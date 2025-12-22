Xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tái sử dụng chất thải xây dựng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Hằng Anh
22/12/2025, 10:25
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu không nung và vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng.
Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các Sở, ban ngành thực hiện đúng và đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường; trong đó, đặc biệt chú trọng việc quy hoạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
UBND các tỉnh, thành phố tham mưu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt động xây dựng, sử dụng vật liệu không nung và vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng;
Quy hoạch địa điểm và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đối với các địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; rà soát hoặc ban hành quy định cụ thể về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng cho phù hợp với điều kiện của địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Trong đó, đối với chủ dự án có hoạt động thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường.
Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, theo công văn, chất thải từ hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại vùng nông thôn chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải phải được tái sử dụng hoặc đổ thải theo quy định của UBND cấp tỉnh. Không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và nguồn nước mặt khác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
Riêng với thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng đổ rác thải xây dựng san lấp ao, lấp bờ bãi dòng sông trái quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định, đưa hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng đi vào nề nếp.
