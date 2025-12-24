Lãi suất huy động phân hóa, có ngân hàng tăng hơn 2 điểm phần trăm so với đầu năm

Đến ngày 24/12/2025 so với đầu năm, lãi suất huy động bình quân trên thị trường chỉ tăng khoảng 0,47 - 0,6 điểm phần trăm tùy kỳ hạn nhưng ở một số ngân hàng cổ phần quy mô vừa và nhỏ, lãi suất 1–3 tháng tăng tới 0,8–2,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, với các kỳ hạn 6–12 tháng ghi nhận lãi suất chào lên tới 7,5–8,1%/năm…

Sau khi giảm mạnh trong phiên ngày 18/12/2025, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đã tăng trở lại, giao dịch trong khoảng 6,5–7,78%. Trong đó, lãi suất các kỳ hạn ngắn như qua đêm và 1 tuần đã giảm so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 12, còn lãi suất các kỳ hạn dài hơn như 2 tuần và 1 tháng lại nhích tăng.

Cụ thể, tại ngày 23/12, lãi suất qua đêm ở mức 6,5%/năm, giảm 1,0 điểm phần trăm so với mức 7,5%/năm ghi nhận hồi đầu tháng 12. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,6 điểm phần trăm, từ 7,6% xuống 7%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng lên 7,78%/năm, cao hơn 0,18 điểm phần trăm so với mức 7,6% hồi đầu tháng; lãi suất kỳ hạn 1 tháng cũng tăng 0,23 điểm phần trăm, từ 7,3% lên 7,53%/năm.

Đối với USD, ngày 23/12, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng nhẹ 0,01–0,03 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch lần lượt ở mức: qua đêm 3,67%/năm; 1 tuần 3,74%/năm; 2 tuần 3,77%/năm và 1 tháng 3,82%/năm.

Từ đầu tháng 10/2025, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng rõ rệt, thể hiện qua việc lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng từ mức bình quân khoảng 4% lên vùng 6–7%/năm.

Tại chuyên đề tài chính – ngân hàng thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, tổ chức ngày 16/12/2025, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, cho biết đến ngày 9/12, quy mô tín dụng toàn hệ thống đã đạt hơn 18,27 triệu tỷ đồng, tăng 17,04% so với cuối năm 2024.

Các chuyên gia nhận định diễn biến này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, yếu tố mùa vụ khi nhu cầu tín dụng thường tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm. Thứ hai, khoảng cách đáng kể giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn, khiến nguồn vốn khả dụng trong hệ thống bị thu hẹp. Thứ ba, biến động tỷ giá khiến các ngân hàng phải duy trì mức dự trữ thanh khoản cao hơn nhằm phòng ngừa rủi ro, qua đó làm gia tăng nhu cầu vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.

Cụ thể, nhà điều hành tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở để cung ứng vốn ngắn hạn, đồng thời gần đây triển khai thêm nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày như một công cụ bổ sung nhằm giảm áp lực thanh khoản trong ngắn hạn. Đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng lãi suất cho vay trên thị trường mở từ 4% lên 4,5%/năm.

Đợt tăng lãi suất huy động gần đây chủ yếu được dẫn dắt bởi khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, đặc biệt là các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa, tập trung vào phân khúc khách hàng bán lẻ.

Lưu ý rằng lãi suất huy động từng giảm nhẹ trong giai đoạn tháng 3–5 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo cập nhật của VnEconomy, tính đến ngày 24/12, lãi suất huy động bình quân trên thị trường đã tăng so với đầu năm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–3 tháng tăng bình quân 0,6 điểm phần trăm; kỳ hạn 6–9 tháng tăng 0,57 điểm phần trăm; trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng 0,47 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, mức tăng lãi suất mạnh nhất ghi nhận ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân quy mô vừa và nhỏ, bao gồm Bắc Á, An Bình, KienlongBank, GPBank, PVcomBank, BaoVietBank, Saigonbank, TPBank, OCB, VIB, VCBNeo, MBV, Sacombank, PGBank và BVBank.

Cụ thể, đến ngày 24/12, lãi suất huy động kỳ hạn 1–3 tháng của nhóm ngân hàng này tăng từ 0,8 đến 2,1 điểm phần trăm so với đầu năm. Đối với kỳ hạn 6–9 tháng, lãi suất tăng trong khoảng 0,85–1,8 điểm phần trăm; trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tăng từ 0,8 đến 1,4 điểm phần trăm so với đầu năm.

Một số ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn so với đầu năm (Nguồn: WiGroup)

Ở một số ngân hàng như KienlongBank, GPBank, PVcomBank, BaoVietBank và Saigonbank, lãi suất huy động chào cho một số nhóm khách hàng chọn lọc, bao gồm cả các chương trình khuyến mãi, hiện phổ biến trong khoảng 7,5%–8,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong giai đoạn hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát và mặt bằng lãi suất tuyệt đối nhìn chung vẫn mang tính hỗ trợ đối với hoạt động kinh tế.

Thanh khoản ngắn hạn hiện đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ tích cực và theo quy luật lịch sử, tình trạng căng thẳng thanh khoản thường có xu hướng hạ nhiệt từ khoảng tháng 3, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng đã và đang chủ động đa dạng hóa nguồn vốn. Bên cạnh kênh huy động tiền gửi và sự hỗ trợ thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng tích cực phát hành giấy tờ có giá như trái phiếu ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ thị trường quốc tế, cũng như triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.