Gemini thu hẹp hoạt động toàn cầu, tập trung Mỹ và Singapore

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục trầm lắng, sàn giao dịch Gemini của anh em nhà Winklevoss công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1/4 nhân sự và rút lui khỏi nhiều thị trường lớn, nhằm đẩy nhanh lộ trình tiết giảm chi phí và hướng tới khả năng sinh lời.

Gemini Space Station, sàn giao dịch tiền mã hóa do hai anh em Cameron và Tyler Winklevoss sáng lập, cho biết ngày 6/2 sẽ cắt giảm tối đa 200 việc làm trên toàn cầu, tương đương khoảng 25% tổng số nhân sự hiện nay. Song song đó, công ty sẽ thu hẹp và chấm dứt hoạt động tại Anh, Liên minh châu Âu (EU), các khu vực khác ở châu Âu và Australia, để tập trung nguồn lực vào hai thị trường chủ chốt là Mỹ và Singapore.

Theo Gemini, đợt cắt giảm này sẽ ảnh hưởng tới nhân sự tại châu Âu, Mỹ và Singapore, nằm trong chiến lược cắt giảm chi phí trên diện rộng và tái tập trung vào các thị trường có khung pháp lý rõ ràng hơn đối với tài sản số.

“Chúng tôi kỳ vọng các biện pháp này sẽ giúp giảm đáng kể tổng chi phí, phù hợp với quy mô nhân sự mới, đồng thời rút ngắn đáng kể lộ trình tiến tới khả năng sinh lời, ngay cả trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa hiện nay,” anh em Winklevoss cho biết trong một bài đăng trên blog.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng cắt giảm nhân sự đang lan rộng tại nhiều doanh nghiệp Mỹ ngay từ đầu năm, khi các công ty buộc phải điều chỉnh chiến lược, thắt chặt chi tiêu và tập trung vào hiệu quả vận hành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Gemini - công ty có trụ sở tại New York - đã giảm khoảng 7% trong phiên giao dịch buổi chiều. Tính đến thời điểm đóng cửa phiên ngày thứ Tư, giá cổ phiếu đã giảm gần 74% so với mức giá chào bán 28 USD trong đợt IPO hồi tháng 9.

Gemini cho biết dự kiến sẽ hoàn tất phần lớn việc cắt giảm nhân sự và thu hẹp hoạt động trong nửa đầu năm 2026, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý và quy trình tham vấn tại từng quốc gia. Công ty ước tính sẽ phát sinh khoảng 11 triệu USD chi phí tái cấu trúc và các khoản liên quan trước thuế, trong đó phần lớn sẽ được ghi nhận trong quý I.

Đánh giá về động thái này, ông Matthew Coad, chuyên gia phân tích của Truist, cho rằng việc tinh gọn hoạt động là quyết định cần thiết trong dài hạn. Theo ông, ban lãnh đạo Gemini đang buộc phải chuyển hướng chiến lược từ ưu tiên đầu tư để giành lại thị phần sang tập trung duy trì khả năng “trụ vững” trong giai đoạn thị trường tiền mã hóa suy thoái.

Hai anh em Winklevoss từng được biết đến rộng rãi sau vụ kiện Facebook và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg với cáo buộc đánh cắp ý tưởng xây dựng mạng xã hội. Vụ việc được dàn xếp vào năm 2008 bằng tiền mặt và cổ phiếu Facebook, tạo nền tảng tài chính cho họ bước vào lĩnh vực tiền mã hóa sau này.

Ở góc nhìn rộng hơn, quyết định của Gemini phản ánh xu hướng tái cấu trúc đang diễn ra trên toàn ngành công nghiệp tài sản số toàn cầu. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, nhiều sàn giao dịch và công ty blockchain đang bước vào “crypto winter” kéo dài, buộc phải thu hẹp quy mô, rút khỏi các thị trường có chi phí tuân thủ cao và tập trung vào những khu vực có hành lang pháp lý ổn định hơn.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát chi phí, củng cố thanh khoản và thích ứng với khung quản lý mới được xem là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa trong chu kỳ điều chỉnh hiện nay.