Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Huế, Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Nguyễn Thuấn
23/10/2025, 15:40
Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm tại Huế – Quảng Trị sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ biển. Nhiều khu vực đang được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm và triển khai di dời dân...
Tại thành phố Huế, sáng 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở đất tại xã Khe Tre, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã, mái taluy dương bị sạt trượt mạnh. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý, phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo và ngăn phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.
Trong khi đó, khu vực đèo số 5 thuộc thôn Lộc Hưng được xác định có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Lực lượng chức năng đang xây dựng phương án di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tại khu vực giáp ranh giữa thôn Đa Phú – Hà An (38 hộ) và thôn 2 (27 hộ) xã Khe Tre, hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chuyên môn khảo sát, lập phương án xử lý khẩn cấp và thông báo người dân chủ động di chuyển, bảo đảm an toàn tính mạng.
Không chỉ khu vực miền núi, vùng ven biển của thành phố Huế cũng đang chịu tác động mạnh từ thiên tai. Nhiều đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của các đợt bão, áp thấp trong tháng 8, tháng 9 và hoàn lưu bão số 12.
Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở kéo dài khoảng 1 km, ăn sâu vào đất liền từ 50–70 m. Khu vực xã Vinh Lộc cũng bị xâm thực khoảng 10–30 m trên chiều dài 2 km, đe dọa tuyến tỉnh lộ 21 cùng các công trình hạ tầng thiết yếu.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy từ 10–20 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất vẫn hiện hữu tại các địa phương Phú Lộc, A Lưới, Chân Mây – Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Bình Điền, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Phong Thái và Phú Bài.
Tại Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết trong 12 giờ qua, địa bàn có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70 mm, một số nơi như khu vực Thủy điện La Tó (Tà Rụt) đạt 129 mm. Dự báo từ sáng 23 đến sáng 25/10, khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100–300 mm, có nơi vượt 450 mm.
Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều vị trí. Tại xã Kim Ngân, ngầm tràn bị ngập, giao thông chia cắt. Trên tuyến quốc lộ 9B đoạn Km77+800 (khu vực tổ công tác Chút Mút, gần đường lên mốc 567), khoảng 1.000 m3 đất đá bị sạt lở, hiện chỉ xe máy có thể lưu thông, ô tô tạm thời không qua được.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, hoàn lưu bão số 12 tiếp tục gây mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua vùng nước sâu, nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn di tản để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Mực nước trên các sông đo lúc 4 giờ ngày 23/10 ghi nhận: sông Kiến Giang (Lệ Thủy) ở mức 1,53 m – trên báo động I là 0,33 m; sông Nhật Lệ tại Đồng Hới 1,52 m – trên báo động II 0,02 m; sông Bến Hải (Hiền Lương) 1,35 m – trên báo động I 0,35 m; sông Thạch Hãn (Cửa Việt) 1,29 m – dưới báo động II 0,21 m. Các sông khác vẫn dưới mức báo động I.
Bên cạnh đó, khu vực cửa sông Gianh qua xã Bắc Trạch và phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) tiếp tục bị xâm thực mạnh. Nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, đe dọa các tuyến đường ven biển, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khu vực ven biển.
Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.
Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam kiến nghị Cục Thuế xem xét nâng mức thu doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng…
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...
Việc ban hành Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: