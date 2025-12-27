Stablecoin đang được chấp nhận rộng rãi tại châu Á như thế nào?

Thay vì chỉ dừng ở dự thảo khung pháp lý, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đã chính thức ban hành quy định và đưa stablecoin, cùng công nghệ token hóa tài sản vào thử nghiệm và vận hành thực tế. Stablecoin từ chỗ là khái niệm công nghệ đã bắt đầu bước vào đời sống tài chính khu vực, theo nhận định từ CoinMarketCap.

Tại Hồng Kông, đạo luật về stablecoin được chờ đợi từ lâu đã chính thức có hiệu lực vào tháng 8/2025. Luật này đã thiết lập cơ chế cấp phép cho các tổ chức phát hành stablecoin neo theo tiền pháp định, sau nhiều năm cơ quan quản lý Hồng Kông tham vấn với thị trường. Với bước đi này, Hồng Kông đã trở thành một trong những khu vực trên thế giới xây dựng sớm nhất khung quản lý chuyên biệt cho stablecoin, thay vì “xếp chung” với các loại tài sản mã hoá khác.

Theo bà Angela Ang, phụ trách chính sách và quan hệ đối tác chiến lược khu vực châu Á – Thái Bình Dương của TRM Labs, các cơ quan quản lý trong khu vực đang chủ động đẩy nhanh việc ban hành những quy định rõ ràng, phù hợp với mức độ rủi ro, trong bối cảnh Mỹ cũng đang tăng tốc xây dựng chính sách theo hướng cởi mở hơn với tiền điện tử.

Stablecoin, theo bà Ang, được xem là loại tài sản số gần với chức năng thanh toán nhất, đồng thời cũng là mảng có tiềm năng ứng dụng thực tế rõ ràng nhất.

Không chỉ dừng ở hoàn thiện hành lang pháp lý, Hồng Kông thậm chí còn đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình token hóa tài sản thông qua các sáng kiến.

Các ngân hàng và tổ chức tại thị trường này được huy động tham gia thử nghiệm những mô hình thanh toán mới dựa trên công nghệ blockchain. Từ tháng 11/2025, các chương trình thí điểm mã hóa tài sản đã được triển khai, nhằm kiểm chứng khả năng phát hành, giao dịch và thanh toán các công cụ tài chính truyền thống trực tiếp trên hạ tầng chuỗi khối.

Singapore cũng ghi nhận những bước đi tương tự. Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính của Singapore (FSMA) đã đưa ra các quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số (DTSP) chính thức hiệu lực vào ngày 30/6/2025, ba năm sau khi luật được thông qua.

Theo đó, các DTSP có hoạt động thực chất tại Singapore buộc phải xin giấy phép và tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, kể cả trong trường hợp không phục vụ khách hàng trong nước.

Đến tháng 11, Cơ quan Tiền tệ Singapore cho biết hoạt động token hóa đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước sang triển khai thương mại. Ba ngân hàng lớn tại Singapore đã tiến hành các khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng với nhau, sử dụng đồng tiền số do ngân hàng trung ương phát hành cho mục đích thanh toán nội bộ. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy tài sản số đang từng bước trở thành “đường ray” mới trong hệ thống tài chính quốc đảo.

Tại Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính nước này đã công khai ủng hộ một chương trình thí điểm stablecoin vào tháng 11/2025, với sự tham gia của ba ngân hàng lớn. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng đang xem xét các quy định mới, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp nhằm ứng phó với các rủi ro như tấn công mạng hay thất thoát tài sản.

Đáng chú ý, sáu công ty quản lý tài sản hàng đầu của Nhật Bản đang chuẩn bị phát triển quỹ đầu tư dựa trên tiền điện tử đầu tiên của quốc gia này.

Ở Hàn Quốc, tiến trình thương mại hóa stablecoin cũng đã xuất hiện những bước đi cụ thể. Tháng 9/2025, công ty lưu ký tài sản số BDACS ra mắt KRW1, một stablecoin được bảo chứng bằng đồng won, trên mạng Avalanche, mở ra khả năng hình thành các stablecoin gắn với nội tệ nước này trong khu vực.

Theo ông Eddie Xin, Trưởng bộ phận nghiên cứu của OSL Research, những tiến triển pháp lý trong năm 2025 cho thấy châu Á đã đi qua giai đoạn tranh luận về khung khổ. Stablecoin và token hóa tài sản đang được đưa thẳng vào hạ tầng thanh toán. Chính những bước đi này đang tạo nền tảng để các định chế tài chính lớn tham gia sâu hơn vào thị trường trong năm 2026 và những năm tiếp theo.