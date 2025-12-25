Hà Nội tăng cường số hóa, quản chặt chuỗi cung ứng thực phẩm

Trong 5 năm qua, Hà Nội phát triển được 1.388 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 76% so với giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, 100% chuỗi cung cấp của các tỉnh, Thành phố đều đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm...

Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, quy mô sản xuất nông nghiệp của Hà Nội hiện đứng tốp đầu của cả nước. Thành phố có khoảng hơn 80.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Với dân số trên 10 triệu người, Hà Nội có tiềm năng lợi thế về tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản rất lớn. Những năm qua, các doanh nghiệp chế biến của Hà Nội đang mua số lượng lớn nông sản của nhiều tỉnh, Thành phố trên cả nước để chế biến, tiêu thụ tại thị trường Thủ đô và xuất khẩu.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất tại Hà Nội hiện mới chỉ đủ cung ứng các mặt hàng như thịt lợn, gà, trứng và cá nước ngọt...

Đối với những thực phẩm thiết yếu khác như thịt bò, gạo, rau củ và trái cây, thành phố vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương lân cận cũng như nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết “Chương trình phối hợp về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Trong 5 năm thực hiện, Hà Nội đã ký kết với 26 tỉnh, Thành phố trong cả nước (43 tỉnh, Thành phố trước sáp nhập) phát triển được 1.388 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 76% so với giai đoạn 2015-2020 (vượt mục tiêu chương trình). Đặc biệt, 100% chuỗi cung cấp của các tỉnh, Thành phố đều đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm.

Để đưa nông sản đến gần hơn với thị trường, Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và hội chợ đặc sản, kết hợp với các kênh phân phối. Nhờ đó, các mặt hàng OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền không chỉ được quảng bá rộng rãi mà còn thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ, siêu thị và hệ thống thương mại điện tử, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn và đa dạng cho thị trường Thủ đô.

Bên cạnh những thành tựu, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, rào cản hiện hữu. Đáng chú ý là tình trạng quy mô chuỗi cung ứng còn nhỏ lẻ, chưa có sự đồng bộ giữa các địa phương.

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn gặp khó khăn do vẫn tồn tại sản phẩm đưa về Hà Nội dưới dạng rời, không bao gói rõ ràng. Các hoạt động tuyên truyền, chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ còn chưa thật sự mạnh mẽ.

Nhằm hạn chế những bất trong cung ứng, đảm bảo an toàn thực phẩm, trong giai đoạn mới, Hà Nội xác định sẽ lấy công nghệ số làm nền tảng quản lý chuỗi cung ứng và mở rộng các chuỗi giá trị.

Hà Nội sẽ tập trung phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn, đồng thời chuẩn hóa vùng sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP hay nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo uy tín và sự bền vững cho nông sản...