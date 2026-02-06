Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm, đồng thời xác định các trọng tâm công tác cần triển khai trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Minh Phương cho biết năm 2026, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng, gồm xấp xỉ 131.000 tỷ đồng là vốn trong nước và hơn 2.800 tỷ đồng là vốn nước ngoài. Đến nay, Bộ Xây dựng đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Bộ Xây dựng bố trí vốn cho cả hai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cùng 42 dự án chuyển tiếp, quyết toán các dự án hoàn thành, chuẩn bị đầu tư…

Song song với công tác đầu tư xây dựng, trong tháng 1/2026, Bộ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức, Chính phủ đã ban hành 5 Nghị định. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng ban hành theo thẩm quyền 2 Thông tư.

Bộ còn tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030, lập kế hoạch giao chủ đầu tư theo quy định và khởi công các dự án mới ngay trong quý 1/2026, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển 158.723 căn hộ nhà ở xã hội năm 2026.

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt dịp cao điểm Tết và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, Bộ đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc triển khai kế hoạch phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Đối với công tác quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, một trong những kết quả nổi bật của Bộ Xây dựng là hoàn thành vận hành chính thức hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng từ ngày 1/1/2026. Hiện nay, hệ thống đồng bộ được 8.729 hồ sơ quy hoạch, dự án, công trình để rà soát và cấp mã định danh; 6/10 bộ cơ sở dữ liệu đã hoàn thành đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính triển khai đồng bộ trên các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số của Bộ Xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030 và Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Bộ trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm sự thông thoáng của hành lang pháp lý.

Đặc biệt trong đầu tư xây dựng, Bộ trưởng lưu ý các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư cần siết chặt công tác quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát quy định về định mức, đơn giá, suất đầu tư, giải pháp thiết kế kỹ thuật và quy định hiện hành đối với những dự án đang triển khai, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay từ đầu, qua đó phòng, chống lãng phí và tiêu cực.

Riêng công tác quản lý thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Cục quản lý chuyên ngành phối hợp, khẩn trương tham mưu, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia; hoàn thiện đề án Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước thành lập; triển khai, rà soát hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng theo đúng quy định…