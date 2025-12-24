Giá vàng trong nước và thế giới
Thiệt hại từ các vụ tấn công tiền điện tử dù vẫn lớn, song số vụ tấn công đã giảm, tổn thất hiện chỉ tập trung ở một số ít vụ việc...
Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain CertiK, tội phạm mạng đã đánh cắp khoảng 3,3 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025. Tuy vậy, số vụ tấn công đã giảm mạnh, thiệt hại chỉ tập trung vào một số ít vụ việc có quy mô lớn.
Chỉ hai sự cố tấn công trong năm vừa qua đã gây tổn thất đã lên tới 1,45 tỷ USD, trong đó nổi bật là vụ tấn công sàn Bybit trị giá 1,4 tỷ USD xảy ra vào tháng 2.
Theo đánh giá từ các chuyên gia, những lỗ hổng kỹ thuật đơn giản không còn dễ khai thác, tin tặc buộc phải chuyển hướng sang các hình thức tấn công phức tạp, như lừa đảo có chủ đích hoặc xâm nhập vào hạ tầng.
Theo CertiK, vụ việc của Bybit là dấu hiệu cho thấy các nhóm tấn công được đầu tư và đào tạo bài bản và hoạt động ngày càng mạnh trong toàn bộ hệ sinh thái. Báo cáo dự báo rằng các cuộc tấn công sẽ còn gia tăng với mức độ tinh vi ngày càng cao, khi tin tặc mở rộng mục tiêu sang nhiều nhà cung cấp hạ tầng quan trọng.
Thống kê cũng cho thấy số sự cố bảo mật trong năm 2025 đã giảm 162 vụ so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hệ thống an ninh mạng trong lĩnh vực blockchain ngày càng kiên cố, dù tin tặc cũng đang hướng tới các mục tiêu có giá trị lớn hơn.
Giá trị thiệt hại trung bình mỗi vụ tấn công là khoảng 5,3 triệu USD, tăng giá trị thiệt hại khoảng 66% so với năm trước.
Bên cạnh các vụ tấn công vào hệ thống, lừa đảo tiếp tục là mối đe dọa lớn thứ hai đối với thị trường tiền điện tử. Trong năm 2025, các hình thức lừa đảo đã khiến nhà đầu tư mất tổng cộng 722 triệu USD.
Theo các thống kê trước đó, lừa đảo “giết mổ lợn” đã gây thiệt hại khoảng 5,5 tỷ USD cho thị trường tiền điện tử trong năm 2024, với gần 200.000 trường hợp. Với hình thức này, kẻ gian kiên trì tạo dựng mối quan hệ, thao túng cảm xúc trong thời gian dài, trước khi dẫn dụ nạn nhân chuyển toàn bộ tài sản.
Đáng chú ý, dữ liệu từ nền tảng bảo mật blockchain Cyvers cho thấy 35% nạn nhân bị dẫn dắt trong khoảng một đến hai tuần, trong khi 10% các vụ lừa đảo kéo dài tới ba tháng, cho thấy mức độ kiên nhẫn và thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: