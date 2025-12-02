Hoa Kỳ hỗ trợ Huế tăng cường khả năng chống chịu thiên tai và biến đổi khí hậu

Thành phố Huế hướng tới việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong vận hành hồ chứa, giám sát ngập lụt và nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực, với sự hỗ trợ của ISET và Quỹ Z Zurich...

Chiều ngày 2/12/2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức ISET/Hoa Kỳ, do ông Michael Michael Szönyi – Giám đốc Liên minh Khả năng Chống chịu với Biến đổi khí hậu, Quỹ Z Zurich – làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Michael Michael Szönyi giới thiệu tầm nhìn và kế hoạch của Quỹ Z Zurich trong chương trình toàn cầu về tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu đến năm 2027, với tầm nhìn mở rộng đến năm 2030.

Ông cũng trao đổi về các thách thức, ưu tiên của thành phố Huế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời đề xuất phối hợp xây dựng các dự án kêu gọi tài trợ mới trong lĩnh vực này.

buổi làm việc" /> Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Szönyi cho biết từ tháng 9/2022 đến năm 2025, Tổ chức ISET đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu cho cộng đồng. Ông mong muốn UBND thành phố Huế tiếp tục tạo điều kiện để các dự án được thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh cảm ơn Quỹ Z Zurich và ISET đã đồng hành, hỗ trợ giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng. Ông nhấn mạnh trước những diễn biến thiên tai ngày càng khắc nghiệt, công tác phòng chống tại thành phố gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có dự án của ISET.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị Quỹ Z Zurich, ISET tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố trong các nhiệm vụ trọng tâm như: tích hợp rủi ro thiên tai vào quy hoạch phát triển đô thị; cải thiện cơ sở dữ liệu phục vụ ra quyết định phòng chống thiên tai theo thời gian thực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành hồ chứa và giám sát ngập lụt; xây dựng kế hoạch ứng phó với bão, lũ, nắng nóng cực đoan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Ông cũng đề xuất tiếp tục đầu tư mạng lưới quan trắc, cảnh báo bão, lũ, gồm trạm đo mưa, mực nước, nhiệt độ, tốc độ gió, đồng thời nâng cấp công nghệ phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Ngoài ra, tăng cường nguồn lực tại cơ sở (xã, phường), lực lượng ứng phó tại chỗ, phương tiện, ca-nô và thiết bị phù hợp để phản ứng nhanh khi thiên tai xảy ra; tổ chức diễn tập định kỳ và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng mạng lưới cảnh báo từ thôn xóm, đảm bảo thông tin sớm, dễ hiểu cũng được nhấn mạnh.