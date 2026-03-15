Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của “Ngày hội toàn dân”, nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.

Ngày 15/3, tại nhiều địa phương miền Trung, không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và an toàn. Từ các khu dân cư, tổ dân phố đến cơ sở y tế, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Không khí rộn ràng tại khu vực bỏ phiếu số 02, phường Trường Vinh, Nghệ An trong ngày 15/3

Tại tỉnh Nghệ An, Khu vực bỏ phiếu số 02, khối 4, đơn vị bầu cử số 1, phường Trường Vinh ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo. Cờ hoa, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đúng 7 giờ sáng, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với nghi thức chào cờ và kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các cử tri tiến hành làm thủ tục nhận phiếu bầu. Trước khi bỏ phiếu, nhiều cử tri dành thời gian xem xét kỹ danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Thành viên Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử

Tổ bầu cử niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thăm hỏi, động viên các thành viên Tổ bầu cử và trò chuyện với cử tri địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đông đảo cử tri Nghệ An tham gia bỏ phiếu trong không khí trang trọng

Cử tri Hồ Văn Bảy bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia bầu cử. Ông cho biết bản thân đã chủ động nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên từ trước để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài. Qua lá phiếu của mình, ông gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với nghị trường.

Cử tri xếp hàng trật tự chờ đến lượt bỏ phiếu

Tại Quảng Trị, khu vực bỏ phiếu số 8, Tổ dân phố Nam Thành cũng ghi nhận không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng và phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ; các thông tin liên quan đến danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được niêm yết đầy đủ.

Cử tri nghiên cứu danh sách ứng cử trước khi quyết định lá phiếu của mình

Trong lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri

Sau phần khai mạc và thông qua nội quy bỏ phiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đồng Hới

Hoạt động bỏ phiếu diễn ra đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật. Sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã tạo nên khí thế sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri cẩn trọng ghi phiếu bầu trước khi bỏ vào hòm phiếu

Tại thành phố Huế, công tác bầu cử cũng được tổ chức nghiêm túc và chu đáo. Tại Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức bầu cử đúng quy định, đảm bảo an toàn và trang nghiêm.

Thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến từng phòng bệnh để phục vụ người nhà và bệnh nhân

Điểm bầu cử này phục vụ 1.010 cử tri, bao gồm đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, bệnh viện đã chủ động rà soát danh sách cử tri vãng lai, hướng dẫn các thủ tục xác nhận theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo và Tổ bầu cử gồm 21 thành viên đã được tập huấn về Luật Bầu cử, tổ chức khu vực bỏ phiếu khoa học với đầy đủ các khâu từ hướng dẫn, phát phiếu đến niêm yết danh sách ứng cử viên.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của công dân

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho những bệnh nhân không thể di chuyển, bệnh viện đã bố trí ba tổ bỏ phiếu lưu động đưa hòm phiếu phụ đến tận các khoa phòng. Nhờ đó, nhiều cử tri đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình ngay tại giường bệnh.