Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi đang bủa vây người dùng ví điện tử.

Đáng chú ý là việc giả danh nhân viên ví điện tử lớn như Momo, ZaloPay hay VNPAY để gọi điện hỗ trợ “xác thực thông tin”, sau đó yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Một dạng khác là giả mạo giao diện hoặc tin nhắn thông báo “nhận tiền liên ví”, kèm đường link giả mạo, đánh cắp thông tin đăng nhập rồi chiếm đoạt tiền.

Không dừng ở đó, các đối tượng còn lôi kéo nạn nhân tham gia “nhiệm vụ” nhận thưởng hoặc hỗ trợ giải ngân, thực chất là chuỗi giao dịch chuyển – nhận tiền qua nhiều ví, hệ quả là biến người dùng thành mắt xích trong đường dây rửa tiền trong khi vẫn mất tiền. Song song, chiêu trúng thưởng ảo, chương trình khuyến mại giả mạo hoàn tiền, phát tán ứng dụng chứa mã độc giả danh ví điện tử... cũng được triển khai đồng loạt, đánh vào tâm lý cả tin và ham lợi của người dùng.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu ví điện tử hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó xưng danh nhân viên ngân hàng hay đơn vị ví điện tử. Người dùng cũng cần cảnh giác trước mọi tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để “xác minh giao dịch”. Đồng thời, nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, tránh sử dụng thông tin dễ đoán, và tuyệt đối không đứng tên hộ khi đăng ký tài khoản ví.