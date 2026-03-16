Giá vàng tuần này chờ tín hiệu từ Fed

Dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất và nhu cầu thanh khoản USD đã gây áp lực giảm giá lên vàng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư không nên nhầm lẫn một đợt thoái lui trong ngắn hạn với xu hướng dài hạn hơn của giá kim loại quý.

Trong tuần này, ngoài các tin tức địa chính trị và diễn biến tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, giá vàng còn có thể chịu sự chi phối bởi những tín hiệu từ cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

VÀNG VẪN CÓ THỂ GIẢM TRONG NGẮN HẠN

Tuần vừa rồi, giá vàng có tuần giảm thứ hai liên tiếp và ngưỡng hỗ trợ trên 5.000 USD/oz đang bị thử thách. Chốt tuần, giá vàng giao ngay dừng ở mức xấp xỉ 5.020 USD/oz, giảm gần 3% cả tuần.

Tương tự, giá bạc giảm hơn 4%, kết thúc tuần dưới mức 81 USD/oz, cho thấy vùng hỗ trợ quan trọng này cũng đang đứng trước rủi ro bị xuyên thủng.

Áp lực bán trên thị trường kim loại quý đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, bởi họ vốn kỳ vọng rằng giá vàng và giá bạc sẽ tăng cao nhờ nhu cầu phòng ngừa căng thẳng địa chính trị sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2.

“Tôi vốn tin vào xu hướng tăng giá của vàng. Hai tuần qua không phải là một thời gian tuyệt vời đối với tôi”, trưởng chiến lược tương lai và ngoại hối của trang Tastylive.com, ông Christopher Vecchio, nhận định với trang Kitco News.

Nhưng nhìn vào bối cảnh rộng hơn của thị trường tài chính, ông Vecchio chỉ ra rằng việc vàng bị bán tháo là phù hợp, vì chiến tranh đã làm gia tăng nhu cầu thanh khoản USD. Vàng vốn dĩ là một tài sản có độ thanh khoản rất cao, nhưng trong điều kiện căng thẳng, tính thanh khoản của vàng có thể suy giảm mạnh. Theo ông Vecchio, trong môi trường hiện nay, nhà đầu tư cần đến tính thanh khoản cao của USD - đồng tiền dự trữ của thế giới.

Vị chiến lược gia nói thêm rằng việc trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán mạnh - thể hiện qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt mức 4% - cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang trầm lắng. Tuy nhiên, một khi nhu cầu thanh khoản khẩn cấp dịu đi, ông Vecchio cho rằng nhu cầu vàng và giá vàng sẽ tăng mạnh trở lại.

“Giờ đang là giai đoạn của nhu cầu thanh khoản cao, và điều đó khiến tôi thận trọng về vàng ở thời điểm hiện tại. Việc xác định khi nào tình trạng thắt chặt thanh khoản này kết thúc là không dễ, nên giá vàng có thể không sớm tăng. Có thể giá vàng sẽ ổn định trong một thời gian”, ông nói.

Cùng với cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Vùng Vịnh, đồng USD còn đang hưởng lợi từ sự dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất trước thềm cuộc họp của Fed. Theo dự kiến, cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Xung đột quân sự Mỹ - Iran đang gây ra những xáo trộn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng vọt. Tình trạng này dẫn tới mối lo ngại rằng áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ sẽ buộc Fed duy trì trạng thái “án binh bất động” về lãi suất trong một thời gian nữa.

Một báo cáo của BMO Capital Markets nhận định có khả năng Fed tăng lãi suất 2 lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Cho tới gần đây, ngân hàng đầu tư này vẫn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm 2026, với lần giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 6.

“Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran đang đẩy cao rủi ro xảy ra tình trạng đình lạm ở Mỹ, vào thời điểm mà tăng trưởng việc làm ở nước này đã giảm tốc mạnh và lạm phát cao hơn dai dẳng so với mục tiêu”, báo cáo viết.

CEO Julia Khandoshko của công ty môi giới Mind Money nói với Kitco News rằng với rủi ro lạm phát tăng, Fed hầu như không có lý do gì để vội giảm lãi suất. “Chuyện căng thẳng địa chính trị thường bị làm quá lên trong các cuộc thảo luận về chính sách tiền tệ, nhưng dầu là yếu tố duy nhất mà Fed không thể bỏ qua. Nếu giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng hoặc cao hơn, giá xăng ở Mỹ có thể sẽ rất đắt, tác động trực tiếp tới giỏ hàng hóa tiêu dùng. Trong môi trường như thế, bàn về giảm lãi suất là điều không phù hợp”, bà Khandoshko nói.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định việc mốc 5.000 USD/oz bị thử thách không phải là điều bất ngờ trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất trong tuần này. Ông nhấn mạnh rằng khả năng của giá vàng trong ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm.

“Thực ra, các nhà giao dịch đang định giá khả năng 80% Fed chỉ có một lần giảm lãi suất trong năm 2026 nếu giá dầu giữ gần mức ba con số. Giá vàng trong ngắn hạn có thể chịu sự chi phối của diễn biến tỷ giá USD nhưng quyết định lãi suất của Fed tuần này có thể định hình triển vọng giá vàng trong trung đến dài hạn. Fed được cho là sẽ không giảm lãi suất trong lần họp này, nhưng Fed có thể buộc phải đánh giá lại chiến lược chính sách năm 2026 vì giá năng lượng tăng cao. Nếu các nhà hoạch định chính sách có quan điểm cứng rắn chiếm ưu thế, đó sẽ là dấu hiệu xấu cho giá vàng. Trên biểu đồ kỹ thuật, giá vàng vẫn đang đương đầu áp lực giảm, với mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu cơ giá xuống là các mốc 5.000 USD/oz và 4.900 USD/oz ”, ông Otunuga nói.

LỰC BẮT ĐÁY SẼ XUẤT HIỆN

Dù vậy, một số nhà phân tích kỳ vọng lực bắt đáy vàng sẽ xuất hiện mỗi khi giá giảm.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho biết ông vẫn nhận thấy giá vàng còn dư địa tăng. “Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương có thể chậm lại, nhưng mối lo về nợ công cao, căng thẳng địa chính trị, và tình trạng mất giá của các đồng tiền pháp định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng”, ông Hansen nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giám đốc chiến lược ETF Robert Minter của công ty abrdn cũng giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, dù thừa nhận áp lực bán vàng trong ngắn hạn. Ông cho rằng xu hướng tăng dài hạn của giá vàng vẫn còn vì các chính phủ tiếp tục chi tiêu vượt quá nguồn thu ngân sách và các ngân hàng trung ương vẫn gia tăng giá trị bảng cân đối kế toán thông qua việc bơm tiền vào nền kinh tế.

“Hiện tại, chưa có giải pháp nào được thực thi để có thể giảm nợ công ở các nền kinh tế có các đồng tiền chủ chốt”, ông Minter nói.

Ngoài cuộc họp của Fed, tuần này còn có các cuộc họp của một loạt ngân hàng trung ương lớn khác gồm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), và Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB).

Khi mới mở cửa phiên sáng nay (16/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều giảm, với hai mốc quan trọng tương ứng là 5.000 USD/oz và 80 USD/oz đang trở nên mong manh.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 14 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, tương đương giảm gần 0,3%, giao dịch ở mức 5.006 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giảm gần 0,6%, giao dịch ở mức hơn 80 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 158,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.048 đồng (mua vào) và 26.318 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức đóng cửa tuần vừa rồi.