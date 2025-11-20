Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng trưởng hai con số trong 10 tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
Minh Huy
20/11/2025, 14:18
Đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đạt hơn 5.528 nghìn tỷ đồng, tăng 10,37% so với cuối năm ngoái…
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đạt 5.528,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,19% so với tháng trước và tăng 10,37% so với cuối năm 2024.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, cho biết qua phân tích đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, ở góc độ quản lý và trong vai trò thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ và nhiệm vụ Ngân hàng Trung ương giao tại địa phương, nhận thấy nổi lên một số điểm nổi bật đáng chú ý.
Cụ thể, hoạt động tín dụng chung tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng nai, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong 3 tháng gần đây. Tháng 8/2025 tăng 0,9%; tháng 9/2025 tăng 1,28% và tháng 10/2025 tăng 1,19%. “Đây là tốc độ tăng khá, với khu vực có dư nợ chiếm tỷ trọng cao nhất, so với toàn hệ thống”, ông Lệnh nhận định.
Phân tích tín dụng theo địa bàn, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 4.954,7 tỷ đồng, chiếm 89,6% trong tổng dư nợ khu vực và tăng 10,6% so với cuối năm. Trong khi đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 574 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng dư nợ khu vực và tăng 8,5% so với cuối năm.
Riêng tháng 10/2025, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giảm 0,5% so với tháng trước. Trong đó chủ yếu do tín dụng ngắn hạn và tín dụng ngoại tệ giảm. Tuy nhiên, tín dụng trung dài hạn tăng 0,03%. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng (về giao thông; cầu cảng, sân bay…) tại tỉnh Đồng Nai, được thực hiện từ các tổ chức tín dụng ngoài địa bàn (hội sở chính) tiếp tục được giải ngân và thực hiện theo kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, với kết quả này, tăng trưởng tín dụng 10 tháng năm 2025 trên địa bàn khu vực TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tiếp tục phản ánh và gắn liền với tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa bàn; phản ánh hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng và lãi suất của Ngân hàng Trung ương.
Đồng thời, đây là cơ sở để ngành Ngân hàng tại địa phương, tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch trong những tháng còn lại của năm, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu tăng trưởng.
Không chỉ đồng yên bị bán mạnh, mà trái phiếu chính phủ Nhật Bản và cổ phiếu nước này cũng bị nhà đầu tư xả hàng trong những phiên gần đây...
Theo nghiên cứu của UOB, niềm tin vào môi trường kinh tế vĩ mô đã chuyển hóa thành sự lạc quan về tài chính cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam. Dù phần lớn có nền tảng tài chính vững vàng, Gen Z vẫn là nhóm ít có sự chuẩn bị tài chính nhất…
Từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ phải chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai. Chuyên gia cho biết nếu khi đó hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hàng hóa, dịch vụ, dẫn đến lẫn lộn giữa dòng tiền cá nhân và kinh doanh thì sẽ phải giải trình chi tiết với cơ quan thuế…
Trong phiên 20/11, tuỳ từng thương hiệu, mức giảm giá vàng nhẫn dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, gấp đôi các thương hiệu còn lại…
Phát huy vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của các chủ thể trong nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai một loạt hành động có tính chiến lược: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và ra mắt ứng dụng MyShop Pro - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: