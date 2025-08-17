iPhone 17 có thể bị tăng giá tại Mỹ vì thuế quan

Giới phân tích dự báo dòng iPhone 17 sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn tại Mỹ do ảnh hưởng từ thuế quan và chi phí nhập khẩu, ngoài giá bán, còn có rất nhiều thông tin đồn đoán xoay quanh lần ra mắt này của iPhone…

Theo ước tính của Edison Lee, chuyên gia tại Jefferies, mỗi mẫu iPhone 17 có thể tăng thêm khoảng 50 USD. Nếu đúng, mức giá khởi điểm sẽ là: iPhone 17 (829 USD), iPhone 17 Air (979 USD), iPhone 17 Pro (1.049 USD) và iPhone 17 Pro Max (1.249 USD).

KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH DỰ KIẾN GIỮ NGUYÊN

Trong lần ra mắt năm nay của iPhone, điểm nhấn đáng chú ý có thể là sự xuất hiện của phiên bản hoàn toàn mới: iPhone 17 Air. Đây được đồn đoán là mẫu máy siêu mỏng và nhẹ, tương tự như Galaxy S25 Edge của Samsung.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng hơn đồng nghĩa thời lượng pin có thể bị rút ngắn - điều đã từng thấy trên S25 Edge. Một số nguồn tin cho rằng iPhone 17 Air sẽ thay thế cho bản Plus, nhưng khả năng một chiếc điện thoại mỏng lại có kích thước lớn hơn bản tiêu chuẩn vẫn chưa chắc chắn.

Theo Bloomberg, ngoại trừ thay đổi ở cụm camera, thiết kế tổng thể của iPhone 17 nhiều khả năng sẽ không khác nhiều so với iPhone 16. Các bản iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max sẽ giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc.

Màn hình dự kiến vẫn giữ nguyên kích thước: 6,1 inch cho iPhone 17, 6,3 inch cho iPhone 17 Pro và 6,9 inch cho iPhone 17 Pro Max. Riêng iPhone 17 Air hiện chưa rõ kích thước, nhưng nhiều khả năng sẽ ngang với iPhone 16 Plus, tức khoảng 6,7 inch.

Đặc biệt, một số tin đồn cho biết Apple sẽ nâng tốc độ làm mới màn hình của tất cả các mẫu iPhone 17 lên 120Hz, thay vì giữ mức 60Hz ở các phiên bản thường như trước. Nếu đúng, đây sẽ là bước tiến giúp thu hẹp khoảng cách trải nghiệm giữa dòng tiêu chuẩn và dòng Pro.

DẢI CAMERA

Đáng chú ý, cụm camera sau của các phiên bản iPhone 17 cũng được cho là sẽ thay đổi lớn. Thay vì thiết kế hình vuông quen thuộc, iPhone 17 có thể chuyển sang dải camera chạy ngang thân máy. Hình ảnh rò rỉ từ tài khoản Majin Bu và bản vẽ CAD cho thấy mỗi mẫu máy sẽ có cách bố trí camera khác nhau. Hãng phụ kiện Dbrand thậm chí đã mở bán sớm ốp lưng “iPhone 17 Pro Tank”, hé lộ cụm camera rộng hơn đáng kể.

iPhone 16 có thể là thế hệ cuối cùng sở hữu thiết kế camera này.

Mặc dù thiết kế cụm camera có thể thay đổi, nhưng chưa rõ phần cứng bên trong sẽ được nâng cấp đến mức nào so với iPhone 16.

Theo đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ có hai camera, gồm camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP.

Và iPhone 17 Pro và Pro Max có camera góc siêu rộng được nâng lên 48MP, kèm thêm camera tele thứ ba (12MP, zoom quang học 5x, kế thừa từ đời trước).

Đáng chú ý, có tin đồn từ MacRumors cho rằng Pro và Pro Max có thể được trang bị camera tele 8x, với ống kính có cấu trúc thấu kính di chuyển, cho phép zoom quang học liên tục ở nhiều tiêu cự – tương tự công nghệ trên Sony Xperia 1 V.

Hình ảnh đồn đoán về thiết kế camera iPhone mới.

Riêng mẫu iPhone 17 Air được cho là chỉ có một camera duy nhất – cảm biến chính 48MP, giống iPhone 16E. Điều này khiến Air khác biệt so với iPhone 16 Plus năm ngoái, vốn có cụm hai camera như bản tiêu chuẩn.

Ngoài ra, một nâng cấp đáng chú ý nữa nằm ở camera trước: toàn bộ dòng iPhone 17 được kỳ vọng sẽ nâng từ 12MP lên 24MP, hứa hẹn mang đến ảnh selfie và chất lượng gọi video rõ nét hơn.

BẢN TIÊU CHUẨN CÓ THỂ VẪN SỬ DỤNG CHIP A18

Như thường lệ, sự khác biệt giữa các mẫu iPhone thường năm ở cấu hình. Theo tin đồn, iPhone 17 Pro, Pro Max và cả iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 mới, trong khi bản tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn dùng A18 – con chip đã có mặt trên iPhone 16.

Tuy nhiên, vấn đề là liệu Apple có đưa modem 5G C1 do hãng tự phát triển, từng ra mắt trên iPhone 16E, lên toàn bộ dòng iPhone 17 hay không. Hiện vẫn chưa có thông tin chắc chắn nào về điều này.

Apple vốn không công bố dung lượng RAM, nhưng theo giới phân tích, 8GB RAM là mức tối thiểu để đáp ứng các tính năng AI. Với việc Apple Intelligence đã có mặt trên iPhone 16, nhiều khả năng iPhone 17 cũng sẽ giữ nguyên dung lượng này.

Về bộ nhớ trong, khả năng cao Apple sẽ duy trì các mức dung lượng quen thuộc: iPhone 17 (128GB, 256GB, 512GB), iPhone 17 Pro (128GB, 256GB, 512GB và 1TB), iPhone 17 Pro Max (256GB, 512GB và 1TB).

Dung lượng pin trên iPhone 17 và 17 Pro có thể không đổi, trong khi iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ nâng lên 5.000 mAh (so với 4.685 mAh trên iPhone 16 Pro Max). Riêng iPhone 17 Air vẫn là ẩn số, nhưng với thiết kế mỏng hơn, pin chắc chắn sẽ nhỏ hơn – tham khảo Galaxy S25 Edge, vốn chỉ có 3.900 mAh.

Toàn bộ dòng iPhone 17 dự kiến sẽ chạy iOS 26, phiên bản hệ điều hành mới được đặt theo năm phát hành.