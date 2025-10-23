Thứ Năm, 23/10/2025

Huế huy động toàn lực với bão 12, nhiều khách sạn miễn phí cho dân tránh trú

Nguyễn Thuấn

23/10/2025, 08:54

Do ảnh hưởng bão số 12, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng gây ngập cục bộ trước khi bão đổ bộ. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng, chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô di dời đồ đạc của các hộ dân ở vùng sạt lở núi Phú Gia đến nơi an toàn.
Công an xã Chân Mây - Lăng Cô di dời đồ đạc của các hộ dân ở vùng sạt lở núi Phú Gia đến nơi an toàn.

Chiều 22/10, tại phường Thuận An – khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 25 hộ với 100 nhân khẩu ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Các điểm ngập sâu được cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực và tuyên truyền người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm.

Video: Sóng lớn dồn dập đánh vào bờ bãi biển Thuận An , tại một số khu vực trũng thấp nước dâng cao gây ngập đường

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời phối hợp với địa phương kiểm tra hệ thống kè chắn sóng, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi bão đổ bộ.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó tại phường Thuận An và một số vùng xung yếu ven biển, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Ông yêu cầu các lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; triển khai nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra thực trạng sạt lở bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An
Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra thực trạng sạt lở bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An

Thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các đoàn công tác của thành phố đã xuống kiểm tra, yêu cầu các xã, phường ven biển, vùng thấp trũng, miền núi kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất.

Lực lượng chức năng xã Phong Quảng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn
Lực lượng chức năng xã Phong Quảng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, đến chiều 22/10, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển đã được hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương hoàn tất việc rà soát, di dời người dân ở nhà tạm, khu vực nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại xã Vinh Lộc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại xã Vinh Lộc.

Dự báo, từ ngày 22 đến 24/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250–500mm, có nơi trên 600mm. Từ ngày 23–28/10, mực nước sông Bồ tại Phú Ốc và sông Hương tại Kim Long có khả năng vượt báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt diện rộng tại vùng trũng, khu đô thị.

Vùng ven biển có khả năng nước dâng 0,4–0,8m do ảnh hưởng của bão. Các tàu thuyền, kể cả tàu vận tải trọng tải lớn, đều có nguy cơ hư hỏng hoặc bị sóng đánh chìm nếu neo đậu không đúng kỹ thuật.

Thành phố Huế có 15 xã, phường có nguy cơ chịu gió bão mạnh như Thuận An, Phong Dinh, Quảng Điền, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô... và 14 xã, phường có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét như A Lưới, Nam Đông, Khe Tre, Bình Điền, Lộc An, Hương Thủy.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra điểm sạt lở trên địa bàn xã Khe Tre
Lãnh đạo thành phố kiểm tra điểm sạt lở trên địa bàn xã Khe Tre

Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương duy trì lực lượng trực chỉ huy 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện cứu hộ, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, với tinh thần không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong mưa bão.

Trong ngày 22/10, nhiều khách sạn ở thành phố Huế kêu gọi người dân, sinh viên đang ở nơi thấp lụt có thể đến khách sạn Poetic Huế (24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hoá, thành phố Huế), Cleopatra Villa (35 Kinh Nhơn, phường Thủy Xuân), Sunshine Villa (phường Thuận An) để trú bão miễn phí...

Nhiều trường học ở địa phương cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống để đón người dân, sinh viên đến trú bão số 12. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thành phố Huế quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học chiều 22/10 và ngày mai.

Từ khóa:

bão cảnh báo di dời dân phòng chống thiên tai thành phố Huế

