Chủ Nhật, 15/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Nguyễn Thuấn

15/03/2026, 15:59

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của “Ngày hội toàn dân”, nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.

Không chỉ các bậc cử tri lớn tuổi, nhiều bạn học sinh, sinh viên tại Nghệ An lần đầu đi bầu cử cũng có mặt từ rất sớm. Các em chăm chú đọc kỹ từng dòng tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện trách nhiệm của người trẻ để trao gửi niềm tin vào những người thực sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của thế hệ mình
Không chỉ các bậc cử tri lớn tuổi, nhiều bạn học sinh, sinh viên tại Nghệ An lần đầu đi bầu cử cũng có mặt từ rất sớm. Các em chăm chú đọc kỹ từng dòng tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện trách nhiệm của người trẻ để trao gửi niềm tin vào những người thực sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của thế hệ mình

Ngày 15/3, tại nhiều địa phương miền Trung, không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và an toàn. Từ các khu dân cư, tổ dân phố đến cơ sở y tế, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Không khí rộn ràng tại khu vực bỏ phiếu số 02, phường Trường Vinh, Nghệ An trong ngày 15/3
Không khí rộn ràng tại khu vực bỏ phiếu số 02, phường Trường Vinh, Nghệ An trong ngày 15/3

Tại tỉnh Nghệ An, Khu vực bỏ phiếu số 02, khối 4, đơn vị bầu cử số 1, phường Trường Vinh ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo. Cờ hoa, băng rôn và các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đúng 7 giờ sáng, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với nghi thức chào cờ và kiểm tra hòm phiếu theo đúng quy định. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các cử tri tiến hành làm thủ tục nhận phiếu bầu. Trước khi bỏ phiếu, nhiều cử tri dành thời gian xem xét kỹ danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Thành viên Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử
Thành viên Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu cử
Tổ bầu cử niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử
Tổ bầu cử niêm phong thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã thăm hỏi, động viên các thành viên Tổ bầu cử và trò chuyện với cử tri địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đông đảo cử tri Nghệ An tham gia bỏ phiếu trong không khí trang trọng
Đông đảo cử tri Nghệ An tham gia bỏ phiếu trong không khí trang trọng

Cử tri Hồ Văn Bảy bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia bầu cử. Ông cho biết bản thân đã chủ động nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên từ trước để lựa chọn những người thực sự đủ đức, đủ tài. Qua lá phiếu của mình, ông gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với nghị trường.

Cử tri xếp hàng trật tự chờ đến lượt bỏ phiếu
Cử tri xếp hàng trật tự chờ đến lượt bỏ phiếu

Tại Quảng Trị, khu vực bỏ phiếu số 8, Tổ dân phố Nam Thành cũng ghi nhận không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang trọng và phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ; các thông tin liên quan đến danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được niêm yết đầy đủ.

Cử tri nghiên cứu danh sách ứng cử trước khi quyết định lá phiếu của mình
Cử tri nghiên cứu danh sách ứng cử trước khi quyết định lá phiếu của mình

Trong lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của công dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri
Hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri

Sau phần khai mạc và thông qua nội quy bỏ phiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cùng các cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đồng Hới
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Đồng Hới

Hoạt động bỏ phiếu diễn ra đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật. Sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cử tri đã tạo nên khí thế sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri cẩn trọng ghi phiếu bầu trước khi bỏ vào hòm phiếu
Cử tri cẩn trọng ghi phiếu bầu trước khi bỏ vào hòm phiếu

Tại thành phố Huế, công tác bầu cử cũng được tổ chức nghiêm túc và chu đáo. Tại Khu vực bỏ phiếu số 23 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức bầu cử đúng quy định, đảm bảo an toàn và trang nghiêm.

Thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến từng phòng bệnh để phục vụ người nhà và bệnh nhân
Thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến từng phòng bệnh để phục vụ người nhà và bệnh nhân

Điểm bầu cử này phục vụ 1.010 cử tri, bao gồm đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, bệnh viện đã chủ động rà soát danh sách cử tri vãng lai, hướng dẫn các thủ tục xác nhận theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo và Tổ bầu cử gồm 21 thành viên đã được tập huấn về Luật Bầu cử, tổ chức khu vực bỏ phiếu khoa học với đầy đủ các khâu từ hướng dẫn, phát phiếu đến niêm yết danh sách ứng cử viên.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của công dân
Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của công dân

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho những bệnh nhân không thể di chuyển, bệnh viện đã bố trí ba tổ bỏ phiếu lưu động đưa hòm phiếu phụ đến tận các khoa phòng. Nhờ đó, nhiều cử tri đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình ngay tại giường bệnh.

Bệnh nhân điều trị nội trú thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh với sự hỗ trợ của tổ bầu cử
Bệnh nhân điều trị nội trú thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh với sự hỗ trợ của tổ bầu cử

Từ khóa:

bầu cử Quốc hội 2026 cử tri Nghệ An cử tri Quảng Trị cử tri thành phố Huế ngày hội bầu cử miền Trung quyền công dân tổ bầu cử lưu động

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ bầu cử thể hiện rõ bước tiến trong chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ bầu cử lần này mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: nhanh, chính xác và an toàn.

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Cử tri TP. Hồ Chí Minh tự hào tham gia Ngày hội toàn dân

Lúc 7 giờ sáng 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, 5.068 khu vực bỏ phiếu tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Lợi dụng danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" với những lời hứa hẹn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi do Nguyễn Băng Thảo cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Kinh tế xanh

2

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Kinh tế số

3

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Kinh tế số

4

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Dân sinh

5

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy