Giá vàng liên tục biến động thất thường

Ngày 6/2, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó đoán; mỗi nhịp điều chỉnh đều lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn trong xu thế giảm dù ghi nhận từ 3-4 nhịp tăng liên tiếp trong phiên hôm nay. Giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 176,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 169,2 triệu – 172,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở phiên sáng.

Tuy nhiên, chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch tại 172,4 triệu – 175,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 6/2, duy chỉ có chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng thu hẹp so với phiên 5/2, xuống 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp phía Bắc vẫn duy trì khoảng cách này ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên chiều, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng tại 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (5/2), giá vàng miếng SJC tại cácdoanh nghiệp này giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là doanh nghiệp ghi nhận giá bán giảm mạnh hơn giá mua.

Chốt phiên sáng, doanh nghiệp này neo giá bán ở mức 175,4 triệu đồng/lượng trong khi giá mua niêm yết tại 173,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 5/2, giá bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm 1,8 triệu đồng/lượng trong khi giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 6/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá thể hiện rõ rệt tại các đơn kinh doanh. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp vẫn giảm giá vàng nhẫn theo sát vàng miếng SJC, vẫn có đơn vị điều chỉnh tăng hoặc giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại 167,5 triệu – 170,5 triệu đồng/lượng.

Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 4,4 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 171,9 triệu – 174,9 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng.

Sang phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên.

Như vậy, trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 5/2.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp giảm và 2 nhịp tăng đối với giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Đồng thời, Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá bán vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường, kéo chênh lệch giá mua, bán xuống 4 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này vẫn không đổi so với phiên 5/2 trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 167 triệu và giá bán là 171 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này giữ nguyên đến hết phiên chiều.

Sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đặt ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán ở mức 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên chiều, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều và duy trì ổn định ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại PNJ. So với giá chốt phiên 5/2, giá vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp trên không đổi so với phiên hôm qua.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 6/2 so với 5/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” nhưng giá bán vẫn nhỉnh hơn so với mặt bằng chung.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 174,2 triệu – 177,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua ở mức 172,4 triệu và giá bán ở mức 175,4 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, thương hiệu này tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch ở mức 173,5 triệu – 176,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến khi đóng cửa phiên. So với giá chốt phiên 5/2, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, sau khi giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 169 triệu – 172 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, với 3 nhịp tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên sáng ở mức 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên.