Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Ninh trong vai trò "cứ điểm" sản xuất toàn cầu đang tạo áp lực cưỡng chế lên hạ tầng đô thị. Để giữ chân dòng vốn FDI tỷ USD và hàng vạn chuyên gia quốc tế, địa phương này đang cần những đại đô thị bài bản, sở hữu pháp lý vững chắc.

TỪ "THỦ PHỦ" FDI ĐẾN BÀI TOÁN ĐÔ THỊ HÓA BỀN VỮNG

Bắc Ninh từ lâu đã không còn là một tỉnh nông nghiệp thuần túy mà vươn mình trở thành "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế khi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đăng ký mới với tổng vốn đầu tư luỹ kế đạt hơn 46,8 tỷ USD từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, chỉ riêng quý 4/2025 và tháng 1/2026, tỉnh đã thu hút thêm hơn 1 tỷ USD, minh chứng cho sức hút không hề thuyên giảm của trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Sự hiện diện của các "ông lớn" như Samsung, Amkor, Foxconn hay Canon không chỉ mang theo dòng vốn mà còn kéo theo lực lượng lao động khổng lồ. Hiện nay, Bắc Ninh đang sử dụng hơn 310.000 lao động tại các khu công nghiệp (KCN), trong đó có hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Năm 2025 cũng ghi nhận con số kỷ lục với gần 50.000 doanh nghiệp hoạt động, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất phức hợp từ điện tử đến hậu cần.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đạt GRDP gần 599 nghìn tỷ đồng với tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 224,5 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 38% GRDP. Theo quy hoạch tại Quyết định 1589/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương không thể chỉ dựa vào các "nhà máy" mà cần một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng nóng về kinh tế đang bộc lộ những khoảng trống về không gian sống tại Bắc Ninh. Bởi, nếu chỉ phát triển công nghiệp mà thiếu đi các không gian sống tương xứng, địa phương sẽ khó lòng giữ chân nhân lực chất lượng cao. Nhu cầu cấp thiết hiện nay của tỉnh là những đại đô thị quy hoạch đồng bộ, hiện đại, như một bước ngoặt bắt buộc trong lộ trình chuyển dịch từ "điểm công nghiệp" sang "đô thị lõi" nhân văn.

KIM ĐÔ CITY – MẢNH GHÉP ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI HÓA DIỆN MẠO BẮC NINH

Giữa bối cảnh đó, sự xuất hiện của khu đô thị Kim Đô City tại xã Văn Môn và xã Yên Phong – "trái tim" công nghiệp của tỉnh – được xem là lời giải cho bài toán an cư cao cấp. Với quy mô quy hoạch lên khoảng 460 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 158.000 tỷ đồng, Kim Đô City không đơn thuần là một khu dân cư mà được định vị là một đại đô thị "thành phố trong thành phố".

Kim Đô City ghi điểm nhờ mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 21%, phần lớn không gian được ưu tiên cho hệ thống công viên, mặt nước và tiện ích công cộng. Khác biệt với mô hình phân lô bán nền nhỏ lẻ, khu đô thị này thiết lập một hệ sinh thái sống trọn vẹn, nơi cư dân tiếp cận trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại chỉ trong vài bước chân. Đây chính là mô hình đô thị tích hợp (Integrated City) mà các chuyên gia quốc tế thường xuyên tìm kiếm khi làm việc tại Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý trong giai đoạn này của Kim Đô City là phân khu Mộc Điền, dự kiến sẽ trở thành tâm điểm thị trường trong năm 2026. Phân khu này được định hướng mang phong cách kiến trúc Pháp – Đông Dương tinh tế, cung cấp 539 sản phẩm nhà ở thấp tầng cao cấp, gồm 143 căn nhà phố thương mại, 366 căn liền kề sân vườn và 30 căn biệt thự với số lượng giới hạn, được thiết kế hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng. Trong tương lai, Mộc Điền không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian giao lưu, kết nối của cộng đồng chuyên gia và giới tri thức mới tại Bắc Ninh.

Nhà phố thương mại Mộc Điền gây ấn tượng với mặt tiền rộng rãi, vỉa hè lên tới 5m, tạo dư địa lý tưởng cho hoạt động trưng bày, kinh doanh và dịch vụ sôi động. Song hành cùng đó, dòng sản phẩm liền kề sân vườn Kim Đô City được thiết kế tối ưu hai mặt thoáng, ưu tiên ánh sáng và gió trời tự nhiên, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao của cộng đồng cư dân tinh hoa. Trong bối cảnh lực lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh ngày càng gia tăng, tổ hợp sản phẩm này không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú cao cấp mà còn mở ra cơ hội gia tăng tỷ suất lợi nhuận cho thuê bền vững, đồng thời bảo toàn trọn vẹn chất lượng sống cho gia chủ.

Với nền tảng pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, Kim Đô City không chỉ là “bến đỗ” an cư bền vững mà còn là di sản truyền đời có giá trị gia tăng theo thời gian. Sự đầu tư bài bản của Hưng Ngân Group tại đây đóng vai trò hạt nhân nâng tầm chuẩn sống cho toàn khu vực Yên Phong, trong đó, các phân khu như Mộc Điền khi hoàn thiện sẽ thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa Bắc Ninh sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại và văn minh.