Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của “Ngày hội toàn dân”, nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.
Ngày 15/3, tại nhiều địa phương miền Trung, không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và an toàn. Từ các khu dân cư, tổ dân phố đến cơ sở y tế, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại tỉnh Nghệ An, Khu vực bỏ phiếu số 02, khối 4, đơn vị bầu cử số 1, phường
Trường Vinh ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
chu đáo. Cờ hoa, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt
của các ứng cử viên được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tìm
hiểu trước khi bỏ phiếu.
Đúng 7 giờ sáng, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với
nghi thức chào cờ và kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định. Sau đó, Bí thư Tỉnh
ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các cử tri tiến hành làm thủ tục nhận phiếu bầu.
Trước khi bỏ phiếu, nhiều cử tri dành thời gian xem xét kỹ danh sách, tiểu sử
và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng
đáng.
Ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy
Nghệ An đã thăm hỏi, động viên các thành viên Tổ bầu cử và trò chuyện với cử
tri địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự,
tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu an toàn, đúng
quy định pháp luật.
Cử tri Hồ Văn Bảy bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia bầu
cử. Ông cho biết bản thân đã chủ động nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động
của các ứng cử viên từ trước để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài.
Qua lá phiếu của mình, ông gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ nêu cao
tinh thần trách nhiệm, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với nghị trường.
Tại Quảng Trị, khu vực bỏ phiếu số 8, Tổ dân phố Nam Thành
cũng ghi nhận không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng và phấn khởi. Khu vực
bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ; các thông tin liên quan đến danh sách cử
tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp được niêm yết đầy đủ.
Trong lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã thực
hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào và
trách nhiệm của công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Sau phần khai mạc và thông qua nội quy bỏ phiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Hoạt động bỏ phiếu diễn ra đúng
trình tự, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật. Sự tham
gia của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã tạo nên khí thế sôi nổi trong
ngày hội lớn của toàn dân.
Tại thành phố Huế, công tác bầu cử cũng được tổ chức nghiêm
túc và chu đáo. Tại Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận
Hóa, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức bầu cử đúng quy định, đảm bảo an toàn
và trang nghiêm.
Điểm bầu cử này phục vụ 1.010 cử tri, bao gồm đội ngũ cán bộ,
nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà bệnh
nhân. Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, bệnh viện đã chủ động rà soát
danh sách cử tri vãng lai, hướng dẫn các thủ tục xác nhận theo đúng quy định.
Ban Chỉ đạo và Tổ bầu cử gồm 21 thành viên đã được tập huấn
về Luật Bầu cử, tổ chức khu vực bỏ phiếu khoa học với đầy đủ các khâu từ hướng
dẫn, phát phiếu đến niêm yết danh sách ứng cử viên.
Đặc biệt, để tạo điều kiện cho những bệnh nhân không thể di
chuyển, bệnh viện đã bố trí ba tổ bỏ phiếu lưu động đưa hòm phiếu phụ đến tận
các khoa phòng. Nhờ đó, nhiều cử tri đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện
quyền công dân của mình ngay tại giường bệnh.
14:27, 15/03/2026
Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số
Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.
Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Lợi dụng danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" với những lời hứa hẹn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi do Nguyễn Băng Thảo cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa.
