP hay nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo uy tín và sự bền vững cho nông sản...

Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

14:48, 12/11/2025

Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

15:12, 06/11/2025

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

16:11, 08/10/2025

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Từ khóa:

an toàn thực phẩm 2021-2025 chuỗi cung ứng thực phẩm Chương trình phối hợp an toàn thực phẩm công nghệ số trong nông nghiệp doanh nghiệp chế biến Hà Nội Hà Nội nông lâm thủy sản Phó Giám đốc Tạ Văn Tường Tiêu thụ nông sản

Đọc thêm

Lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết

Lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết

Bốn đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố như: Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Bình, Hưng Yên, TP.HCM...

Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo "Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074", trong đó nêu nhận định Việt Nam có thể kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2026, sớm hơn so với dự báo 3 năm...

Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng

Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ 5 triệu đồng

Người dân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Mức hỗ trợ tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc, đối với tổ chức tối đa 10 triệu đồng/vụ việc...

5 năm, thành phố Huế giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 lao động

5 năm, thành phố Huế giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 lao động

Giai đoạn 2021–2025, thành phố Huế đã đào tạo nghề cho trên 76.000 lượt người. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Chính phủ có văn bản đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 4/1...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chủ tịch FPT: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt của FPT hiện có khoảng 5 triệu người dùng thường xuyên

Kinh tế số

2

Trụ lớn bất ngờ đổ sập, VN-Index “gục ngã” tại đỉnh 1800 điểm

Chứng khoán

3

Lễ hội Giáng Sinh rực rỡ tại tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk thu hút hàng ngàn du khách

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

Nhân lực

5

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy