Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Mỹ Văn

26/08/2025, 19:35

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

VnEconomy

Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi đang bủa vây người dùng ví điện tử.

Đáng chú ý là việc giả danh nhân viên ví điện tử lớn như Momo, ZaloPay hay VNPAY để gọi điện hỗ trợ “xác thực thông tin”, sau đó yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Một dạng khác là giả mạo giao diện hoặc tin nhắn thông báo “nhận tiền liên ví”, kèm đường link giả mạo, đánh cắp thông tin đăng nhập rồi chiếm đoạt tiền.

Hiện nay đang rộ lên hành vi giả danh nhân viên ví điện tử lớn như Momo, ZaloPay hay VNPAY để gọi điện hỗ trợ “xác thực thông tin”, sau đó yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Cơ quan công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu ví điện tử hay mã OTP cho bất kỳ ai

Không dừng ở đó, các đối tượng còn lôi kéo nạn nhân tham gia “nhiệm vụ” nhận thưởng hoặc hỗ trợ giải ngân, thực chất là chuỗi giao dịch chuyển – nhận tiền qua nhiều ví, hệ quả là biến người dùng thành mắt xích trong đường dây rửa tiền trong khi vẫn mất tiền. Song song, chiêu trúng thưởng ảo, chương trình khuyến mại giả mạo hoàn tiền, phát tán ứng dụng chứa mã độc giả danh ví điện tử... cũng được triển khai đồng loạt, đánh vào tâm lý cả tin và ham lợi của người dùng.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu ví điện tử hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó xưng danh nhân viên ngân hàng hay đơn vị ví điện tử. Người dùng cũng cần cảnh giác trước mọi tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để “xác minh giao dịch”. Đồng thời, nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, tránh sử dụng thông tin dễ đoán, và tuyệt đối không đứng tên hộ khi đăng ký tài khoản ví.

Từ khóa:

lừa đảo lừa đảo ví điện tử ngân hàng rửa tiền tài chính ví điện tử Vneconomy

Đọc thêm

Áp lực điều hành tỷ giá

Áp lực điều hành tỷ giá

Cập nhật thị trường những tháng gần đây cho thấy mặc dù đồng USD đang suy yếu trên thế giới nhưng ở trong nước, tỷ giá cặp USD/VND lại tăng. Các chuyên gia cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hỗ trợ tăng trưởng cũng như thâm hụt cán cân thanh toán kéo dài là nguyên nhân cơ bản của tình trạng này, kéo theo đó là dư địa của nhà điều hành ngày càng thu hẹp....

Bộ Tư pháp thẩm định Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Bộ Tư pháp thẩm định Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Dự thảo luật chỉnh lý 22 điều; có 17 điều được sửa đổi, 5 điều bãi bỏ và 5 điều bổ sung mới, với trọng tâm tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và hoàn thiện cơ chế quản lý nợ...

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

Chỉ được nhập khẩu vàng nguyên liệu cho 4 mục đích

Chỉ được nhập khẩu vàng nguyên liệu cho 4 mục đích

Theo quy định mới tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng từ 99,5% trở lên và chỉ được sử dụng cho 4 mục đích. Nhà nước từ bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng...

PVcomBank triển khai chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

PVcomBank triển khai chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Hòa chung với không khí tự hào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi người, hướng tới kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: