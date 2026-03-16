Kiến tạo “sàn chứng khoán công nghệ” Mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái kinh tế số Việt Nam

Nam Sơn*

16/03/2026, 07:00

Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây cho biết kế hoạch xây dựng sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời là một bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 57 - NQ/TW...

Việt Nam đang chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc phát triển kinh tế số với kế hoạch xây dựng sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 57 - NQ/TW. Trong bối cảnh giá trị các thương vụ vốn đầu tư mạo hiểm tại ASEAN và Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, sự hỗ trợ từ nguồn vốn Nhà nước đóng vai trò quan trọng giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện nay, các doanh nghiệp startup gặp nhiều khó khăn khi niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống như HOSE và HNX do các điều kiện niêm yết chặt chẽ không phù hợp với đặc điểm của họ. Các doanh nghiệp này thường không có lãi trong những năm đầu hoạt động do đặc thù mô hình tăng trưởng J-curve, chấp nhận lỗ để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Do đó, việc thiết lập một sàn giao dịch riêng với các điều kiện "may đo" sẽ giúp khơi thông nguồn vốn và giữ chân tài sản trí tuệ quốc gia.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều thị trường chứng khoán đã sớm giải quyết nhu cầu niêm yết của các startup thông qua các tiêu chuẩn niêm yết đặc thù. Tại Trung Quốc, sàn STAR Market và ChiNext đã áp dụng cơ chế đăng ký niêm yết linh hoạt, cho phép doanh nghiệp chưa có lợi nhuận vẫn được niêm yết nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về vốn hóa thị trường và chi phí nghiên cứu và phát triển. Tương tự, các mô hình thông thoáng tại Hàn Quốc, Singapore và Anh cũng cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để xây dựng và vận hành thành công sàn giao dịch chuyên biệt này, Việt Nam cần một hệ thống giải pháp đồng bộ về tiêu chí niêm yết, cơ chế thẩm định, hạ tầng giao dịch và ưu đãi thuế. Cần xây dựng bộ tiêu chí niêm yết phù hợp với tính chất hoạt động của các doanh nghiệp startup, đồng thời xem xét xã hội hóa công tác thẩm định qua mô hình "Nhà bảo trợ". Việc giải quyết bài toán thanh khoản bằng "nhà tạo lập thị trường" và thiết lập cơ chế "Cứu trợ" và M&A tập trung cũng là những yếu tố quan trọng.

Việc thành lập sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là bước đi tất yếu để hoàn thiện cấu trúc thị trường vốn Việt Nam mà còn là sự bổ sung mảnh ghép còn thiếu cho hệ sinh thái tài chính quốc gia. Đây là nơi ý tưởng sáng tạo và tiềm năng tăng trưởng được công nhận là một loại tài sản có thể niêm yết và định giá, giúp nuôi dưỡng các kỳ lân công nghệ ngay chính tại quê hương mình...

(*) Nam Sơn, chuyên gia độc lập.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-11-2026.html

Đổi mới sáng tạo Việt Nam hệ sinh thái tài chính quốc gia Nghị quyết số 57-NQ/TW sàn giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam thương vụ vốn đầu tư mạo hiểm tiêu chí niêm yết cho startup

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng "tiền đắt hơn" và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc "mua nợ xấu để giữ" sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước như những trụ cột ổn định vĩ mô và dẫn dắt dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng và năng lượng ngày càng lớn, đòi hỏi phải cải tổ mạnh mẽ thị trường tài chính và nâng cao tiềm lực của các ngân hàng thương mại nhà nước để làm bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng...

Nếu các nhà hoạch định chính sách có quan điểm cứng rắn chiếm ưu thế, đó sẽ là dấu hiệu xấu cho giá vàng…

Nhằm giảm chồng chéo thủ tục trong hoạt động thương mại điện tử, Bộ Tài chính đề xuất cho phép sàn lập hóa đơn trong một số trường hợp thay vì yêu cầu người bán làm việc này…

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy