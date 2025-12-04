Thứ Năm, 04/12/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Huế "rộng cửa" đón dự án khu công nghiệp xanh – thông minh- bền vững

Nguyễn Thuấn

04/12/2025, 14:38

Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 01 được định hướng phát triển theo mô hình xanh – thông minh – bền vững, thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao và phù hợp với chuỗi cung ứng toàn cầu...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND Thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa tiếp và làm việc với đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) để nghe báo cáo về các đề xuất đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện VSIP chia sẻ sự cảm thông với những thiệt hại mà thành phố Huế phải chịu trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mà thành phố đã đạt được. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được tìm hiểu và triển khai đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Huế, với mục tiêu mang lại tiêu chuẩn quốc tế và lợi ích dài hạn cho địa phương trong năm 2026.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 01, VSIP cho biết dự án sẽ được phát triển theo mô hình “xanh – thông minh – bền vững”, ưu tiên hạ tầng hiện đại, quản trị số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ.

Đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) phát biểu tại buổi làm việc

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh định hướng thu hút các ngành nghề có giá trị gia tăng cao như sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao, phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Dự án Khu công nghiệp La Sơn (mở rộng) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 280,4 triệu USD). Giai đoạn 1 của dự án có diện tích khoảng 500ha. Khu công nghiệp này dự kiến sẽ thuộc xã Phú Lộc và nằm cạnh Tỉnh lộ 14b, nối với Quốc lộ 1A.

Đây là khu vực được đánh giá có vị trí thuận lợi khi chỉ cách Quốc lộ 1A khoảng 4 km, cách sân bay Phú Bài khoảng 13km, cách Cảng biển Chân Mây 45 km, cách trung tâm thành phố Huế 26km. Đây cũng là khu vực có địa hình cao do đó không phải chịu cảnh ngập úng. Ngoài ra đây cũng là khu vực không đông dân cư để thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của VSIP đối với Huế. Ông nhấn mạnh VSIP là một đối tác chiến lược, đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế, mở rộng không gian công nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn hy vọng VSIP và Tập đoàn tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác sâu rộng với thành phố, cùng chung tay xây dựng Huế theo hướng hiện đại, bền vững
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn hy vọng VSIP và Tập đoàn tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác sâu rộng với thành phố, cùng chung tay xây dựng Huế theo hướng hiện đại, bền vững

Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và tìm hiểu dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Huế bày tỏ hy vọng VSIP và Tập đoàn tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác sâu rộng với thành phố, cùng chung tay xây dựng Huế theo hướng hiện đại, bền vững.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh thành phố Huế ngoài Khu công nghiệp La Sơn còn có 5 khu công nghiệp khác bao gồm Khu công nghiệp Phú Bài, Khu công nghiệp Phong Điền, Khu công nghiệp Tứ Hạ, Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh.

