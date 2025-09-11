Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Lời giải cho “cơn khát dịch vụ” giữa đại đô thị và chuỗi khu công nghiệp
Tuấn Sơn
11/09/2025, 11:59
Kề cận “hàng xóm tỷ đô” Vinhomes Green City và liền kề chuỗi khu công nghiệp lớn, Imperia Grand Plaza Đức Hòa sở hữu lợi thế kép hiếm có: vừa thừa hưởng hệ tiện ích đô thị hiện đại, vừa khai thác khoảng trống dịch vụ khổng lồ từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại khu vực.
Đây chính là cơ hội để nhà đầu tư sở hữu dòng sản phẩm shophouse “2 trong 1” đầy tiềm năng, đón đầu xu hướng phát triển của vùng Tây TP.HCM.
ĐÓN SÓNG PHÁT TRIỂN TỪ ĐẠI ĐÔ THỊ VÀ CHUỖI KHU CÔNG NGHIỆP
Trong những năm gần đây, phía Tây TP.HCM đang vươn lên mạnh mẽ với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị tỷ đô và cụm khu công nghiệp quy mô lớn. Sự dịch chuyển này đang định hình một hệ sinh thái mới: vừa là nơi an cư của cộng đồng tri thức và gia đình trẻ, vừa là “thủ phủ công nghiệp” thu hút dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia chất lượng cao.
Trung tâm hành chính Hậu Nghĩa nổi bật như điểm đến chiến lược, khi hạ tầng giao thông đô thị ngày càng được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, Imperia Grand Plaza Đức Hòa nằm ngay vị trí trung tâm, thừa hưởng trực tiếp lợi thế lan tỏa từ hai động lực chính: đại đô thị và cụm khu công nghiệp.
Kề cận “hàng xóm tỷ đô” Vinhomes Green City, Imperia Grand Plaza Đức Hoà được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích từ giáo dục, y tế, thương mại, giải trí, tạo nên một môi trường sống - làm việc - kinh doanh hiện đại. Sự hiện diện của đại đô thị này không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo khu vực, mà còn là “đòn bẩy” giúp giá trị bất động sản tăng trưởng ổn định theo thời gian.
Dự án còn liền kề chuỗi khu công nghiệp lớn như Tân Đô, Hải Sơn, Hựu Thanh, nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao. Đây là nhóm cư dân có nhu cầu cao về dịch vụ, nhưng hạ tầng thương mại quanh các khu công nghiệp vẫn còn hạn chế, thiếu sự quy hoạch bài bản. Chính khoảng trống này mở ra cơ hội đặc biệt để dự án trở thành điểm đến dịch vụ - thương mại sầm uất, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.
Sự cộng hưởng từ hai nguồn cầu lớn: Cư dân đô thị mới và cộng đồng chuyên gia đang tạo ra “đòn bẩy kép”, giúp Imperia Grand Plaza Đức Hòa nhanh chóng định vị vai trò hạt nhân thương mại - dịch vụ của cả khu vực phía Tây TP.HCM.
SHOPHOUSE “2 TRONG 1” – TÀI SẢN KÉP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NHẠY BÉN
Điểm nhấn lớn nhất của Imperia Grand Plaza Đức Hòa nằm ở dòng sản phẩm shophouse “dual function”, thiết kế linh hoạt vừa để ở, vừa để kinh doanh. Đây là mô hình đã chứng minh sức hút mạnh mẽ tại nhiều đô thị vệ tinh trên thế giới, nay được hiện thực hóa tại vị trí trung tâm Hậu Nghĩa.
Tầng trệt được thiết kế với mặt tiền rộng 5m, vỉa hè thoáng, dễ dàng kinh doanh các mô hình café, trung tâm ngoại ngữ, phòng khám hay nhà hàng. Trong khi đó, các tầng trên lại mang đến không gian riêng tư cho gia đình hoặc cho thuê, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định. Sự kết hợp “2 trong 1” này vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cư dân đô thị vệ tinh, vừa đảm bảo khả năng sinh lời dài hạn cho nhà đầu tư.
Điều đặc biệt, toàn bộ shophouse tại dự án đã hoàn thiện hạ tầng, có pháp lý minh bạch và sẵn sàng vận hành ngay. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng khai thác, biến tài sản thành dòng tiền thực tế mà không phải chờ đợi dài lâu như nhiều dự án khác. Trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tăng nhanh hơn tốc độ phát triển hạ tầng thương mại, việc sở hữu shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa chính là “đón đầu” xu thế, nắm bắt đúng thời điểm để tối ưu lợi nhuận.
Song song với đó, hiệu ứng lan tỏa từ đại đô thị Vinhomes Green City và chuỗi khu công nghiệp Tân Đô, Hải Sơn, Hựu Thanh đang đẩy nhu cầu dịch vụ và giá trị bất động sản Hậu Nghĩa đi lên nhanh chóng. Sở hữu sản phẩm tại, Imperia Grand Plaza Đức Hòa lúc này đồng nghĩa với việc đón đầu mặt bằng giá mới, khi thị trường chưa kịp phản ánh hết tiềm năng. Trong đầu tư bất động sản, nắm bắt đúng “điểm rơi” thời điểm chính là chìa khóa để tối ưu lợi nhuận.
Xa hơn, Imperia Grand Plaza Đức Hòa không chỉ là một dự án shophouse đơn thuần, mà được định vị như “hạt nhân thương mại” của cả vùng Tây TP.HCM. Đây sẽ là nơi giao thoa giữa cộng đồng cư dân đô thị mới và lực lượng chuyên gia từ các khu công nghiệp, hình thành trung tâm sinh hoạt dịch vụ sôi động. Tầm nhìn đó chính là bảo chứng cho giá trị bền vững, giúp Imperia Grand Plaza Đức Hoà thành lựa chọn không chỉ cho hiện tại, mà còn cho cả hành trình dài hạn của những nhà đầu tư nhạy bén.
Sự kiện giới thiệu dự án Imperia Grand Plaza Đức Hoà
Thời gian: 9:00 Chủ Nhật, 14/9/2025
Địa điểm: Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Sài Gòn, 133 Nguyễn Huệ, TP.HCM
Hotline: 1900 068686.
Số lượng quỹ căn giới hạn - Quà tặng đặc biệt chỉ áp dụng tại sự kiện. Đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu tài sản sinh lời kép giữa trung tâm đô thị vệ tinh năng động nhất phía Tây TP.HCM.
Nhà phố thương mại công năng kép tại River Park chỉ từ 4,99 tỷ đồng
Nhà phố thương mại công năng kép liền kề trường học liên cấp chuẩn quốc tế và các tiện ích lớn nội khu tại phân khu River Park - hưởng lợi nhờ vị trí đắc địa và từ tổ hợp đô thị - công nghiệp tích hợp quy mô 500 ha, mở ra không gian kinh doanh - cho thuê đầy tiềm năng.
Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược, tiên phong kiến tạo giải pháp sống thông minh và bền vững
Ngày 22/8/2025, Gamuda Land Việt Nam (GLVN) và Công ty Điện tử Samsung Vina (Samsung) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Masterise Homes đạt top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Asean theo Brand Finance
Brand Finance đánh giá Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - có giá trị thương hiệu đứng thứ 3 trong số các thương hiệu bất động sản giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.
Bích Sơn Central Point - Tiềm năng sinh lời bền vững, sổ đỏ từng lô tại Bắc Ninh
Theo thông báo chính thức từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, 29 căn shophouse thuộc dự án Bích Sơn Central Point đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý để được phép kinh doanh và chuyển nhượng.
Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai
Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Hà Nội…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: