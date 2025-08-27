Huế thu ngân sách hơn 9.600 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng hơn 24%
Nguyễn Thuấn
27/08/2025, 09:21
Chiều 26/8, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2025. Các số liệu cho thấy, Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với nhiều lĩnh vực nổi bật từ du lịch, công nghiệp, nông nghiệp.
Báo cáo tại phiên họp, ông La
Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết tháng 8 và 8 tháng đầu năm, kinh tế
thành phố ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.
Ngành du lịch tiếp tục là điểm
sáng khi 8 tháng qua đón khoảng 4,6 triệu lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ.
Trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, đánh dấu sự phục hồi rõ nét của thị
trường quốc tế. Dù riêng tháng 8 lượng khách giảm 14,8% so với tháng trước,
nhưng vẫn cao hơn 50% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng,
tăng 57%.
Trên lĩnh vực công nghiệp, chỉ số
sản xuất (IIP) 8 tháng tăng 17,8%. Đặc biệt, ngành chế biến chế tạo tăng 16,8%
với một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng vượt bậc như sản xuất ô tô (gấp 8 lần),
điện sản xuất (tăng 56,3%)... Đây được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy
phát triển kinh tế.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong
8 tháng đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thành phố đã cấp mới 35 dự án,
trong đó có 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 32 triệu USD. Doanh nghiệp thành lập
mới tăng gần 30%, vốn đăng ký gấp 3,8 lần cùng kỳ. Nhiều dự án trọng điểm, với
tổng vốn hơn 5.284 tỷ đồng, đã được khởi công, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Về ngân sách, 8 tháng đầu năm, Huế
thu đạt 9.624 tỷ đồng, bằng 78% dự toán và tăng 24,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa
đạt 8.544 tỷ đồng, tăng 22%. Chi ngân sách ước 11.483 tỷ đồng, chủ yếu dành cho
chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư
công đạt 67,8% kế hoạch, thuộc nhóm cao hơn mức bình quân cả nước.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội,
thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Huế đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm,
nhà dột nát. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,05%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành. Công
tác y tế đảm bảo tốt nhu cầu khám chữa bệnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt
99,34%.
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”
tiếp tục lan tỏa, tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức cộng đồng. Công tác giữ
gìn an ninh trật tự được bảo đảm, tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm
trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, nhiều vấn đề nổi lên cũng được lãnh đạo các xã, phường phản ánh tại
phiên họp. Điển hình là tình trạng hồ sơ hành chính tồn đọng, nhất là tại những
địa phương có khối lượng công việc lớn. Dù các địa phương đã xây dựng lộ trình
xử lý, song vẫn cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực
đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng.
Vấn đề thiếu giáo viên cũng được
nhấn mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo chương trình dạy và học. Trên
lĩnh vực kinh tế, nhiều ý kiến đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp,
chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh; đồng thời kiến nghị điều chỉnh phân bổ dự
toán ngân sách 6 tháng cuối năm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND
thành phố Nguyễn Văn Phương cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà các địa phương kiến nghị, đặc biệt ở những vấn đề
liên quan đến phân bổ ngân sách, quản lý và đầu tư các dự án.
Theo ông Phương,
Huế hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về vận hành mô hình
chính quyền 2 cấp. Thành công này thể hiện sự chủ động, năng lực điều hành của
đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả.
Người đứng đầu UBND thành phố Huế cũng đánh giá, các chỉ số cơ bản đều ủng hộ mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trên
lĩnh vực xã hội, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát được hoàn thành trước thời hạn,
cho thấy sự quyết tâm của hệ thống chính trị. Giáo dục có nhiều khởi sắc, quốc
phòng - an ninh được giữ vững, các sự kiện lớn diễn ra an toàn tuyệt đối, trật
tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn
nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn cần tập trung giải quyết. Từ nay đến cuối năm,
thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - xã hội quan trọng, đặc biệt là
khai giảng năm học mới, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo. Các sở, ngành, địa phương
cần bám sát mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, tích cực hỗ trợ triển khai dự án,
tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Những vấn đề cấp bách, tồn đọng phải được
xử lý quyết liệt, hiệu quả.
