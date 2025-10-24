Huế: Mưa trắng trời, nhiều nơi trong thành phố ngập sâu

24 giờ qua, thành phố Huế hứng chịu lượng mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, lượng mưa ghi nhận trong 24 giờ qua đạt mức rất cao: tại trạm Huế 306,4mm, cầu Truồi 309,4mm và đặc biệt tại Thuận An lên tới 467mm. Dự báo từ nay đến sáng 26/10, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 450mm.

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, thành phố Huế), trong đêm 23/10, rạng sáng 24/10, nhiều sinh viên và nhà dân nhanh chóng di chuyển, đưa đồ đạc lên cao để đề phòng ngập lụt. Ảnh: N.L.

Tại xã Phú Hồ, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị nước bao vây, có nơi ngập sâu đến 1,2m, đặc biệt tại khu vực Phú Lương cũ và các thôn Đồng Di, Tây Hồ, Vân Giang. Các tuyến tỉnh lộ và đường liên thôn bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Nhiều khu vực thấp trũng ở thành phố Huế bị ngập sâu

Đến sáng 24/10, chính quyền xã đã tổ chức sơ tán xen ghép 197 hộ với 542 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như ca nô, xe múc, xe ben được huy động túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Lực lương chức năng giúp người dân kê cao tài sản

Tại phường Hóa Châu, khoảng 50–60% tuyến đường bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến 80cm, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. UBND phường đã cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập và bố trí lực lượng trực 24/24h hỗ trợ di dời người dân, tài sản khi cần thiết.

Nước ngập trụ sở Đảng ủy Phường Hóa Châu, cán bộ trực bão lụt và tổ chức hậu cần tại chỗ.

Người dân phải kê cao tài sản tránh nước lụt dâng gây hư hỏng.

Trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận, hệ thống giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 49B, nhiều đoạn qua các phường Phong Dinh, Phong Phú và Dương Nỗ bị ngập từ 0,1 đến 0,45m, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm xe lưu thông.

Người dân vất vả khi lưu thông qua các tuyến đường bị ngập sâu

Quốc lộ 49 xuất hiện sạt lở taluy âm tại Km23+800, dài 14m; đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, phân luồng cho xe đi một làn và túc trực theo dõi.

Quốc lộ 49, đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (Km23+800) xuất hiện sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương

Các tuyến đường tỉnh như đường 1, 2, 3, 4, 6, 8A, 8B, 10A đều ngập từ 0,1 - 1,5m. Đặc biệt, đường tỉnh 21 bị xói lở, hư hỏng nặng ở nhiều đoạn; đường 25B đoạn tràn Km0+200 ngập sâu 1,3 - 1,5m, đã được rào chắn, cảnh báo cấm phương tiện. Trong khu vực nội đô, nhiều tuyến như Phan Huy Chú, Lê Văn Hưu, Văn Tiến Dũng, Lại Thế, Nguyễn Lộ Trạch, Tuệ Tĩnh và khu An Cựu City ngập từ 0,2 - 0,4m, khiến việc đi lại khó khăn.

Nước sông dâng cao, ngành chức năng lập rào chắn, tránh nguy hiểm cho người dân.





Tuyến đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú lộc bị sạt lở nghiêm trọng

Gió mạnh trong mưa lớn khiến hàng loạt cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến đường bị bùn đất, rác và bèo phủ kín mặt. Các lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp, rào chắn và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại khu vực miền núi, xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, tràn lấp mặt đường. Lực lượng công an, giao thông, dân quân đang túc trực cảnh báo, cắm biển nguy hiểm tại các vị trí xung yếu.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra hiện trường điểm sạt lở

Đặc biệt, tại đường Trần Huy Liệu (phường Phú Xuân), đoạn kè và đường phía sau Nhà văn hóa Trung tâm thành phố cũ bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 50m; mặt đường bị sụt lún, lực lượng chức năng đã phong tỏa hoàn toàn, cấm phương tiện lưu thông.

Hơn 200 trường học tại Huế tạm đóng cửa để tránh mưa lụt

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế cảnh báo, từ ngày 24 đến 26/10, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi vượt 450mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng đồi núi và ngập úng sâu ở khu vực trũng thấp, ven sông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, sạt lở; đồng thời chủ động di dời đến nơi an toàn, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.