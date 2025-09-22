Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản

Cùng với nghiên cứu và phát triển các dự án bất động sản đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và vận tải công cộng; hướng đến phát triển công nghiệp và sản xuất..., hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực như luyện thép xanh, phát triển nhà máy điện khí LNG, nhằm tạo dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa

Tại hội thảo “Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp” diễn ra ở TP.Huế, Ủy ban nhân dân thành phố cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận, ba bên cam kết phối hợp khai thác tiềm năng, lợi thế của TP.Huế và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, từ đó triển khai các dự án về đô thị, công nghiệp, giao thông, cảng biển, vận tải công cộng và các lĩnh vực phát triển bền vững.

Mục tiêu lâu dài là đưa Huế trở thành đô thị di sản gắn liền với vai trò trung tâm kinh tế của miền Trung, đồng thời phát triển Chân Mây – Lăng Cô thành trung tâm sản xuất ô tô, linh kiện và công nghiệp phụ trợ quy mô quốc gia, hướng tới xuất khẩu sản phẩm cao cấp mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Trong khuôn khổ hợp tác, ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định.

Nhóm thứ nhất, nghiên cứu và phát triển các dự án bất động sản đô thị, trong đó nổi bật có Khu đô thị Trung tâm hành chính – tài chính Chân Mây, Khu phức hợp đô thị – thương mại dịch vụ Lăng Cô – đầm Lập An cùng với chỉnh trang hạ tầng khu vực Lăng Cô.

Một nội dung đáng chú ý khác là phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt nhằm phục vụ lực lượng lao động trong các khu công nghiệp ô tô tương lai.

Nhóm thứ hai, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Các bên sẽ phối hợp nghiên cứu triển khai các tuyến đường sắt đô thị (monorail) như tuyến TP.Huế – Phú Bài, tuyến Phú Bài – Chân Mây – Lăng Cô, tuyến dọc sông Hương, tuyến kết nối các điểm di sản và tuyến liên vùng. Hệ thống xe buýt điện cũng sẽ được phát triển, trước mắt thí điểm tuyến đưa đón học sinh và khách du lịch trong TP.Huế.

Nhóm thứ ba, hướng đến phát triển công nghiệp và sản xuất. Các bên dự kiến hình thành tổ hợp khu công nghiệp, trong đó có tổ hợp chế tạo ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô.

Ngoài ra, hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực như luyện thép xanh, phát triển nhà máy điện khí LNG, khai thác hạ tầng cảng nước sâu Chân Mây và các dự án công nghiệp khác phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của TP.Huế.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về pháp lý và thủ tục hành chính để các dự án triển khai đúng quy định, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong các đối tác chiến lược của Huế, Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) là doanh nghiệp tư nhân lớn, thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, logistics, bất động sản và hạ tầng. FUTA Bus Lines – công ty thành viên – hiện vận hành hơn 350 tuyến xe khách, phục vụ khoảng 20 triệu lượt hành khách mỗi năm. Ngoài vận tải, FUTA Group cũng mở rộng đầu tư vào đô thị, tài chính, năng lượng và hạ tầng giao thông.

Kim Long Motor là doanh nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp ô tô, xe khách, xe bus và linh kiện, có trụ sở và nhà máy tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Nhà máy hiện vận hành dây chuyền hiện đại với công suất khoảng 30.000 xe/năm, gồm các dòng sản phẩm như xe bus điện, xe khách cỡ lớn và xe tải nhẹ. Trong thời gian tới, Kim Long Motor đặt mục tiêu mở rộng sang sản xuất xe điện và xe du lịch, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Sự kết hợp giữa FUTA Group với thế mạnh trong vận tải và hạ tầng cùng Kim Long Motor trong sản xuất công nghiệp ô tô, dưới sự đồng hành của chính quyền TP.Huế, được kỳ vọng sẽ tạo dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa. Trong đó, Chân Mây – Lăng Cô được định hướng trở thành trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp phụ trợ quy mô quốc gia, đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững của miền Trung và cả nước.