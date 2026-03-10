Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua OMO mạnh nhất trong một năm

Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 36.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) - mức cao nhất trong khoảng một năm, khi lượng giao dịch mua kỳ hạn giấy tờ có giá đáo hạn vượt xa khối lượng bơm mới...

Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn giấy tờ có giá (reverse repo) với tổng khối lượng 16.000 tỷ đồng, cùng mức lãi suất 4,5%/năm. Các giao dịch được phân bổ theo nhiều kỳ hạn khác nhau, gồm 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày.

Ở chiều ngược lại, khối lượng giao dịch mua kỳ hạn đáo hạn trong ngày đạt 52.258,63 tỷ đồng, chủ yếu ở các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày, 91 ngày và 14 ngày. Do lượng đáo hạn lớn hơn đáng kể so với lượng bơm mới, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 36.258,63 tỷ đồng qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

Bơm - hút ròng trên thị trường mở từ 9/3/2025 đến 9/3/2026 (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Theo đó, khối lượng OMO đang lưu hành giảm từ 408.859,66 tỷ đồng xuống còn 372.601,03 tỷ đồng ngày 9/3.

Tính đến cuối ngày 9/3, khối lượng OMO lưu hành theo từng kỳ hạn gồm: khoảng 33.995,17 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày; 37.487,26 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày; 29.982,83 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày; 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày và khoảng 259.135,77 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày.

Khối lượng OMO đang lưu hành theo kỳ hạn (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Xét theo cơ cấu kỳ hạn, quy mô giảm chủ yếu ở các khoản repo kỳ hạn ngắn, đặc biệt là kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, trong khi khối lượng repo kỳ hạn 14 ngày và 56 ngày tăng nhẹ do phát sinh giao dịch mới trong ngày.

Trước đó, trong hai ngày đầu tháng 3 (2–3/3), khi lãi suất liên ngân hàng VND tăng đột biến, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng thanh khoản khá mạnh qua kênh thị trường mở nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng. Cụ thể, cơ quan điều hành bơm ròng 34.771,94 tỷ đồng ngày 2/3 và 8.605,43 tỷ đồng ngày 3/3, đưa khối lượng OMO lưu hành lên khoảng 448 nghìn tỷ đồng.

Từ ngày 4/3, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đảo chiều sang trạng thái hút ròng thanh khoản khi các khoản repo đến hạn được thu hồi dần. Quy mô hút ròng lần lượt đạt 8.323,57 tỷ đồng ngày 4/3; 7.358,23 tỷ đồng ngày 5/3 và 23.513,85 tỷ đồng ngày 6/3.