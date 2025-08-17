iPhone 17 có thể bị tăng giá tại Mỹ vì thuế quan

Giới phân tích dự báo dòng iPhone 17 sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn tại Mỹ do ảnh hưởng từ thuế quan và chi phí nhập khẩu, ngoài giá bán, còn có rất nhiều thông tin đồn đoán xoay quanh lần ra mắt này của iPhone…
Theo ước tính của Edison Lee, chuyên gia tại Jefferies, mỗi mẫu iPhone 17 có thể tăng thêm khoảng 50 USD. Nếu đúng, mức giá khởi điểm sẽ là: iPhone 17 (829 USD), iPhone 17 Air (979 USD), iPhone 17 Pro (1.049 USD) và iPhone 17 Pro Max (1.249 USD).
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH DỰ KIẾN GIỮ NGUYÊN
Trong lần ra mắt năm nay của iPhone, điểm nhấn đáng chú ý có thể là sự xuất hiện của phiên bản hoàn toàn mới: iPhone 17 Air. Đây được đồn đoán là mẫu máy siêu mỏng và nhẹ, tương tự như Galaxy S25 Edge của Samsung.
Tuy nhiên, thiết kế mỏng hơn đồng nghĩa thời lượng pin có thể bị rút ngắn - điều đã từng thấy trên S25 Edge. Một số nguồn tin cho rằng iPhone 17 Air sẽ thay thế cho bản Plus, nhưng khả năng một chiếc điện thoại mỏng lại có kích thước lớn hơn bản tiêu chuẩn vẫn chưa chắc chắn.
Theo Bloomberg, ngoại trừ thay đổi ở cụm camera, thiết kế tổng thể của iPhone 17 nhiều khả năng sẽ không khác nhiều so với iPhone 16. Các bản iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max sẽ giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc.
Màn hình dự kiến vẫn giữ nguyên kích thước: 6,1 inch cho iPhone 17, 6,3 inch cho iPhone 17 Pro và 6,9 inch cho iPhone 17 Pro Max. Riêng iPhone 17 Air hiện chưa rõ kích thước, nhưng nhiều khả năng sẽ ngang với iPhone 16 Plus, tức khoảng 6,7 inch.
Đặc biệt, một số tin đồn cho biết Apple sẽ nâng tốc độ làm mới màn hình của tất cả các mẫu iPhone 17 lên 120Hz, thay vì giữ mức 60Hz ở các phiên bản thường như trước. Nếu đúng, đây sẽ là bước tiến giúp thu hẹp khoảng cách trải nghiệm giữa dòng tiêu chuẩn và dòng Pro.
DẢI CAMERA
Đáng chú ý, cụm camera sau của các phiên bản iPhone 17 cũng được cho là sẽ thay đổi lớn. Thay vì thiết kế hình vuông quen thuộc, iPhone 17 có thể chuyển sang dải camera chạy ngang thân máy. Hình ảnh rò rỉ từ tài khoản Majin Bu và bản vẽ CAD cho thấy mỗi mẫu máy sẽ có cách bố trí camera khác nhau. Hãng phụ kiện Dbrand thậm chí đã mở bán sớm ốp lưng “iPhone 17 Pro Tank”, hé lộ cụm camera rộng hơn đáng kể.
Mặc dù thiết kế cụm camera có thể thay đổi, nhưng chưa rõ phần cứng bên trong sẽ được nâng cấp đến mức nào so với iPhone 16.
Theo đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ có hai camera, gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP.
Và iPhone 17 Pro và Pro Max có camera góc siêu rộng được nâng lên 48MP, kèm thêm camera tele thứ ba (12MP, zoom quang học 5x, kế thừa từ đời trước).
Đáng chú ý, có tin đồn từ MacRumors cho rằng Pro và Pro Max có thể được trang bị camera tele 8x, với ống kính có cấu trúc thấu kính di chuyển, cho phép zoom quang học liên tục ở nhiều tiêu cự – tương tự công nghệ trên Sony Xperia 1 V.
Riêng mẫu iPhone 17 Air được cho là chỉ có một camera duy nhất – cảm biến chính 48MP, giống iPhone 16E. Điều này khiến Air khác biệt so với iPhone 16 Plus năm ngoái, vốn có cụm hai camera như bản tiêu chuẩn.
Ngoài ra, một nâng cấp đáng chú ý nữa nằm ở camera trước: toàn bộ dòng iPhone 17 được kỳ vọng sẽ nâng từ 12MP lên 24MP, hứa hẹn mang đến ảnh selfie và chất lượng gọi video rõ nét hơn.
BẢN TIÊU CHUẨN CÓ THỂ VẪN SỬ DỤNG CHIP A18
Như thường lệ, sự khác biệt giữa các mẫu iPhone thường năm ở cấu hình. Theo tin đồn, iPhone 17 Pro, Pro Max và cả iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 mới, trong khi bản tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn dùng A18 – con chip đã có mặt trên iPhone 16.
Tuy nhiên, vấn đề là liệu Apple có đưa modem 5G C1 do hãng tự phát triển, từng ra mắt trên iPhone 16E, lên toàn bộ dòng iPhone 17 hay không. Hiện vẫn chưa có thông tin chắc chắn nào về điều này.
Apple vốn không công bố dung lượng RAM, nhưng theo giới phân tích, 8GB RAM là mức tối thiểu để đáp ứng các tính năng AI. Với việc Apple Intelligence đã có mặt trên iPhone 16, nhiều khả năng iPhone 17 cũng sẽ giữ nguyên dung lượng này.
Về bộ nhớ trong, khả năng cao Apple sẽ duy trì các mức dung lượng quen thuộc: iPhone 17 (128GB, 256GB, 512GB), iPhone 17 Pro (128GB, 256GB, 512GB và 1TB), iPhone 17 Pro Max (256GB, 512GB và 1TB).
Dung lượng pin trên iPhone 17 và 17 Pro có thể không đổi, trong khi iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ nâng lên 5.000 mAh (so với 4.685 mAh trên iPhone 16 Pro Max). Riêng iPhone 17 Air vẫn là ẩn số, nhưng với thiết kế mỏng hơn, pin chắc chắn sẽ nhỏ hơn – tham khảo Galaxy S25 Edge, vốn chỉ có 3.900 mAh.
Toàn bộ dòng iPhone 17 dự kiến sẽ chạy iOS 26, phiên bản hệ điều hành mới được đặt theo năm phát hành.
Việt Nam vừa bước sang trang mới với lĩnh vực tài sản số. Từ chỗ từng “lửng lơ” trong khoảng xám pháp lý, nay tài sản số không chỉ được công nhận, mà còn được đưa vào nhóm công nghệ chiến lược – một động thái mà ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại AVV Ventures, ví như “tín hiệu đèn xanh” mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chờ đợi bấy lâu từ Việt Nam…
Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh
Bà Jade Leung, từng giữ vị trí lãnh đạo về quản trị tại OpenAI, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh Keir Starmer, thay thế ông Matt Clifford đã rời vai trò này cách đây không lâu…
Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi
Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á
Với chủ đề “Innovation for Profit - Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 không chỉ là một diễn đàn chia sẻ, mà là một nền tảng hành động để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư cùng thực thi, tìm kiếm cơ hội bứt phá.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: