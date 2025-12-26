Áp lực bán tháo vẫn mạnh, đến lượt mốc 1700 điểm “bục”

Thị trường vẫn bị cuốn theo áp lực bán tháo ở nhóm cổ phiếu Vin trong phiên sáng nay. Gần như toàn bộ rổ VN30 rực lửa khiến VN-Index bốc hơi thêm 52,38 điểm. Như vậy chỉ trong 2 phiên biên độ dao động giảm của chỉ số này đã hơn 100 điểm.

VN-Index chốt phiên sáng đã xuyên thủng mốc 1700 điểm, giảm 3,01%, rơi xuống mức 1690,47 điểm. Độ rộng chỉ số rất tệ với 45 mã tăng/279 mã giảm, trong đó 186 mã giảm quá 1%, bao gồm 109 mã giảm từ 2% trở lên.

Thanh khoản sàn HoSE cũng tăng vọt 49% so với sáng hôm qua lên trên 14.142 tỷ đồng, cao nhất 9 tuần. Điều này kết hợp với độ rộng rất hẹp và biên độ giảm sâu phản ánh tâm lý vẫn đang rất yếu và nhà đầu tư thực hiện cắt lỗ mạnh tay.

VIC, VHM, VPL và VRE tiếp tục giảm sàn với khối lượng dư bán sàn rất lớn. VIC thậm chí đang dư 4,82 triệu, VHM là 4,99 triệu, VRE khoảng 7 triệu và VPL là 600.000 cổ. Chỉ riêng nhóm Vin đã lấy đi 28 điểm trong tổng mức giảm 52,38 điểm của VN-Index. Không chỉ nhóm này, loạt cổ phiếu lớn khác trong Top 10 vốn hóa chỉ số cũng giảm mạnh: BID giảm 1,8%, TCB giảm 2,35%, MCH giảm 2,91%, VPB giảm 4,7%, MBB giảm 2,8%, CTG giảm 1,57%.

Độ rộng rổ blue-chips chỉ là 4 mã tăng/26 mã giảm với 15 mã giảm quá 2%. VN30-Index đang giảm 2,89%. Bốn cổ phiếu ngược dòng là HPG tăng 1,71%, GAS tăng 1,16%, VNM tăng 1,14% và SAB tăng 0,21%. Nhóm tăng giá tuy cũng có vài mã vốn hóa khá lớn nhưng không thể cân bằng lại được nhóm giảm, thậm chí còn chưa bù lại được điểm số do VPL lấy đi.

Thanh khoản của rổ VN30 cũng tăng mạnh 65% so với sáng hôm qua, đạt hơn 9.298 tỷ đồng, cao nhất 10 tuần. Thống kê rổ này có 12 cổ phiếu phải đóng cửa ở giá thấp nhất và 10 mã khác chỉ nhích được 1 bước giá so với mức thấp nhất nhờ lệnh mua kỹ thuật. Khi ngay cả nhóm blue-chips cũng không thể cưỡng lại được áp lực bán thì các cổ phiếu khác cũng vậy.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, gần 73% số cổ phiếu có giao dịch sáng nay cũng phải chấp nhận chốt ở giá thấp nhất hoặc chỉ cao hơn 1 bước giá nhờ lệnh mua kỹ thuật. Diễn biến này tương đồng với các chỉ số cũng đang chốt sát giá thấp nhất. Với kiểu dao động như vậy, bên bán đang hoàn toàn làm chủ thị trường và bên mua chỉ căng lệnh chờ đợi.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Điểm tích cực là tuy mức giá giảm rất sâu nhưng thị trường cũng chưa đến nỗi sàn cả loạt. 7 cổ phiếu đang giảm hết biên độ thì 4 mã thuộc nhóm Vin, còn lại là PIT, HID và VRC. Trong những phiên VN-Index rơi 40-50 điểm thường có tới vài chục mã giảm sàn. Hiện nhóm Vin đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới điểm số nhưng cũng chưa thúc đẩy sự hoảng loạn đến cực điểm.

Dù vậy mức độ tổn thương đối với danh mục nhà đầu tư là rất lớn. Sáng nay có thêm cả trăm cổ phiếu giảm quá 2%, chưa kể phiên hôm qua. Tốc độ rơi này khiến ngưỡng cắt lỗ rất nhanh bị chạm tới. Thời điểm cuối năm nhu cầu margin không lớn nhưng áp lực cắt lỗ kỹ thuật cũng có thể gia tăng hiệu ứng bán tháo.

Nhóm đi ngược dòng sáng nay chỉ có lác đác vài cổ phiếu đáng kể. HPG tăng 1,71% với thanh khoản 1.960 tỷ đồng; GAS tăng 1,16% với 104,4 tỷ; VNM tăng 1,14% với 80,9 tỷ; NKG tăng 1,34% với 64,4 tỷ đồng là nổi bật.

Với quán tính giảm đang rất mạnh, thị trường lúc này chỉ có thể trông đợi vào khả năng hấp thụ từ bên mua. Thanh khoản tăng vọt trong sáng nay cũng là một tín hiệu, dù bên mua hoàn toàn thụ động. Ngoài ra cũng có thể chờ đợi sự bình tĩnh trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần khi nhu cầu cắt lỗ vơi đi.

Nhà đầu tư nước ngoài sau những ngày mua vào ròng gần đây bất ngờ chuyển sang bán ròng lớn sáng nay. Tổng giá trị bán ra trên HoSE tăng vọt 2,5 lần so với sáng hôm qua, đạt 2.086 tỷ đồng. Giá trị bán ròng khoảng 1.224,8 tỷ đồng. Khối này xả mạnh VIC -275,4 tỷ, VHM -154,4 tỷ, DGC -81,9 tỷ, HPG -81,7 tỷ, VPB -74,6 tỷ, FPT -70 tỷ, GMD -61,2 tỷ, VCB -60,2 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VJC +41,3 tỷ, POW 28,1 tỷ là đáng kể.