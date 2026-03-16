Châu Á xoay xở trước cơn sốt giá xăng dầu

Điệp Vũ

16/03/2026, 06:29

Các nước tại khu vực châu Á triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và hạn chế nhu cầu tiêu thụ năng lượng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang tuần thứ ba, gây ra những tác động nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Với giá dầu nhảy vọt từ ngưỡng trên 70 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra lên mức hơn 100 USD/thùng hiện nay, cú sốc giá dầu đang được cảm nhận rõ rệt trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh như vậy, các quốc gia châu Á đã và đang nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động tiêu cực từ cơn sốt giá năng lượng.

XẢ KHO DỰ TRỮ, ÁP TRẦN GIÁ XĂNG DẦU

Trung Quốc, một trong những quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đã ra lệnh cho các nhà máy lọc dầu ngừng xuất khẩu nhiên liệu tinh chế nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong nước - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters. Lệnh cấm này đến từ Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), áp dụng đối với các lô hàng xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi vào hôm thứ Năm cho biết đang cân nhắc áp dụng các biện pháp để ứng phó với tác động kinh tế từ giá năng lượng tăng cao, bao gồm áp hạn chế đối với giá xăng. Bà Takaichi dự định giới hạn giá xăng ở mức trung bình 170 yên (tương đương 1,07 USD) mỗi lít trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo rằng giá xăng có thể tăng lên 200 yên mỗi lít.

Nhật Bản cũng đã triển khai việc xả dầu thô từ kho dự trữ quốc gia mà không chờ đợi sự phối hợp với các quốc gia khác. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phụ thuộc gần như hoàn toàn vào năng lượng nhập khẩu, nên chịu ảnh hưởng đặc biệt lớn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tại Hàn Quốc hôm thứ Sáu, Tổng thống Lee Jae Myung đã thông báo về việc áp trần giá xăng dầu. Ông Lee cho biết Chính phủ đã quyết định đặt một mức giá trần rõ ràng đối với giá bán buôn xăng dầu để kiềm chế giá nhiên liệu trong nước, vốn đang dao động mạnh do tình hình quốc tế không ổn định.

Ấn Độ cũng đã phải đưa ra những quyết định khó khăn. Chính phủ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu ưu tiên cung cấp khí hóa lỏng (LPG) cho 330 triệu hộ gia đình sử dụng gas làm nhiên liệu chính cho việc nấu ăn, thay vì cung cấp cho hơn 3 triệu doanh nghiệp sử dụng bình khí hóa lỏng thương mại.

LÀM VIỆC TẠI NHÀ, GIẢM NHU CẦU TIÊU THỤ 

Ngoài các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng, một số quốc gia đã tập trung vào việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Lệnh làm việc tại nhà đã được tái áp dụng ở một số quốc gia sau nhiều năm các công ty cố gắng đưa nhân viên trở lại văn phòng sau đại dịch.

Các doanh nghiệp và tổ chức ở Thái Lan đã yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Nước này thậm chí yêu cầu công chức đi cầu thang bộ thay vì thang máy và giảm dùng điều hòa không khí, đồng thời khuyến khích nhân viên chính phủ mặc áo sơ mi ngắn tay thay vì áo vest.

Philippines và Pakistan đã áp dụng tuần làm việc 4 ngày cho công chức, trong khi Bangladesh thậm chí đã điều chỉnh lịch, đưa kỳ nghỉ Eid-al-fitr lên sớm, cho phép các trường đại học đóng cửa sớm nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

