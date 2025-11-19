Sắp xếp tổ chức đảng tại tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước

Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...

Ngày 11/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 208-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước.

Kết luận được đưa ra sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 (Tờ trình số 400-TTr/BTCTW, ngày 29/10/2025).

Theo Kết luận, các tổ chức đảng trong 18 tập đoàn kinh tế và tổng công ty sẽ được tổ chức lại. Đảng bộ công ty mẹ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Các tổ chức đảng tại các đơn vị, doanh nghiệp khác sẽ chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

Tương tự, 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước sẽ giữ lại tổ chức đảng tại trụ sở chính và chi nhánh tại Hà Nội, trong khi các chi nhánh khác sẽ chuyển về trực thuộc cấp ủy địa phương.

Kết luận cũng nêu tiếp tục duy trì mô hình tổ chức đảng tại 12 tập đoàn, tổng công ty đặc thù và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy theo hướng giải thể, phá sản doanh nghiệp; sau khi hoàn tất sẽ chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đặt trụ sở.

Bộ Chính trị đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng hiện trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, Kết luận cho phép thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng ủy thực hiện theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022.

Trong giai đoạn thí điểm, các tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp, đơn vị thành viên vẫn được giữ nguyên khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

Kết luận cũng đồng ý chuyển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước ở địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở chính. Việc sắp xếp này được thực hiện đồng bộ giữa các đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh ủy, thành ủy, đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2025, với báo cáo kết quả gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 5/1/2026.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sắp xếp các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc cấp ủy địa phương. Các tỉnh ủy, thành ủy sẽ chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại đảng bộ tại doanh nghiệp địa phương, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ tiếp nhận và bàn giao các tổ chức đảng về cấp xã, phường.

Hiện tại, Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 chưa được sửa đổi; Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định mới về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo đồng bộ với Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và việc sắp xếp doanh nghiệp. Ban này cũng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết luận số 208-KL/TW được ban hành cùng bốn phụ lục đính kèm, chi tiết các tổ chức đảng trong tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và lộ trình, cơ chế chuyển giao về các cấp ủy. Đây là cơ sở pháp lý và tổ chức để thực hiện đồng bộ công tác sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, hướng tới tinh gọn bộ máy và tăng cường quản trị ở cấp cơ sở.