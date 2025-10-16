JICA hỗ trợ Nghệ An phát triển nông nghiệp xanh, ứng phó biến đổi khí hậu

Giai đoạn 2026– 2030, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của JICA trong các lĩnh vực khoa học– công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản lý thiên tai hiện đại và chuyển giao công nghệ nông nghiệp phát thải thấp...

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng JICA Việt Nam do ngài Koba Yashi Yousuke- Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam làm trưởng Đoàn.

Trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp trung – dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Nghệ An là địa phương nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Các dự án do JICA triển khai đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, nhiều năm qua, JICA đã đồng hành cùng Nghệ An thực hiện hàng loạt dự án quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp và quản lý tài nguyên. Tiêu biểu là Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (kết thúc năm 2023) giúp đảm bảo nguồn nước tưới, cải thiện năng suất cây trồng và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán.

Cùng với đó, Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Nghệ An (kết thúc năm 2021) góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng.

Ngoài ra, Dự án Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông – ngư nghiệp và Hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Nghệ An đã tạo nền tảng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Hiện nay, Dự án Phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại xã Na Ngoi đang được triển khai hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong nông nghiệp vùng cao, giúp người dân tiếp cận mô hình canh tác thân thiện với môi trường, tăng giá trị sản phẩm.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Nhật Bản, JICA và cá nhân Ngài Koba Yashi Yousuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, về sự hỗ trợ hiệu quả và bền bỉ dành cho Nghệ An thời gian qua.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của JICA trong các lĩnh vực khoa học– công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngài Koba Yashi Yousuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu.

Nghệ An đề nghị JICA nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản lý thiên tai hiện đại và chuyển giao công nghệ nông nghiệp phát thải thấp.

Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn JICA giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, hợp tác đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt trong chế biến nông – lâm – thủy sản, phát triển năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngài Koba Yashi Yousuke bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Nghệ An đạt được trong phát triển nông nghiệp bền vững và cải thiện sinh kế người dân. Ông đánh giá cao tinh thần hợp tác, nỗ lực của chính quyền các cấp trong triển khai hiệu quả các dự án do JICA tài trợ.

Thành viên Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Theo ông, Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. JICA mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trong các dự án về phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và thúc đẩy các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Nhân dịp này, Ngài Koba Yashi Yousuke gửi lời cảm ơn tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ tích cực cho các dự án JICA, đặc biệt là giúp đỡ các tình nguyện viên trong phát triển sản phẩm đặc sản, làng nghề du lịch và quảng bá sản phẩm địa phương ra thị trường trong và ngoài nước. Ông khẳng định, JICA sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, kết nối và hỗ trợ Nghệ An triển khai hiệu quả các dự án trong giai đoạn tới.

Sự hợp tác giữa Nghệ An và JICA không chỉ góp phần phát triển nông nghiệp bền vững mà còn là minh chứng cho mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng sâu sắc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.