Huế, Nghệ An và Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND

Chiều ngày 18/11, tại ba địa phương Huế, Nghệ An và Đồng Nai, các kỳ họp chuyên đề của HĐND đã đồng loạt hoàn tất quy trình bầu Chủ tịch UBND mới. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra kịp thời, bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới...

Chiều ngày 18/11/2025, HĐND thành phố Huế khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 để xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền. Với sự tín nhiệm cao, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021–2026.

Việc kiện toàn được tiến hành sau khi ông Phan Thiên Định được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới. Buổi sáng cùng ngày, ông Phan Thiên Định đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970 tại phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa; có trình độ cử nhân luật tư pháp và cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trước khi về Huế, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Khánh Hòa như Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhận hoa chúc mừng

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh quyết tâm cùng tập thể chính quyền xây dựng bộ máy liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển đô thị văn minh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cũng trong chiều ngày 18/11/2025, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 34 để thực hiện quy trình nhân sự cấp tỉnh. Tại đây, HĐND tỉnh Nghệ An đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hồng Vinh, sau khi ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh tại địa phương này.

HĐND tỉnh đồng thời cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Đức Trung, người vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Sau các bước theo đúng quy định, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy – giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026, với 62/62 phiếu tán thành.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968 tại xã Đức Thọ, Hà Tĩnh; từng đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu, trong đó có Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải

Trong phát biểu, ông Hải cho biết đây là trọng trách lớn trong bối cảnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ và chuẩn bị kế hoạch 2026–2031. Ông đề nghị đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị, phục vụ; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh; đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Tại Đồng Nai, HĐND tỉnh chiều ngày 18/11/2025 cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới. Với đa số phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021–2026, thay ông Võ Tấn Đức đã được miễn nhiệm.

Trước phiên họp, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Út bày tỏ vinh dự được công tác tại một địa phương có truyền thống cách mạng và nền công nghiệp phát triển mạnh. Ông khẳng định sẽ nỗ lực giữ vững bản lĩnh, phát huy tinh thần nêu gương, phối hợp chặt chẽ trong điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời đóng góp để Đồng Nai giữ vững vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Út quê tại Đức Huệ, Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), có trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An. Sau khi Long An sáp nhập vào Tây Ninh, ông được phân công giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.