AI tạo ra số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi cao kỷ lục

Trong khi nhiều người trẻ thế hệ Gen Z vẫn đang loay hoay tìm kiếm công việc đầu tiên, thậm chí lo lắng công nghệ AI có khả năng thay thế con người, thì công nghệ này cũng đang âm thầm tạo ra một thế hệ siêu giàu mới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Forbes ghi nhận số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi đạt mức cao kỷ lục. Tính đến nay, con số này đã chạm mốc 13 người – gần gấp đôi kỷ lục trước đó là 7, được ghi nhận vào năm 2022. Trong đó, công nghệ là nền móng để họ tạo ra tài sản cả tỷ đô.

Không chỉ đông về số lượng, nhóm tỷ phú trẻ còn có tốc độ tích lũy tài sản đáng kinh ngạc. Trong số 13 tỷ phú trẻ mới, có tới 11 người tham gia danh sách của Forbes chỉ trong vòng ba tháng tích luỹ tài sản gần đây.

Một số là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực AI và kinh tế dữ liệu như Shayne Coplan, Giám đốc điều hành nền tảng dự đoán Polymarket; Fabian Hedin, đồng sáng lập Loveable; hay doanh nhân công nghệ Arvid Lunnemark.

Phần lớn các nhà sáng lập trẻ này tạo dựng tài sản bằng cách dấn thân sớm vào lĩnh vực AI. Sualeh Asif, mới 25 tuổi, là một ví dụ điển hình. Anh là đồng sáng lập Anysphere, công ty phát triển công cụ chỉnh sửa mã nguồn bằng AI Cursor, hiện được định giá khoảng 29,3 tỷ USD.

Tương tự, Adarsh Hiremath và Surya Midha, đều mới 22 tuổi, đã cùng nhau sáng lập Mercor, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tuyển dụng ứng dụng AI, chuyên kết nối nhân lực chất lượng cao với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu tại Thung lũng Silicon.

Thống kê cho thấy trong số các doanh nhân trẻ vừa trở thành tỷ phú có tới 8 người chứng kiến khối tài sản tăng vọt nhờ các sản phẩm và giải pháp AI.

Trong đó, Luana Lopes Lara, 29 tuổi, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới từ trước đến nay, là nhân vật đáng gây nhiều chú ý, không chỉ vì khối tài sản, mà còn bởi hành trình khởi nghiệp thú vị.

Chỉ trong đầu tháng này, tài sản của Lopes Lara đã tăng lên khoảng 1,3 tỷ USD sau khi Kalshi, công ty khởi nghiệp về thị trường dự đoán do cô đồng sáng lập, đạt đạt mức định giá 11 tỷ USD.

Tuy nhiên, trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính công nghệ, con đường sự nghiệp của nữ doanh nhân gốc Brazil lại khởi đầu từ một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Lopes Lara từng tham gia đào tạo để trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp. Nhưng sau 9 tháng làm công việc này tại Áo, cô quyết định rời bỏ sân khấu ba lê vì không muốn gắn bó lâu dài với công việc đòi hỏi quá nhiều hy sinh về thể chất. Từ đây, cô quyết định theo đuổi một con đường mới, xây dựng một công ty công nghệ.

Theo học ngành kỹ thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Lopes Lara đã chăm chỉ dành thời gian trọng các kỳ nghỉ hè để thực tập tại những tổ chức tài chính lớn như Bridgewater Associates và Citadel Securities. Bước ngoặt đến khi cô làm việc tại Five Rings Capital, nơi cô gặp Tarek Mansour, cũng là sinh viên MIT. Hai người trẻ này nhanh chóng quyết định xây dựng một nền tảng thị trường dự đoán.

Chỉ một năm sau, Kalshi gọi vốn thành công tại Y Combinator và chính thức được ra mắt. Đến năm 2020, nền tảng này được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cấp phép, trở thành thị trường dự đoán đầu tiên tại Mỹ được quản lý ở cấp liên bang.

Đầu tháng này, Kalshi huy động thành công 1 tỷ USD, nâng mức định giá lên 11 tỷ USD. Thương vụ này đã đưa Lopes Lara và Mansour, mỗi người nắm giữ khoảng 12% cổ phần, trở thành tỷ phú.

Ngoài 13 tỷ phú tự thân này, thế giới còn chứng kiến một nhóm thậm chí đông đảo hơn gồm 17 tỷ phú dưới 30 tuổi thừa kế tài sản gia đình. Trẻ nhất trong số đó là Johannes von Baumbach, 20 tuổi, người thừa kế đế chế dược phẩm của Đức, với tài sản ước tính 5,8 tỷ USD. Tổng cộng, hiện có 30 tỷ phú ở độ tuổi 20 trên toàn cầu.

Dù vậy, sự trỗi dậy của các tỷ phú trẻ vẫn chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi trong một tầng lớp siêu giàu. Trên thế giới hiện có ít nhất 500 tỷ phú từ 80 tuổi trở lên, và độ tuổi trung bình của hơn 3.100 tỷ phú toàn cầu là 67.