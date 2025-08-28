Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào ngày 9/9 tại tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Nhiều khả năng, hãng sẽ còn giới thiệu thế hệ Apple Watch mới và một số sản phẩm khác…

Sự kiện ra mắt iPhone tháng 9 luôn được xem là cột mốc quan trọng nhất trong năm của Apple, bởi iPhone vẫn là nguồn thu lớn nhất của hãng. Theo giờ Việt Nam, sự kiện sẽ bắt đầu lúc 0 giờ ngày 10/9.

Tuy nhiên, việc người tiêu dùng có sẵn sàng chi tiền cho mẫu iPhone mới trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu vẫn là dấu hỏi.

Giới đầu tư Phố Wall cũng coi đây là thước đo để đánh giá Apple có còn giữ vị thế tiên phong trong thời đại trí tuệ nhân tạo hay không.

Áp lực năm nay càng lớn khi Apple trì hoãn việc nâng cấp lớn cho trợ lý ảo Siri – được kỳ vọng là “cú hích” để bắt kịp ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google.

Dù vậy, báo cáo tài chính tháng 7 cho thấy iPhone vẫn duy trì doanh số khả quan, phần nào trấn an nhà đầu tư trước những hoài nghi về sức mạnh AI của Apple.

Theo Bloomberg, năm nay Apple kỳ vọng sẽ tạo sức hút với một mẫu iPhone siêu mỏng - iPhone 17 Air - được ví như “MacBook Air của iPhone” với kiểu dáng thanh thoát hơn, nhưng có thể phải đánh đổi bằng thời lượng pin và chất lượng camera.

Phiên bản iPhone 17 mới dược kỳ vọng sẽ khơi lại sự hứng thú với iPhone, trong bối cảnh phần lớn người dùng hiện nay chỉ nâng cấp điện thoại khi thật sự cần thiết. Trong khi nhiều hãng đã tung ra phiên bản màn hình gập, thiết kế iPhone gần như không thay đổi nhiều suốt nhiều năm qua.

Trước đây, những thử nghiệm về đa dạng kích thước của Apple chưa mấy thành công. iPhone Mini bị ngừng sản xuất chỉ sau hai thế hệ, còn iPhone 16 Plus chỉ chiếm khoảng 5–10% lượng máy bán ra tính đến tháng 7/2024, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Ông cũng dự đoán mẫu Plus sẽ biến mất khỏi dòng iPhone vào năm 2025.

Bên cạnh phiên bản siêu mỏng, Apple dự kiến cũng giới thiệu iPhone 17 bản tiêu chuẩn và các mẫu Pro mới. Như thường lệ, bản tiêu chuẩn sẽ có chip xử lý mới, nâng cấp nhẹ về pin và camera. Trong khi đó, dòng Pro được trang bị camera cao cấp hơn, màn hình lớn hơn, chip mạnh hơn và khung máy bằng titan.

Sự kiện ra mắt năm nay còn diễn ra trong bối cảnh Apple chịu tác động từ thuế quan của Mỹ. Để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – nơi sản xuất iPhone chủ lực, Apple đã chuyển phần lớn dây chuyền sang Ấn Độ. Tuy thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng ở Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi lên 50% từ tuần này, nhưng điện thoại thông minh vẫn nằm trong nhóm được miễn trừ.