Hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ: Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng

Sáng 9/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức họp báo về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra...

Tại họp báo, bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông tin về công tác tiếp nhận, phân bổ ủng hộ tại Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba.

TIẾP NHẬN HƠN 467 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ CHO NHÂN DÂN CUBA

Kết quả sau 30 giờ phát động, chương trình đã đạt 65 tỷ đồng (100% mục tiêu ban đầu); sau 48 giờ, đạt 130 tỷ đồng (gấp đôi mục tiêu).

Ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba.

Tính đến 10 giờ ngày 8/10/2025, tổng số tiền tiếp nhận đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng hơn 2 triệu lượt ủng hộ, chưa kể 55,9 tỷ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba triển khai việc chuyển giao nguồn lực hỗ trợ và thông tin kết quả sử dụng tại Cuba.

Đồng thời, tổ chức tổng kết chương trình, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tổng hợp báo cáo kết quả trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục truyền thông sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, chuẩn bị hoạt động trao tặng và giao lưu hữu nghị trong chuyến thăm Cuba của Đoàn cấp cao Việt Nam cuối năm 2025.

BẢO ĐẢM HỖ TRỢ TRỰC TIẾP, CÔNG KHAI, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Cũng tại họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Vận động xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo về công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Mặt trận.

Báo cáo nêu rõ, tính đến 17 giờ ngày 8/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 798,864 tỷ đồng.

Ngày 3/10/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10; trước đó, ngày 30/9 đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng đến 16 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp, công khai, đúng đối tượng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các địa phương phát huy phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, 11, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất.

Theo ông Cao Xuân Thạo, công tác kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ước tính khoảng trên 500.000 người đã chuyển khoản về tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Điểm mới của đợt ủng hộ lần này là Ban Vận động cứu trợ Trung ương chia làm 2 nhóm tài khoản: nhóm A gồm 4 tài khoản là nhóm mong muốn được công khai số tiền ủng hộ; nhóm B gồm 4 tài khoản dành cho những ai không muốn công khai.

Trong tổng số tiền đăng ký ủng hộ có tới 39% nhà hảo tâm lựa chọn ủng hộ ẩn danh nhằm giữ sự kín đáo, nhân văn. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người có ảnh hưởng… tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đêm nhạc, giải thể thao gây quỹ, góp phần lan tỏa tinh thần "Tương thân, tương ái - hướng về miền Trung và miền Bắc"…

Thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ bằng nhiều hình thức đa dạng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn đóng góp; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết từ nay đến hết ngày 16/10/2025, các cơ quan, đơn vị tập trung cao điểm tuyên truyền kết quả, ý nghĩa của Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba, hướng đến tổng kết sau ngày 16/10/2025, gắn với kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).

Ngoài ra, đẩy mạnh truyền thông kêu gọi, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ…