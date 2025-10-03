Huế triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

UBND thành phố Huế đang tập trung triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, liên thông và phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, thành phố Huế đã vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên Hệ thống thông tin quản lý đất đai VDBLIS, với hơn 1,12 triệu thửa đất. Đến nay, đã có 573 nghìn thửa đất được cập nhật đầy đủ thành phần dữ liệu theo quy chuẩn, chiếm 51,4% tổng số thửa đất, tạo nền tảng quan trọng cho việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Điểm mới trong quá trình triển khai là VDBLIS đã được kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu ngành thuế, qua đó từng bước hình thành quy trình giải quyết hồ sơ điện tử liên thông. Thành phố cũng đang áp dụng hình thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC phi địa giới, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức trong quá trình giao dịch, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Để thực hiện được mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là tất cả các thửa đất, nhà ở phải có dữ liệu được xây dựng đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng sử dụng và chủ sở hữu trên hệ thống. Việc đối chiếu, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư và các hệ thống khác cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Thành phố Huế đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng như Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 04/10/2024 về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 30/7/2025 về kê khai đăng ký đất đai bắt buộc. Các văn bản này đặt nền móng cho việc tích hợp dữ liệu địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với dữ liệu dân cư và các lĩnh vực khác.

Mới đây, UBND thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 23/9/2025, thành lập Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 26/9/2025. Các xã, phường, thôn, tổ dân phố, cùng với công an cơ sở và các tổ chức đoàn thể đã đồng loạt triển khai kế hoạch, lập tổ công tác thu thập thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cũng như dữ liệu căn cước công dân của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai được xác định có vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách TTHC về đất đai. Đây cũng là bước quan trọng để thực hiện mô hình hồ sơ đất đai phi địa giới, giảm đáng kể giấy tờ trong giao dịch hành chính, đồng thời góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý nhà nước hiện đại, thống nhất và minh bạch.

Thời gian triển khai chiến dịch kéo dài 90 ngày, từ 1/9 đến 30/11/2025. UBND thành phố đề nghị các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở tích cực phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan cho tổ công tác tại địa phương để thực hiện scan, sao chụp, cập nhật dữ liệu. Thời hạn hoàn thành được đặt ra trước ngày 15/11/2025, nhằm bảo đảm tiến độ chung và chất lượng dữ liệu đưa vào hệ thống.

Chiến dịch này được kỳ vọng sẽ mang lại bước đột phá trong quản lý đất đai của thành phố Huế, tạo cơ sở để khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên số, đồng bộ dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư và các ngành khác. Qua đó, người dân và doanh nghiệp sẽ được phục vụ tốt hơn trên môi trường số, giảm bớt thủ tục, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy trong các giao dịch liên quan đến đất đai.