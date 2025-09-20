Thứ Bảy, 20/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế

Nguyễn Thuấn

20/09/2025, 10:21

Huế đang đứng trước “cơ hội vàng” để lựa chọn con đường phát triển công nghiệp thông minh, xanh, thân thiện môi trường. Phát triển xanh là yếu tố sống còn.

Tại Huế, các chuyên gia đóng góp nhiều góc nhìn đa chiều, thảo luận sôi nổi về giải pháp thu hút đầu tư xanh, phát triển công nghiệp xanh. Ảnh: BTC
Tại Huế, các chuyên gia đóng góp nhiều góc nhìn đa chiều, thảo luận sôi nổi về giải pháp thu hút đầu tư xanh, phát triển công nghiệp xanh. Ảnh: BTC

Chiều ngày 19/9, hội thảo “Chuyển đổi xanh và Chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp” diễn ra tại thành phố Huế, với  sự tham gia của hơn 150 đại biểu là  các gồm lãnh đạo bộ, ngành, chuyên gia kinh tế cùng đại diện 30 doanh nghiệp lớn. Đây được xem là diễn đàn quan trọng để định hình hướng đi công nghiệp xanh cho Huế trong giai đoạn tới.

PHÁT TRIỂN XANH LÀ YẾU TỐ SỐNG CÒN

Phát biểu khai mạc, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhấn mạnh "chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là cách để phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn bản sắc và môi trường vốn có của Cố đô"

Lãnh đạo thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, đồng thời cải cách mạnh thủ tục hành chính. Một minh chứng cho định hướng này là dự án Khu phức hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế, tổng vốn 1 tỷ USD, được đánh giá là biểu tượng thu hút công nghiệp sạch và công nghệ cao.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. Ảnh: Q.ĐỊNH.
Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. Ảnh: Q.ĐỊNH.

Huế cũng đang định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái; bố trí quỹ đất cho nhà ở chuyên gia, công nhân và dịch vụ phụ trợ; đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, hạ tầng số; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Cùng quan điểm về xu thế phát triển xanh hiện nay, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: "phát triển xanh là yếu tố sống còn, không còn là lựa chọn". Kinh tế hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng truyền thống. Do đó, nếu không chuyển đổi xanh thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi toàn cầu.

Để chuyển nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, chuyên gia này cho rằng cần thay đổi toàn bộ cấu trúc và hệ thống. Trong bối cảnh hơn 96% doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và vừa, thách thức đặt ra là tìm nguồn lực để thực hiện.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Q.ĐỊNH.
PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Q.ĐỊNH.

Ông đề nghị coi chuyển đổi xanh như một “thách thức quốc gia”, trong đó Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng kiến tạo phát triển, đồng thời cần trao quyền cho các địa phương đi trước, khuyến khích và thưởng xứng đáng cho những mô hình thành công.

PGS.TS. Trần Đình Thiên cũng gợi ý Huế cần mạnh dạn đề xuất cơ chế thí điểm “tự làm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm” trong quy hoạch chuyển đổi xanh, đồng thời xây dựng “sandbox” – tổ hợp thử nghiệm, tập hợp các chuyên gia để huy động nguồn lực. Ông kỳ vọng Huế sẽ là địa phương đi đầu trong chuyển đổi xanh, trở thành hình mẫu của cả nước.

ĐỀ XUẤT 5 LĨNH VỰC THEN CHỐT CÓ THỂ TẬP TRUNG THU HÚT ĐẦU TƯ XANH

Ở góc nhìn khác, PGS. TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), phân tích rằng sau gần ba thập niên phát triển, các khu công nghiệp đã đóng góp 60% giá trị sản xuất công nghiệp và 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc áp lực lên môi trường ngày càng lớn. Vì vậy, Huế cần chọn hướng công nghiệp xanh, sinh thái để vừa phát triển bền vững, vừa bảo tồn được hệ sinh thái và di sản đặc trưng.

Hiện Huế có 2 khu kinh tế, 6 khu công nghiệp cùng hàng chục cụm công nghiệp. Nhiều dự án đang triển khai theo định hướng xanh như Khu công nghiệp Gilimex Huế (hơn 460 ha) hay Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nơi đã thu hút 55 dự án, trong đó 15 dự án FDI.

Theo TS Quân, Huế sở hữu những lợi thế đặc biệt mà hiếm nơi nào có được. Thành phố này nằm trên trục Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và phát triển.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế).
PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế).

Ngoài ra, cảnh quan thiên nhiên đa dạng với rừng, núi, biển và phá Tam Giang, cùng 7 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Những yếu tố này chính là nền tảng vững chắc để Huế phát triển công nghiệp gắn liền với du lịch xanh, dịch vụ và kinh tế tuần hoàn.

Ông Quân đề xuất 5 lĩnh vực then chốt Huế có thể tập trung để thu hút đầu tư xanh

Thứ nhất, năng lượng sạch, tái tạo: phát triển điện mặt trời, điện gió gần bờ và ngoài khơi, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Thứ hai, chế biến nông – lâm – thủy sản: gắn với lợi thế nguyên liệu địa phương, áp dụng công nghệ cao để đạt chuẩn quốc tế.

Thứ ba, sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin: tận dụng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, hạ tầng môi trường và xử lý chất thải: đầu tư công nghệ hiện đại, tích hợp mô hình cộng sinh công nghiệp.

Thứ năm, hạ tầng xã hội và du lịch xanh: phát triển nhà ở, y tế, giáo dục cho công nhân và gắn kết với sản phẩm du lịch xanh.

Để hiện thực hóa, PGS. TS Trương Tấn Quân cho rằng Huế cần chính sách tín dụng và thuế ưu đãi cho dự án xanh, đầu tư logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn kết đại học với doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế và huy động nguồn vốn xanh.

“Nếu tận dụng được cơ hội vàng, Huế sẽ tạo ra động lực kinh tế mới, giữ được bản sắc đô thị di sản và góp phần vào cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Công nghiệp xanh: Giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững

06:00, 23/07/2025

Công nghiệp xanh: Giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững

Diễn đàn Công nghiệp xanh 2025: Hài hòa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững

08:57, 15/07/2025

Diễn đàn Công nghiệp xanh 2025: Hài hòa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững

Phát triển mô hình khu công nghiệp xanh để hút FDI

06:57, 17/11/2023

Phát triển mô hình khu công nghiệp xanh để hút FDI

Từ khóa:

chuyển đổi xanh công nghiệp sạch đầu tư xanh huế Kinh tế xanh thu hút đầu tư

Đọc thêm

JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

JBIC sẵn sàng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, triển khai các dự án nâng cao chất lượng sống người dân TP.HCM; đồng thời mong muốn hợp tác với thành phố nhằm triển khai các dự án chuyển đổi xanh, trong các lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, tiềm lực và thành phố ưu tiên phát triển...

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Trong giai đoạn 2021- 2030, Việt Nam cần khoảng 55- 92 tỷ USD để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần, dự kiến mỗi năm Việt Nam phải huy động thêm từ 2,7 đến hơn 6 tỷ USD từ nguồn vốn ngoài ngân sách...

Yêu cầu công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, có chính sách hỗ trợ cụ thể

Yêu cầu công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, có chính sách hỗ trợ cụ thể

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chi tiết, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt. Công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân, doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện...

Lấp

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhưng cũng đặt ra thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc “lấp đầy khoảng trống kỹ năng” là một trong những điều kiện tiên quyết để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất xanh và năng lượng tái tạo…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục

Thế giới

2

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội

Thị trường

3

Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?

Kinh tế số

4

Hai bộ chưa thống nhất việc thu thuế ngay tại thời điểm nhận cổ tức bằng chứng khoán

Tài chính

5

Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy