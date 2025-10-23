Thứ Năm, 23/10/2025

Dân sinh

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

23/10/2025, 15:40

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm tại Huế – Quảng Trị sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ biển. Nhiều khu vực đang được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm và triển khai di dời dân...

Sạt lở ta-luy dương đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Khe Tre, thành phố Huế
Sạt lở ta-luy dương đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Khe Tre, thành phố Huế

Tại thành phố Huế, sáng 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở đất tại xã Khe Tre, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Khe Tre 
Lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra tình trạng sạt lở tại xã Khe Tre 

Tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã, mái taluy dương bị sạt trượt mạnh. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý, phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo và ngăn phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, khu vực đèo số 5 thuộc thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Lực lượng chức năng đang xây dựng phương án di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao.
Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao.

Tại khu vực giáp ranh giữa thôn Đa Phú – Hà An (38 hộ) và thôn 2 (27 hộ) xã Khe Tre, hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chuyên môn khảo sát, lập phương án xử lý khẩn cấp và thông báo người dân chủ động di chuyển, bảo đảm an toàn tính mạng.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài đi kiểm tra tình hình sạt lở đất ở khu dân cư ở phường Phong Dinh
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài đi kiểm tra tình hình sạt lở đất ở khu dân cư ở phường Phong Dinh

Không chỉ khu vực miền núi, vùng ven biển của thành phố Huế cũng đang chịu tác động mạnh từ thiên tai. Nhiều đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của các đợt bão, áp thấp trong tháng 8, tháng 9 và hoàn lưu bão số 12.

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển thuộc phường Thuận An
Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển thuộc phường Thuận An
Bờ biển Thuận An tiếp tục bị xâm thực, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Bình Thiên
Bờ biển Thuận An tiếp tục bị xâm thực, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Bình Thiên

Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở kéo dài khoảng 1 km, ăn sâu vào đất liền từ 50–70 m. Khu vực xã Vinh Lộc cũng bị xâm thực khoảng 10–30 m trên chiều dài 2 km, đe dọa tuyến tỉnh lộ 21 cùng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương kiểm tra tại điểm sạt lở xâm thực bờ biển thôn Hiền An, xã Vinh Lộc
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương kiểm tra tại điểm sạt lở xâm thực bờ biển thôn Hiền An, xã Vinh Lộc
Tuyến đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng
Tuyến đường vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão lụt tại một số điểm trường và làm việc với các địa phương: phường Hoá Châu, Phong Dinh và các xã Quảng Điền, Phú Vinh, Đan Điền.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão lụt tại một số điểm trường và làm việc với các địa phương: phường Hoá Châu, Phong Dinh và các xã Quảng Điền, Phú Vinh, Đan Điền.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 10–20 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất vẫn hiện hữu tại các địa phương Phú Lộc, A Lưới, Chân Mây – Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Bình Điền, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Phong Thái và Phú Bài.

Tại Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết trong 12 giờ qua, địa bàn có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70 mm, một số nơi như khu vực Thủy điện La Tó (Tà Rụt) đạt 129 mm. Dự báo từ sáng 23 đến sáng 25/10, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100–300 mm, có nơi vượt 450 mm.

Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều vị trí. Tại xã Kim Ngân, ngầm tràn bị ngập, giao thông chia cắt. Trên tuyến quốc lộ 9B đoạn Km77+800 (khu vực tổ công tác Chút Mút, gần đường lên mốc 567), khoảng 1.000 m3 đất đá bị sạt lở, hiện chỉ xe máy có thể lưu thông, ô tô tạm thời không qua được.

Tại xã Kim Ngân, ngầm tràn bị ngập, giao thông chia cắt
Tại xã Kim Ngân, ngầm tràn bị ngập, giao thông chia cắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, hoàn lưu bão số 12 tiếp tục gây mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua vùng nước sâu, nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn di tản để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Quảng Trị huy động lực lượng ứng phó mưa lũ 
Quảng Trị huy động lực lượng ứng phó mưa lũ 

Mực nước trên các sông đo lúc 4 giờ ngày 23/10 ghi nhận: sông Kiến Giang (Lệ Thủy) ở mức 1,53 m – trên báo động I là 0,33 m; sông Nhật Lệ tại Đồng Hới 1,52 m – trên báo động II 0,02 m; sông Bến Hải (Hiền Lương) 1,35 m – trên báo động I 0,35 m; sông Thạch Hãn (Cửa Việt) 1,29 m – dưới báo động II 0,21 m. Các sông khác vẫn dưới mức báo động I.

Mức nước nhiều sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang lên cao 
Mức nước nhiều sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang lên cao 

Bên cạnh đó, khu vực cửa sông Gianh qua xã Bắc Trạch và phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) tiếp tục bị xâm thực mạnh. Nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, đe dọa các tuyến đường ven biển, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khu vực ven biển.

Sóng biển gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch. Ảnh: Nguyên Linh
Sóng biển gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch. Ảnh: Nguyên Linh
Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, hiện nay bờ biển đoạn qua phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị bị xâm thực, sạt lở ở nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như đời sống của người dân địa phương. Ảnh: Quốc Việt
Do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, hiện nay bờ biển đoạn qua phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị bị xâm thực, sạt lở ở nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như đời sống của người dân địa phương. Ảnh: Quốc Việt

VnEconomy