InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Với chủ đề “Innovation for Profit - Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 không chỉ là một diễn đàn chia sẻ, mà là một nền tảng hành động để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư cùng thực thi, tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Không còn chỉ là điểm đến “dễ chịu” nhờ chi phí thấp, Việt Nam đang vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Nửa đầu năm 2025, GDP tăng trưởng 7,52% (mức cao nhất trong 15 năm). Chính phủ đặt mục tiêu cả năm đạt 8,3–8,5%, trong đó kinh tế số đã đóng góp 18–20% GDP, tương đương 45–52 tỷ USD – nền tảng cho một kỷ nguyên tăng trưởng dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO của IBP, Trưởng ban Tổ chức InnoEx 2025, trong bối cảnh toàn cầu hóa dữ liệu và bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc đua không còn chỉ về công nghệ, mà còn về tốc độ biến ý tưởng thành hành động, biến dữ liệu thành tài sản và lợi nhuận thực tế. Ở thời điểm này, những doanh nghiệp biết định giá lại chính tài sản vô hình như dữ liệu, quy trình, con người đến thương hiệu sẽ là những người dẫn dắt cuộc chơi. Đó chính là tinh thần mà InnoEx 2025 hướng tới và sự kiện được định vị không chỉ là diễn đàn, mà là nền tảng hành động cấp quốc gia.

Với chủ đề “Innovation for Profit – Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 sẽ là nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà đầu tư gặp nhau để bàn cách làm. “Doanh nghiệp Việt không thể đợi một phép màu, dữ liệu chính là vốn liếng và AI là đòn bẩy”, bà Phi nhấn mạnh.

DỮ LIỆU LÀ VỐN LIẾNG, AI LÀ ĐÒN BẨY

Lấy cảm hứng từ “bộ tứ chiến lược” gồm 4 nghị quyết vừa được ban hành (Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân), InnoEx 2025 được thiết kế như một “bản đồ hành động” giúp doanh nghiệp Việt chuyển hóa định hướng quốc gia thành chiến lược cụ thể.

Tâm điểm của InnoEx 2025 là Business Innovation Forum – một diễn đàn chiến lược hiếm hoi ở Việt Nam đặt doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp công nghệ trên cùng một bàn tròn để thảo luận về vấn đề chung: Làm thế nào để đổi mới thật sự sinh lời?

Ban tổ chức họp báo sự kiện InnoEx 2025, ngày 9/7/2025.

Phiên thảo luận đầu tiên sẽ đưa người tham dự vào câu chuyện của những doanh nghiệp truyền thống đang chuyển đổi mô hình bằng dữ liệu để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ở đây, “tài sản” được tái định nghĩa, không chỉ là nhà xưởng, dây chuyền hay thương hiệu, mà là chuỗi cung ứng thông minh, dữ liệu khách hàng và hệ sinh thái hợp tác. Các lãnh đạo sẽ chia sẻ cách vượt qua rào cản văn hóa nội bộ, xây dựng năng lực mới và đo lường giá trị đổi mới không chỉ bằng doanh thu, mà bằng tác động dài hạn tới mô hình tăng trưởng.

Phiên thứ hai sẽ là một “bàn tròn chiến lược” của những ông lớn công nghệ, sẽ bàn về cách tái định hình mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên dữ liệu. Chủ đề “Từ nền tảng số đến nền kinh tế lợi nhuận: Cuộc chơi công nghệ, hay bài toán mô hình?” đặt ra thách thức cho mọi doanh nghiệp: Liệu nền tảng công nghệ là đích đến, hay chỉ là phương tiện để thiết kế một mô hình tăng trưởng bền vững?

Hai phiên này được dẫn dắt bởi lãnh đạo cấp cao của BCG Việt Nam tập trung vào dữ liệu như tài sản chiến lược; và lãnh đạo Qualcomm Technologies mang tới góc nhìn về Edge AI – công nghệ cho phép ra quyết định tức thời tại điểm chạm khách hàng. Cả hai thông điệp sẽ tạo nền cho những trao đổi sâu trong suốt diễn đàn.

ĐỔI MỚI XANH VÀ KINH TẾ TƯ NHÂN ĐỘNG LỰC KÉP CHO TĂNG TRƯỞNG

Bên cạnh diễn đàn chính, chuỗi Innovation Sector Forums sẽ đưa người tham dự vào các ngành cụ thể, nơi đổi mới được thử nghiệm và áp dụng từng ngày. Cụ thể gồm có các phiên: Phiên bán lẻ phân tích cách tối ưu dữ liệu hành vi để nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị khách hàng trung thành; Phiên sản xuất tập trung vào ứng dụng công nghệ xanh và tự động hóa để tối ưu chi phí. Đồng thời, diễn đàn cũng chạm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phương cách “đổi mới vừa tầm” – những bước đi đủ nhanh nhưng không vượt quá nguồn lực.

Đặc biệt, diễn đàn “Từ thương hiệu Vàng đến thương hiệu Đổi mới” sẽ kể lại hành trình “lột xác” của các doanh nghiệp từng đạt giải Thương hiệu Vàng, từ vị thế biểu tượng tới năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Ngày thứ hai của InnoEx sẽ mở đầu với Green Innovation Summit, nơi các thương hiệu tiêu dùng lớn bàn về việc “xanh hóa” không chỉ sản phẩm, mà cả chuỗi cung ứng, để đáp ứng thế hệ người tiêu dùng Net Zero. “Đổi mới xanh không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại”, một diễn giả quốc tế nhận định. Cùng trong buổi sáng, Green Innovation Fellowship sẽ vinh danh và kết nối các sáng kiến xanh xuất sắc, từ công nghệ tái chế đến mô hình kinh doanh tuần hoàn.

Tiếp đến buổi chiều, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam – khu vực phía Nam, nơi tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân được lắng nghe và đưa vào các khuyến nghị chính sách. Nội dung sẽ tập trung vào ba trụ cột: nâng cao năng lực đổi mới, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới.

Đặc biệt, đáng chú ý, InnoEx 2025 còn là dịp để xúc tiến giao thương hai chiều với hơn 60 quốc gia. Không gian International Trade Promotion & Launchpad sẽ kết nối doanh nghiệp Việt với các nhà đầu tư quốc tế từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Australia…

Việt Nam đang xúc tiến thiết lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, nhằm tạo môi trường thuận lợi tiếp cận vốn quốc tế, phát triển thị trường tài sản số và công nghệ cao. Có thể nói, đây là một thời khắc mang tính bước ngoặt.

Dù trọng tâm là nội dung, InnoEx không quên yếu tố then chốt của đổi mới, đó là vốn và thị trường. Capital Connect diễn ra vào tối 21/8/2025 sẽ là một không gian kết nối đầu tư, với 120 khách mời, quy tụ quỹ đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp lớn và startup. Điểm nhấn là Startup Showcase, nơi 5 startup được chọn ngẫu nhiên trình bày giải pháp trước các nhà đầu tư hàng đầu – một cơ hội “một bước lên tàu” hiếm có...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: VNEconomy - Tạp chí Kinh tế Việt Nam