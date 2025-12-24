Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025 vượt 5,17 triệu tỷ đồng

Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025 ước đạt trên 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2024. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND đến cuối tháng 11/2025 có điều chỉnh tăng nhẹ tại nhiều nhóm ngân hàng…

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025 ước đạt 5.171.500 tỷ đồng. Dự ước đến cuối năm 2025, huy động vốn trên địa bàn Thành phố tăng 11,94% so với cuối năm 2024.

Tổng dư nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn đến cuối tháng 12/2025 ước đạt 5.085.100 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng 11 và tăng 13,5% so với cuối năm 2024. Dự ước đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng tiếp tục duy trì tăng trưởng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024.

“Trong đó, các bộ phận tín dụng theo kỳ hạn đều duy trì tăng trưởng. Ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn tín dụng cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa trong giai đoạn cao điểm, đáp ứng nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2026”, NHNN khu vực 2 thông tin.

Về tình hình lãi suất, NHNN khu vực 2 cho biết đến ngày 30/11/2025, lãi suất huy động bằng VND của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhìn chung tăng so với tháng trước.

Cụ thể, đến ngày 30/11/2025, khối NHTM cổ phần điều chỉnh tăng khoảng 0,1%-0,3%/năm đối với các kỳ hạn. Khối NHTM Nhà nước điều chỉnh giảm khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, đồng thời tăng khoảng 0,1%-0,8%/năm đối với các kỳ hạn còn lại. Đối với khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài, lãi suất huy động giảm khoảng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và tăng khoảng 0,5%-0,7%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

So với thời điểm cuối năm 2024, lãi suất huy động phổ biến của khối NHTM cổ phần được điều chỉnh tăng khoảng 0,2%-0,6%/năm đối với các kỳ hạn. Tại khối NHTM Nhà nước, lãi suất huy động giảm khoảng 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, giảm khoảng 0,1%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, trong khi tăng khoảng 0,2%-0,9%/năm đối với các kỳ hạn còn lại. Đối với các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, lãi suất huy động tăng khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và giảm khoảng 0,2%-1,0%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

Đối với lãi suất cho vay bằng VND, đến ngày 30/11/2025, lãi suất cho vay bằng VND thông thường được các NHTM áp dụng phổ biến ở mức 5,2%-7,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và 5,4%-9,0%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn.

So với cuối tháng trước, lãi suất cho vay ngắn hạn điều chỉnh tăng khoảng 0,3%-0,5%/năm. So với cuối năm 2024, lãi suất cho vay ngắn hạn tăng khoảng 0,5%-0,8%/năm. Đối với lãi suất cho vay trung, dài hạn, khối NHTM Nhà nước điều chỉnh tăng khoảng 0,4%/năm; khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài điều chỉnh giảm khoảng 4,5%/năm; trong khi khối ngân hàng thương mại cổ phần giữ ổn định.

Đới với lãi suất cho vay bằng USD, đến ngày 30/11/2025, lãi suất cho vay bằng USD được áp dụng phổ biến ở mức 4,2%-5,2%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và khoảng 4,7%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn.

Bên cạnh đó, NHNN khu vực 2 cho biết việc triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên đạt quy mô lớn, gồm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 520.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 169.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.588.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 81.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.291 tỷ đồng.

Đối với gói tín dụng 185.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, doanh số giải ngân trong kỳ báo cáo đạt 2.320 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu chương trình, doanh số giải ngân đạt 36.504 tỷ đồng, dư nợ đạt 14.271 tỷ đồng với 11.311 lượt khách hàng.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP cũng được triển khai trên địa bàn với 16 dự án được phê duyệt.

Đáng chú ý, Chương trình kết nối ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2025 tiếp tục mở rộng quy mô. Có 18 thương hiệu ngân hàng đăng ký tham gia với tổng số tiền 517.065 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đạt 871.545 tỷ đồng cho 221.154 lượt khách hàng, vượt 168,56% so với số đăng ký ban đầu.