Huế: Mưa trắng trời, nhiều nơi trong thành phố ngập sâu

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
24 giờ qua, thành phố Huế hứng chịu lượng mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn...
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, lượng mưa ghi nhận trong 24 giờ qua đạt mức rất cao: tại trạm Huế 306,4mm, cầu Truồi 309,4mm và đặc biệt tại Thuận An lên tới 467mm. Dự báo từ nay đến sáng 26/10, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 450mm.
Tại xã Phú Hồ, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị nước bao vây, có nơi ngập sâu đến 1,2m, đặc biệt tại khu vực Phú Lương cũ và các thôn Đồng Di, Tây Hồ, Vân Giang. Các tuyến tỉnh lộ và đường liên thôn bị chia cắt, giao thông tê liệt.
Đến sáng 24/10, chính quyền xã đã tổ chức sơ tán xen ghép 197 hộ với 542 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như ca nô, xe múc, xe ben được huy động túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Tại phường Hóa Châu, khoảng 50–60% tuyến đường bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến 80cm, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. UBND phường đã cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập và bố trí lực lượng trực 24/24h hỗ trợ di dời người dân, tài sản khi cần thiết.
Trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận, hệ thống giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 49B, nhiều đoạn qua các phường Phong Dinh, Phong Phú và Dương Nỗ bị ngập từ 0,1 đến 0,45m, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm xe lưu thông.
Quốc lộ 49 xuất hiện sạt lở taluy âm tại Km23+800, dài 14m; đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, phân luồng cho xe đi một làn và túc trực theo dõi.
Các tuyến đường tỉnh như đường 1, 2, 3, 4, 6, 8A, 8B, 10A đều ngập từ 0,1 - 1,5m. Đặc biệt, đường tỉnh 21 bị xói lở, hư hỏng nặng ở nhiều đoạn; đường 25B đoạn tràn Km0+200 ngập sâu 1,3 - 1,5m, đã được rào chắn, cảnh báo cấm phương tiện. Trong khu vực nội đô, nhiều tuyến như Phan Huy Chú, Lê Văn Hưu, Văn Tiến Dũng, Lại Thế, Nguyễn Lộ Trạch, Tuệ Tĩnh và khu An Cựu City ngập từ 0,2 - 0,4m, khiến việc đi lại khó khăn.
Gió mạnh trong mưa lớn khiến hàng loạt cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến đường bị bùn đất, rác và bèo phủ kín mặt. Các lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp, rào chắn và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại khu vực miền núi, xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, tràn lấp mặt đường. Lực lượng công an, giao thông, dân quân đang túc trực cảnh báo, cắm biển nguy hiểm tại các vị trí xung yếu.
Đặc biệt, tại đường Trần Huy Liệu (phường Phú Xuân), đoạn kè và đường phía sau Nhà văn hóa Trung tâm thành phố cũ bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 50m; mặt đường bị sụt lún, lực lượng chức năng đã phong tỏa hoàn toàn, cấm phương tiện lưu thông.
Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế cảnh báo, từ ngày 24 đến 26/10, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi vượt 450mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng đồi núi và ngập úng sâu ở khu vực trũng thấp, ven sông.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, sạt lở; đồng thời chủ động di dời đến nơi an toàn, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.
Chính quyền nhiều phường, xã tại Bắc Ninh được yêu cầu phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát, kiểm tra và kiên quyết cắt điện đối với các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, các cơ sở thực hiện việc câu móc điện trái quy định tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...
Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: