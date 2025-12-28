TS. Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 28/12/2025
Hạ Chi
28/12/2025, 09:43
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch VAA nhiệm kỳ V, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội...
Ngày 27/12, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: "Tiếp nối - Phát triển".
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) gồm 45 ủy viên, TS. Nguyễn Quân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả VAA đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hội đã khẳng định vị thế là tổ chức nghề nghiệp uy tín, quy tụ hiệu quả đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa; đồng thời trở thành địa chỉ tin cậy trong tham vấn chính sách, kết nối khoa học với doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt đề nghị Hội tập trung thực hiện năm sứ mệnh trọng tâm: Trở thành lực lượng nòng cốt trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất thông minh; Đóng vai trò tổ chức thị trường công nghệ tự động hóa, kết nối viện - trường - doanh nghiệp - quỹ đầu tư - cơ quan quản lý; Thúc đẩy làm chủ các công nghệ lõi như robot, điều khiển thông minh, trí tuệ nhân tạo công nghiệp, cảm biến và hệ thống nhúng; Hình thành và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế; Đẩy mạnh hội nhập, đưa công nghệ và doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội Tự động hóa Việt Nam trong tập hợp đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ; ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế và tổ chức các sự kiện khoa học quy mô lớn.
Ông Chiến khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đã đẩy mạnh tư vấn, phản biện xã hội; thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, phổ biến tri thức; tăng cường kết nối với các Bộ, ngành, địa phương, viện, trường và doanh nghiệp, góp phần đưa tự động hóa vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Trong hơn ba thập kỷ qua, Hội Tự động hóa Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Đồng thời, Hội cũng thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề tài khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ tự động hóa.
