ION CITY công bố chương trình ưu đãi, gia tăng cơ hội sở hữu nhà tại “Thành phố kinh tế đêm”

Đất nền phố có giá trị dự kiến từ 2,9 tỷ đồng, Building 6 tầng có hầm từ 7 tỷ đồng cùng loạt chính sách ưu đãi đang được giới thiệu tại ION CITY (Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh), mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm hiểu và đăng ký nguyện vọng sở hữu bất động sản tại “Thành phố kinh tế đêm”.

ION CITY nằm tại tâm điểm Thủ phủ FDI Thành phố Bắc Ninh.

Chương trình ưu đãi tại ION CITY được xây dựng theo nhiều nhóm khách hàng, từ cư dân địa phương, khách hàng đã sở hữu sản phẩm trong hệ sinh thái Tập đoàn TUTA đến những người có nhu cầu lựa chọn đồng thời nhiều sản phẩm. Các chính sách này được kỳ vọng gia tăng lợi thế tài chính cho khách hàng trong quá trình cân nhắc và đăng ký nguyện vọng.

ION CITY MỞ RỘNG LỢI THẾ VỚI LOẠT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Đáng chú ý, chương trình tri ân cư dân Bắc Ninh dành mức chiết khấu 1% giá trị sản phẩm cho 99 khách hàng đầu tiên có hộ khẩu tại thành phố Bắc Ninh sau sáp nhập. Chính sách hướng đến nhóm khách hàng địa phương có nhu cầu tìm kiếm bất động sản phục vụ mục tiêu an cư, phát triển kinh doanh hoặc tích lũy tài sản dài hạn.

Bên cạnh đó, mối liên kết giữa hai dự án ROYAL MANSION và ION CITY tiếp tục mở rộng quyền lợi dành cho khách hàng trong hệ sinh thái Tập đoàn TUTA. Theo chương trình được công bố, khách hàng sở hữu căn hộ ROYAL MANSION có cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 300 triệu đồng khi đăng ký nguyện vọng lựa chọn sản phẩm tại ION CITY, tùy loại căn hộ và điều kiện áp dụng.

Chính sách này tạo thêm một phương án để nhóm khách hàng đã sở hữu bất động sản tại ROYAL MANSION tiếp tục mở rộng danh mục tài sản, trong đó có thể cân nhắc các sản phẩm đất nền phố hoặc Building 6 tầng có hầm tại ION CITY.

Đối với khách hàng có nhu cầu lựa chọn nhiều sản phẩm, ION CITY áp dụng mức chiết khấu từ 0,5% đến 2% trên giá trị sản phẩm, chưa bao gồm VAT, khi một khách hàng đứng tên trong đơn đăng ký nguyện vọng từ 2 đến 19 sản phẩm. Mức ưu đãi được điều chỉnh theo số lượng sản phẩm đăng ký, qua đó tạo thêm dư địa để khách hàng chủ động phân bổ nguồn lực tài chính và xây dựng danh mục bất động sản theo kế hoạch khai thác dài hạn.

Ngoài các chính sách liên quan trực tiếp đến bất động sản, khách hàng còn được hưởng ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ của Tập đoàn TUTA, với mức giảm 7% tại các nhà hàng Rùa Vàng, Ghẹ Xanh và lên tới 30% tại khách sạn Ravatel. Những quyền lợi này mở rộng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, từ nhu cầu ẩm thực, gặp gỡ đối tác đến lưu trú.

HAI DÒNG SẢN PHẨM, HAI ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC

Cùng với hệ thống ưu đãi, ION CITY giới thiệu hai dòng sản phẩm với định hướng sử dụng khác nhau: đất nền phố hướng đến nhu cầu an cư, tích lũy tài sản; trong khi Building 6 tầng có hầm được định vị cho nhu cầu kết hợp giữa ở và khai thác thương mại.

Đất nền phố – giá dự kiến từ 2,9 tỷ đồng

Với giá trị dự kiến từ 2,9 tỷ đồng, đất nền phố là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng chủ động sử dụng và tích lũy quỹ đất trong một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ.

Đất nền phố tại ION CITY có giá trị dự kiến từ 2,9 tỷ đồng.

Tại ION CITY, khách hàng có thể cân nhắc vị trí, diện tích và phương án xây dựng theo nhu cầu sử dụng, trên cơ sở tuân thủ quy hoạch và các quy định quản lý kiến trúc của dự án. Lợi thế kết nối giao thông cùng hệ thống tiện ích trong khu vực được kỳ vọng bổ sung giá trị sử dụng cho dòng sản phẩm này.

Với nhóm khách hàng ưu tiên an cư hoặc có tầm nhìn nắm giữ dài hạn, đất nền phố mang lại sự chủ động trong việc hoạch định kế hoạch tài sản theo từng giai đoạn. Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở quỹ đất mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Building 6 tầng có hầm – giá dự kiến từ 7 tỷ đồng

Ở phân khúc cao hơn, Building 6 tầng có hầm có giá trị dự kiến từ 7 tỷ đồng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm bất động sản đa công năng, có khả năng kết hợp nhu cầu ở với hoạt động kinh doanh.

Building 6 tầng có hầm tại ION CITY có giá trị dự kiến từ 7 tỷ đồng.

Theo thông tin giới thiệu, ION CITY phát triển 818 tòa Building tại các vị trí bám theo trục Đại lộ Võ Văn Kiệt và những tuyến đường lớn trong khu đô thị. Thiết kế gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, tạo điều kiện để chủ sở hữu nghiên cứu nhiều phương án tổ chức không gian, từ nhà ở, showroom, văn phòng đến cửa hàng hoặc các loại hình dịch vụ phù hợp với công năng được phê duyệt.

Cấu trúc nhiều tầng cùng lợi thế mặt tiền trên các trục đường lớn cũng tạo thêm dư địa cho phương án khai thác thương mại. Với nhóm khách hàng quan tâm đến bất động sản có khả năng kết hợp giữa sử dụng và kinh doanh, Building 6 tầng có hầm là dòng sản phẩm có thể cân nhắc cho kế hoạch khai thác dài hạn.

Sự kết hợp giữa hai dòng sản phẩm cùng hệ thống chính sách ưu đãi giúp ION CITY mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng. Nếu đất nền phố phù hợp với mục tiêu an cư và tích lũy dài hạn, Building 6 tầng có hầm hướng đến nhu cầu sở hữu không gian đa công năng, kết hợp giữa ở và khai thác kinh doanh.

Với định hướng phát triển tại “Thành phố kinh tế đêm”, ION CITY đang đưa ra các phương án sở hữu từ đất nền phố đến Building đa tầng, qua đó mở rộng lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu an cư, tích lũy tài sản hoặc tìm kiếm bất động sản phục vụ hoạt động kinh doanh.