Trang chủ Kinh tế số

iPhone 17 Pro Max có giá thấp nhất 37,9 triệu đồng, được bán tại Việt Nam từ 19/9

Hồng Vinh

10/09/2025, 09:31

Camera của iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp đáng kể, chip A19 Pro cho hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng và thế hệ iPhone mới này sẽ chính thức được mở bán chính thức ngày 19/9 tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam…

Apple nhận đơn đặt hàng từ 12/9 và mở bán chính thức ngày 19/9 tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Apple nhận đơn đặt hàng từ 12/9 và mở bán chính thức ngày 19/9 tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Rạng sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), tại sự kiện sự kiện Awe Dropping, Apple đã chính thức giới thiệu mẫu iPhone thế hệ mới, bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air. Trong đó, đáng chú ý, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nằm ở cụm camera, vật liệu làm vỏ máy và chip xử lý.

Theo đó, cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được thiết kế cụm camera hoàn toàn mới với ba ống kính 48 MP, cảm biến LiDAR và đèn pin được tích hợp ở cạnh bên. Cụ thể, camera của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được nâng cấp đáng kể, trong đó camera trước camera trước 18MP Center Stage mang đến khả năng chụp ảnh độ phân giải cao từ nhiều góc độ mà không cần phải lật điện thoại. Camera selfie này cũng được cải thiện khả năng chống rung, tương tự như chức năng Action Mode.

Ở mặt sau, cả ba camera của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48 MP với công nghệ Fusion cho phép người dùng có được nhiều chi tiết hơn ngay cả khi zoom. Apple cũng trang bị zoom quang lên đến 8x và zoom kỹ thuật số lên đến 40x, với cảm biến chính lớn hơn 56% so với thế hệ trước.

Đối với khả năng quay video, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hỗ trợ ProRes RAW, codec dành cho sản xuất video chất lượng cao, cùng với khả năng đồng bộ hóa chính xác giữa các máy quay khác nhau thông qua phụ kiện BlackMagic ProDock mới. Người dùng cũng có thể quay video ở độ phân giải 4K120fps và Dolby Vision HDR.

Về thiết kế, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là thân máy được làm từ hợp kim nhôm thay vì titan như các thế hệ trước. Với hai kích thước 6,3 inch và 6,9 inch, 2 màn hình Super Retina XDR được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh; đồng thời, lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro với CPU 6 lõi, bao gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng. Chip iPhone mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động đỉnh cao mới và Apple Intelligence.

Công nghệ Dynamic Caching thế hệ thứ hai trong GPU 6 lõi kết hợp tính năng Neural Accelerators cho mỗi lõi GPU giúp tăng hiệu suất tính toán lên gấp 3 lần so với A18 Pro. Apple khẳng định đây là công nghệ tương đương với MacBook Pro, với hiệu suất duy trì tốt hơn 40% so với các mẫu máy năm ngoái. Ngoài ra, chip Wi-Fi mới mang tên N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Threads.

Về thời lượng pin, riêng mẫu iPhone 17 Pro Max có thể cho thời lượng sử dụng lên đến 39 giờ, được xem là tốt nhất từ trước đến nay trong dòng sản phẩm iPhone. Tất cả các mẫu iPhone 17 Pro đều có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max có tùy chọn lên đến 2 TB. 

Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dành cho iPhone 17 Pro vào ngày 12/9 trước khi mở bán chính thức vào ngày 19/9. iPhone 17 Pro có màu cam vũ trụ, xanh đậm và bạc, giá từ 34.990.000 đồng; iPhone 17 Pro Max có giá từ 37.999.000 đồng.

Trong khi đó, iPhone 17 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với iPhone 16 khi vẫn giữ nguyên cụm camera kép dọc. Tuy nhiên, màn hình đã được nâng cấp lên tấm nền OLED 6,3 inch với Ceramic Shield, lớn hơn so với màn hình 6,1 inch của phiên bản trước. Kích thước tổng thể không thay đổi nhờ vào các viền mỏng hơn. Đặc biệt, iPhone 17 trở thành mẫu iPhone cơ bản đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit.

Cụm camera sau vẫn giữ nguyên thiết lập camera kép, nhưng camera selfie đã được nâng cấp lên 24 MP mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét hơn cho các cuộc gọi video và ảnh tự sướng. Cảm biến hình vuông mới cho phép chụp ảnh với nhiều bố cục khác nhau mà không cần xoay thiết bị, cùng với tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) tự động mở rộng góc nhìn rất hữu ích cho ảnh nhóm.

iPhone 17 được trang bị chip A19 mới nhất mang lại hiệu suất vượt trội cho các tính năng AI mới. Tuy nhiên, bộ nhớ RAM vẫn chỉ dừng lại ở 8 GB thay vì 12 GB như nhiều người kỳ vọng. Các tùy chọn bộ nhớ bao gồm 256 GB và 512 GB.

Bên cạnh đó, iPhone 17 được cài sẵn iOS 26 mang đến cho người dùng quyền truy cập vào nhiều công cụ AI của Apple như công cụ viết, tóm tắt bản ghi và dọn dẹp ảnh. Tính năng Visual Intelligence cho phép tìm kiếm và thực hiện hành động trực tiếp từ những gì người dùng thấy, cùng với tính năng dịch trực tiếp giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ.

iPhone 17 sẽ có các màu tím oải hương, xanh lam khói, xanh lá, bên cạnh 2 màu cơ bản là trắng và đen. Với dung lượng lưu trữ 256GB và 512GB, iPhone 17 có giá bán từ 24.999.000 đồng.

Apple cam kết cung cấp ít nhất 6 năm cập nhật hệ điều hành và nhiều năm bản vá bảo mật cho iPhone 17. Giá bán và tình trạng sẵn có của dòng sản phẩm này vẫn chưa được Apple công bố.

Ngay sau khi iPhone thế hệ mới vừa ra mắt, các hệ thống bán lẻ tại thị trường Việt Nam cũng đã cho người dùng đăng ký thông tin đặt hàng và nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận của động đồng iFan.

